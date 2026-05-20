Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo

Ngày 19/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng lừa đảo chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo để giả danh người quen, lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhằm nhắn tin vay tiền, yêu cầu chuyển khoản khẩn cấp.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, các thủ đoạn lừa đảo trên nền tảng Zalo diễn biến ngày càng tinh vi với nhiều hình thức khác nhau, khiến nhiều người mất cảnh giác và bị chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường gửi đường link giả mạo với nội dung như bình chọn cuộc thi, xác minh tài khoản, nhận quà, cập nhật dịch vụ công, hồ sơ học sinh điện tử hoặc hoàn tiền đơn hàng. Khi người dùng truy cập vào các đường link này hoặc cung cấp mã OTP, tài khoản Zalo sẽ nhanh chóng bị chiếm quyền kiểm soát.

Thủ đoạn lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, giả danh người quen để nhắn tin vay tiền, yêu cầu chuyển khoản khiến không ít người sập bẫy. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi chiếm được tài khoản, các đối tượng khai thác danh bạ, nội dung trò chuyện để giả danh người quen, đồng nghiệp hoặc lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhắn tin vay tiền, nhờ chuyển khoản với các lý do như đang họp, cần chuyển tiền gấp cho đối tác hoặc xử lý công việc khẩn.

Điểm chung của các kịch bản là tạo tâm lý cấp bách, thúc giục nạn nhân chuyển tiền ngay và hạn chế thời gian xác minh. Nhiều trường hợp do chủ quan đã nhanh chóng chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Ngoài việc chiếm đoạt tài khoản thật, các đối tượng còn lập tài khoản Zalo giả, sử dụng hình ảnh, tên tuổi giống cán bộ, lãnh đạo hoặc người thân để kết bạn và nhắn tin lừa đảo. Một số trường hợp còn sử dụng công nghệ AI, deepfake giả giọng nói, hình ảnh nhằm tăng độ tin cậy.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Người dân cũng không nên truy cập các đường link lạ được gửi qua Zalo, tin nhắn SMS; không cài đặt ứng dụng từ file APK hoặc nguồn không rõ ràng.

Đặc biệt, khi nhận được tin nhắn vay tiền hoặc nhờ chuyển khoản từ người quen, lãnh đạo hay người thân, cần gọi điện xác minh trực tiếp trước khi thực hiện giao dịch để tránh bị lừa đảo.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc tài khoản bị chiếm quyền sử dụng, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa giao dịch, đồng thời trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.