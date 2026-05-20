Động thái khó hiểu của Ronaldo giữa tin dự World Cup 2026

Theo Tú Tú | 20-05-2026 - 06:25 AM | Sống

Netizen trêu rằng CR7 hồi hộp quá hay sao mà đăng bài rồi lại xoá ngay thế này!

Cristiano Ronaldo tiếp tục trở thành tâm điểm mạng xã hội khi có hành động khó hiểu giữa lúc thông tin anh góp mặt tại World Cup 2026 đang gây bão. Cụ thể, siêu sao 41 tuổi đã đăng tải trên Instagram cá nhân hai bức ảnh anh thời trẻ ăn mừng trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha, kèm theo đó là thông điệp đầy khí thế hướng tới World Cup: "Cùng đam mê và niềm tự hào. Hãy làm tất cả nhé, Bồ Đào Nha".

Bài đăng thể hiện rõ ràng quyết tâm của huyền thoại Ronaldo chinh phục giải đấu lớn nhất hành tinh thêm một lần nữa. Tuy nhiên, điều khiến netizen bàn tán chính là bài đăng này chỉ tồn tại khoảng 10 phút trước khi bị CR7 âm thầm xoá khỏi trang cá nhân.

Ngay sau đó, anh chỉ chia sẻ lại story của ĐT Bồ Đào Nha với tấm poster danh sách tuyển Bồ Đào Nha có sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha và João Neves… mà không giải thích gì thêm.

Ronaldo đăng bài quyết tâm khi dự World Cup lần thứ 6, nhưng lại xoá đi chỉ sau 10 phút

Hành động “đăng rồi xoá” của Ronaldo lập tức gây tò mò trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng thủ quân tuyển Bồ Đào Nha quá hồi hộp trước kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp nên mới có pha xử lý khó hiểu như vậy. Một số fan còn đùa rằng CR7 “đăng vội vì cảm xúc”, sau đó mới nhận ra chưa đúng ý nên xoá đi.

Với việc chính thức ra sân tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè năm nay, Ronaldo sẽ trở thành một trong những cầu thủ hiếm hoi tham dự tới 6 kỳ World Cup trong sự nghiệp. Với người hâm mộ Bồ Đào Nha, đây có thể cũng là lần cuối cùng họ được chứng kiến huyền thoại số 7 chinh chiến ở sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới.

Danh sách ĐT Bồ Đào Nha dự World Cup 2026

