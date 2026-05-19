Hai đại học danh tiếng thế giới sẽ sáp nhập vào năm 2027, tạo ra "siêu đại học" mới với 47.000 sinh viên

Mới đây, King’s College London (viết tắt là KCL - tiếng Việt: Đại học Nhà vua Luân Đôn) đã đạt thỏa thuận sáp nhập với Đại học Cranfield để tạo ra một “siêu đại học” mới tại Anh, đủ sức cạnh tranh với nhiều trường quốc tế về quy mô cũng như năng lực nghiên cứu.

Sau thương vụ này, King’s sẽ tiếp nhận thêm khoảng 5.000 sinh viên, chủ yếu là bậc sau đại học. Tổng số sinh viên toàn trường sẽ vào khoảng 47.000 người, vượt qua Đại học Manchester và chỉ xếp sau Đại học College London (UCL) trong nhóm các đại học lớn tại Anh.

Theo kế hoạch, quá trình sáp nhập sẽ hoàn tất vào cuối mùa hè năm 2027 và trường sau hợp nhất vẫn mang tên King’s College London. Chính phủ Anh đã chấp thuận sơ bộ cho thương vụ này trong bối cảnh lĩnh vực giáo dục đại học tại Anh đang gặp nhiều khó khăn tài chính.

Khuôn viên King’s College London

Trước đó, năm ngoái, Đại học Greenwich và Đại học Kent cũng công bố kế hoạch sáp nhập. Trong khi đó, Văn phòng Sinh viên Anh (Office for Students - OfS), cơ quan quản lý giáo dục đại học của nước này, cảnh báo các trường đại học vẫn đang chịu áp lực lớn do tuyển sinh biến động và chi phí ngày càng tăng.

Hiệu trưởng King’s College London, Giáo sư Shitij Kapur cho biết việc sáp nhập sẽ mở ra nhiều cơ hội học tập mới cho sinh viên, thúc đẩy các khám phá học thuật và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp cũng như Chính phủ nhằm hỗ trợ năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Đây là bước đi có chủ đích nhằm tập hợp những gì tốt nhất của nước Anh để cạnh tranh với những trường hàng đầu thế giới”, ông nói. Sau khi sáp nhập, ông Kapur vẫn sẽ tiếp tục giữ chức hiệu trưởng của trường mới.

Patrick Vallance, Bộ trưởng Khoa học và Đổi mới sáng tạo Anh, nhận định thương vụ này sẽ tạo ra “một trường đại học có sức mạnh đặc biệt”, đồng thời đưa King’s trở thành trung tâm của một trong những khu vực quan trọng nhất nước Anh về khoa học và công nghệ.

Ông Vallance cho rằng việc hợp nhất sẽ tạo động lực cho đổi mới và tăng trưởng, tận dụng thế mạnh bổ sung lẫn nhau của hai trường, đồng thời nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu.

Đại học Cranfield có trụ sở gần thị trấn Cranfield thuộc hạt Bedfordshire và một cơ sở khác tại Oxfordshire. Trường được thành lập sau Thế chiến II với tiền thân là một trường đào tạo hàng không. Hiện hơn 90% sinh viên của Cranfield là học viên sau đại học, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và quản trị.

Đại học Cranfield

Giáo sư Karen Holford, Hiệu trưởng Cranfield cho biết: “Đây là cơ hội rất đáng kỳ vọng đối với Cranfield khi những thế mạnh chuyên sâu về kỹ thuật, công nghệ và quản trị của chúng tôi sẽ được kết nối với King’s College London”. Bà Holford cho rằng thương vụ này sẽ giúp đưa năng lực nghiên cứu ứng dụng, cơ sở vật chất quan trọng cấp quốc gia và mạng lưới hợp tác doanh nghiệp lâu năm của Cranfield đến với King’s, tạo ra tiềm năng phát triển rất lớn.

King's College London là trường đại học nghiên cứu công lập danh giá tại Anh, thuộc nhóm sáng lập Đại học London. Xếp hạng trong top 40 toàn cầu, KCL nổi tiếng thế giới về các chuyên ngành Y khoa, Nha khoa, Luật và Khoa học Xã hội.

Trong khi đó, Đại học Cranfield là một trường đại học công lập danh tiếng của Vương quốc Anh, có mô hình hoạt động cực kỳ đặc biệt khi chỉ tập trung đào tạo và nghiên cứu bậc sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ). Trường chuyên sâu vào các lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ và Quản lý.