Cảnh báo! Làm 3 việc sau bữa ăn có thể gây bệnh Alzheimer, bác sĩ khuyên: Thà ngồi yên một chỗ

Nhiều người có thói quen vận động ngay sau khi buông đũa. Họ tin rằng vận động sớm sau bữa ăn sẽ giúp tiêu hóa tốt hơn và kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo những hành vi này lại tiềm ẩn rủi ro lớn cho não bộ, thậm chí kích hoạt mầm bệnh Alzheimer (sa sút trí tuệ) diễn tiến nhanh hơn.

Cái bẫy mang tên "vận động sai thời điểm" và xu hướng trẻ hóa của Alzheimer

Nhiều người trẻ tuổi thường chủ quan cho rằng Alzheimer hay chứng mất trí nhớ chỉ là "bệnh của người già" và là kết quả tất yếu của quá trình lão hóa. Thực tế y khoa cho thấy căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Những thói quen sinh hoạt thiếu khoa học hàng ngày, đặc biệt là các hành vi sai lầm sau bữa ăn, đang âm thầm đẩy nhanh tiến trình thoái hóa thần kinh mà không ai hay biết.

Theo báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và dữ liệu dịch tễ học toàn cầu, bệnh Alzheimer đang có xu hướng trẻ hóa đáng báo động, với số ca mắc khởi phát sớm (dưới 65 tuổi) chiếm khoảng 5% đến 10% tổng số ca bệnh trên toàn thế giới. Tình trạng này đang tăng nhanh ở nhóm tuổi trung niên từ 40 đến 50 tuổi do áp lực cuộc sống và các thói quen sinh hoạt sai lầm tàn phá mạch máu não.

Câu chuyện của ông Trương, ngoài 60 tuổi (Trung Quốc) là một minh chứng điển hình. Ông từng nổi tiếng trong vùng vì trí nhớ vượt trội, học hành giỏi giang, khi làm việc cũng đạt được nhiều thành tựu khiến người khác kính nể.

Sau khi nghỉ hưu, ông rất chú trọng giữ gìn sức khỏe và duy trì thói quen tập thể dục ngay sau bữa ăn. Nhưng gần đây, gia đình nhận thấy ông ngày càng hay quên, thậm chí nhầm lẫn các thành viên trong nhà với người khác. Khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán não bộ của ông đã bị tổn thương nghiêm trọng do chính việc vội vàng vận động ngay sau khi ăn.

Bác sĩ của ông Trương cho biết,việc vội vàng vận động ngay sau khi ăn làm phân tán dòng máu, khiến não bộ rơi vào tình trạng thiếu máu cục bộ, trực tiếp hủy hoại các tế bào thần kinh và làm suy giảm trí nhớ nhanh chóng.

3 việc không làm ngay sau bữa ăn để phòng Alzheimer

Để bảo vệ não bộ khỏi nguy cơ tổn thương và tăng nguy cơ mắc Alzheimer, các bác sĩ khuyến cáo thà ngồi yên một chỗ sau khi ăn còn hơn vội làm 3 việc:

1. Tập thể dục cường độ cao

Ngay sau khi ăn, cơ thể cần tập trung một lượng máu lớn đổ về dạ dày và đường ruột để phục vụ quá trình co bóp, tiêu hóa thức ăn. Nếu vội vàng đi bộ nhanh, chạy bộ hoặc tập nặng, cơ bắp sẽ "tranh chấp" và buộc dòng máu phải chuyển hướng đột ngột để cung cấp oxy cho các khối cơ vận động. Hệ quả là não bộ rơi vào trạng thái thiếu máu cục bộ, các tế bào thần kinh không được nuôi dưỡng đủ sẽ suy yếu dần, làm tăng tốc độ lão hóa vùng nhớ và kích hoạt mầm bệnh Alzheimer diễn tiến nhanh hơn.

2. Những hành động phải cúi nhiều

Những hành động như cúi gập người để rửa bát, lau nhà hay thu dọn đồ đạc ngay lập tức làm gia tăng áp lực lên vùng bụng và cơ hoành. Áp lực này không chỉ chèn ép dạ dày, gây cản trở quá trình lưu thông máu đến hệ tiêu hóa mà còn làm tăng áp lực nội sọ đột ngột. Sự xáo trộn áp lực và phân tán dòng máu này gián tiếp dẫn đến tình trạng thiếu hụt lượng máu tuần hoàn lên não, gây chóng mặt, mệt mỏi và làm tổn thương hệ thống mạch máu não về lâu dài.

3. Uống quá nhiều nước

Việc dung nạp một lượng nước lớn sau khi ăn sẽ làm loãng nồng độ axit và các enzyme trong dịch vị, gây đình trệ nghiêm trọng quá trình phân giải thức ăn. Thức ăn không thể tiêu hóa nhanh sẽ ứ đọng lại, ép hệ thống đường ruột phải co bóp nặng nề hơn và kéo dài thời gian làm việc. Lúc này, dòng máu buộc phải duy trì ở dạ dày lâu hơn thay vì được tuần hoàn trở lại để nuôi dưỡng và cho não bộ có khoảng thời gian nghỉ ngơi, phục hồi cần thiết.

Làm thế nào để bảo vệ não bộ sau bữa ăn?

Nhiều người cho rằng không vận động thì nằm nghỉ luôn cho khỏe, nhưng việc nằm ngay sau khi ăn lại dễ gây trào ngược dạ dày và ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa. Vì vậy, ngoài việc tránh làm 3 việc hại não bộ bên trên thì còn có một số lưu ý bạn cần nhớ mỗi khi ăn xong:

- Hãy nghỉ ngơi 20-30 phút trước: Sau khi ăn, đừng vội đứng dậy. Nên ngồi xuống hoặc tựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt và nghỉ ngơi, để máu có thể lưu thông đến đường tiêu hóa và cho não bộ đủ thời gian nghỉ ngơi.

- Hoạt động nhẹ: Sau khi nghỉ ngơi, bạn có thể thực hiện các hoạt động nhẹ nhàng, chẳng hạn như đi bộ chậm trong 5-10 phút hoặc các bài tập giãn cơ đơn giản, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và cải thiện chức năng nhận thức.

- Bổ sung các thực phẩm tăng cường trí não: Sau bữa ăn, bạn có thể ăn một ít quả óc chó, quả việt quất và các thực phẩm khác giúp tăng cường trí não. Những thực phẩm này rất giàu axit béo không bão hòa và vitamin, có thể nuôi dưỡng các tế bào thần kinh não.

- Tránh các thực phẩm nhiều đường và chất béo: Tránh ăn các thực phẩm nhiều đường và chất béo sau bữa ăn, vì những thực phẩm này sẽ làm tăng gánh nặng cho não và gây hại cho sức khỏe não bộ.