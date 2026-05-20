Chửi bới, đánh tài xế ô tô giữa phố Hà Nội: Người phụ nữ khai gì khi làm việc với công an?

| 20-05-2026 - 06:30 AM | Sống

Chiều 19-5, Công an TP Hà Nội thông tin chính thức về việc xử lý người phụ nữ chửi bới, tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông trên địa bàn phường Yên Hoà, TP Hà Nội.

Công an phường Yên Hòa phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 khẩn trương xác minh và mời những người liên quan đến trụ sở để làm rõ sự việc gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua.

Theo xác minh ban đầu thì vào khoảng 10 giờ sáng 16/5, chị N.T.H. (39 tuổi, trú phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo con trên đường Nguyễn Xuân Linh, TP Hà Nội. Lúc này, xe máy của chị H. bị ô tô của ông T.V.H. (52 tuổi, trú phường Yên Hòa, TP Hà Nội) điều khiển, không chú ý quan sát, đã lùi vào làm cả xe và 2 mẹ con chị H. ngã ra đường.

Sau vụ va chạm, vì không kiềm chế được bình tĩnh, chị H. đã chửi với những lời lẽ nặng nề và dùng tay, chân tấn công ông H. dù ông đã giải thích rằng bản thân không cố ý và xin lỗi.

Chị H. làm việc với cán bộ công an.

Theo Công an Hà Nội, qua làm việc, ông H. không có thương tích và ông không có đề nghị gì. Còn chị H. cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân. Hiện Công an phường Yên Hòa đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip do người chứng kiến ghi lại cảnh người phụ nữ đi xe máy liên tục chửi bới, tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông xảy ra tại khu vực trước cổng phụ Trường Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội (phường Yên Hòa, Hà Nội). Người phụ nữ được xác định là chị H. liên tục chửi, đánh tài xế dù người này đã nhận lỗi, giải thích bản thân không cố ý. Hành vi của chị H. thời điểm đó khiến dư luận bức xúc. Sau khi nắm thông tin, cơ quan chức năng đã trích xuất camera để tìm người liên quan, mời lên làm việc.

PV

Phụ nữ mới

