Ăn 3 quả trứng sống mỗi ngày để cứu tóc rụng, người đàn ông nhận cái kết bất ngờ

Nhiều người truyền tai nhau rằng ăn nhiều trứng có thể giúp tóc mọc nhanh, giảm rụng tóc. Tuy nhiên, một bác sĩ da liễu tại Đài Loan (Trung Quốc) mới đây cảnh báo việc ăn trứng sai cách không chỉ không giúp cải thiện tóc mà còn có thể khiến tình trạng hói đầu nặng hơn.

Theo bác sĩ da liễu Ko Po-Huan, ông từng tiếp nhận một nam bệnh nhân duy trì thói quen ăn 3 quả trứng sống mỗi sáng với hy vọng cứu vãn đường chân tóc đang lùi dần. Người này tin vào thông tin lan truyền trên mạng rằng “ăn nhiều trứng giúp kích thích mọc tóc”.

Thế nhưng, cách làm này không mang lại hiệu quả như mong muốn, tóc của nam bệnh nhân còn rụng nhiều hơn trước.

Vì sao trứng được cho là tốt cho tóc?

Theo bác sĩ Ko Po-Huan, trứng thực sự chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển của tóc.

Trong đó, protein chất lượng cao là thành phần cần thiết vì tóc chứa tới khoảng 90% keratin – một loại protein cấu tạo nên sợi tóc. Ngoài ra, lòng đỏ trứng còn giàu biotin, loại vitamin có vai trò duy trì nang tóc khỏe mạnh.

Tóc người đàn ông rụng nghiêm trọng hơn sau khi ăn trứng sống.

Tuy nhiên, lòng trắng trứng sống chứa avidin – một loại protein có khả năng liên kết rất mạnh với biotin trong cơ thể, khiến ruột khó hấp thu dưỡng chất này.

Điều đó đồng nghĩa với việc nếu thường xuyên ăn trứng sống, cơ thể có thể bị giảm hấp thu biotin, từ đó ảnh hưởng tới sự phát triển của tóc và khiến hiệu quả mọc tóc kém đi.

Bác sĩ Ko Po-Huan nhấn mạnh, đây là lý do một số người càng ăn nhiều trứng sống càng thấy tóc rụng nhiều hơn.

Hói đầu do di truyền không thể giải quyết chỉ bằng ăn uống

Theo bác sĩ Ko Po-Huan, nếu nguyên nhân rụng tóc là hói đầu kiểu nam giới thì yếu tố chính nằm ở hormone dihydrotestosterone (DHT) và di truyền.

Trong trường hợp này, việc bổ sung thêm dinh dưỡng đơn thuần khó có thể ngăn được quá trình nang tóc bị teo nhỏ.

Ông ví tình trạng này giống như “móng nhà đang sụp nhưng chỉ cố sửa phần mái”, nghĩa là dù bổ sung bao nhiêu dưỡng chất cũng khó chống lại tác động của gene.

Muốn cải thiện rụng tóc cần tiếp cận toàn diện

Bác sĩ Ko Po-Huan cho rằng muốn cải thiện tình trạng tóc thưa, rụng tóc, cần đánh giá đúng nguyên nhân thay vì chỉ dựa vào thực phẩm “truyền miệng”.

Ông khuyến cáo nên xem xét 3 yếu tố quan trọng:

- Xác định nguyên nhân rụng tóc là do thiếu dinh dưỡng, căng thẳng hay hói đầu di truyền.

- Đánh giá tình trạng nang tóc còn khả năng phục hồi hay không.

- Hiểu đúng vai trò của thực phẩm bổ sung: chỉ có tác dụng hỗ trợ tóc khỏe hơn chứ không thể đảo ngược hói đầu di truyền.

Ngoài protein và biotin từ trứng, cơ thể cũng cần được bổ sung đầy đủ sắt, kẽm và vitamin D để duy trì mái tóc khỏe mạnh.

Bác sĩ khuyên ăn trứng thế nào?

Theo chuyên gia, trứng vẫn là thực phẩm tốt cho tóc nếu được sử dụng đúng cách. Ông khuyến nghị nên ăn trứng đã nấu chín để cơ thể hấp thu biotin hiệu quả hơn, đồng thời duy trì chế độ ăn cân bằng thay vì lạm dụng một loại thực phẩm.

Nếu tóc rụng kéo dài, đường chân tóc lùi nhanh hoặc xuất hiện dấu hiệu hói đầu kiểu nam giới, người bệnh nên đi khám chuyên khoa da liễu để được đánh giá nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.