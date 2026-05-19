Tin nhắn khiến nhiều người bị hack tài khoản Zalo, mất tiền

Mới đây, cơ quan chức năng tại tỉnh Cà Mau đã phải phát đi cảnh báo về tình trạng người dùng liên tục bị chiếm đoạt tài khoản Zalo. Thủ đoạn phổ biến và nguy hiểm nhất hiện nay vẫn là việc kẻ gian gửi các đường link giả mạo, được ngụy trang khéo léo dưới dạng lời mời bình chọn cuộc thi, nhận quà tặng miễn phí, hoặc thông báo yêu cầu xác minh tài khoản. Dù chiêu trò này đã được cảnh báo nhiều lần, nhưng sự chủ quan vẫn khiến vô số người dùng tự tay điền thông tin đăng nhập vào các trang web giả mạo.

Bên cạnh các đường link độc hại, những kẻ lừa đảo còn liên tục biến tướng thủ đoạn bằng cách gửi mã QR yêu cầu người dùng quét để đăng nhập. Thậm chí, nhiều đối tượng còn táo tợn đóng giả nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của tổng đài, trực tiếp gọi điện thoại để xin mã OTP. Điểm chung cốt lõi của tất cả những chiêu trò này là thao túng tâm lý, lừa chính nạn nhân tự giao nộp chìa khóa tài khoản của mình mà không hề hay biết.

Tin nhắn có đường link giả mạo, tiềm ẩn nguy cơ chứa mã độc

Khi đã nắm trọn quyền kiểm soát Zalo, mục tiêu đầu tiên của bọn tội phạm là khai thác ngay lập tức danh sách bạn bè và người thân của nạn nhân. Chúng sẽ đồng loạt gửi tin nhắn than nghèo kể khổ, mượn tiền hoặc yêu cầu chuyển khoản khẩn cấp để xử lý công việc. Đã có rất nhiều người nhẹ dạ cả tin nhanh chóng chuyển tiền vì đinh ninh rằng mình đang giúp đỡ người nhà vượt qua hoạn nạn.

Sự ranh ma của kẻ gian không chỉ dừng lại ở việc lừa tiền. Để kéo dài thời gian kiểm soát và ngăn chặn chủ nhân thực sự lấy lại tài khoản, chúng còn liên tục sử dụng chức năng quên mật khẩu. Thao tác dồn dập này khiến hệ thống bảo mật của Zalo tự động tạm khóa tính năng gửi mã xác minh về số điện thoại do vượt quá giới hạn cho phép. Hậu quả là nạn nhân hoàn toàn bất lực, không thể khôi phục quyền truy cập tài khoản ngay lập tức để cảnh báo cho mọi người.

Để không biến mình thành nạn nhân tiếp theo của tội phạm mạng, việc duy trì một tinh thần cảnh giác cao độ là nguyên tắc sống còn. Người dùng tuyệt đối không nhấp chuột vào bất kỳ đường link lạ hay quét mã QR không rõ nguồn gốc nào, ngay cả khi chúng được gửi đến từ tài khoản của người thân quen. Nếu đột nhiên nhận được tin nhắn mượn tiền hoặc nhờ vả tài chính qua Zalo, cách xử lý an toàn và dứt khoát nhất là nhấc máy gọi điện thoại trực tiếp để xác nhận giọng nói, tuyệt đối không vội vàng chuyển khoản ngay trong khung chat.

Bên cạnh đó, việc thường xuyên kiểm tra danh sách các thiết bị đang đăng nhập tài khoản Zalo cũng là một thói quen tốt cần duy trì. Nếu phát hiện bất kỳ thiết bị lạ nào, người dùng cần nhanh chóng đăng xuất từ xa và lập tức đổi mật khẩu mới để cắt đứt sự theo dõi. Quan trọng nhất, mỗi cá nhân cần tự trang bị một tấm khiên bảo vệ vững chắc bằng cách kích hoạt tính năng bảo mật hai lớp. Chỉ với vài thao tác đơn giản trong phần cài đặt tài khoản, lớp bảo vệ này sẽ yêu cầu thêm một bước kiểm tra khắt khe khi đăng nhập trên thiết bị mới, giúp tài khoản luôn an toàn ngay cả khi bạn vô tình để lộ mật khẩu. Cuối cùng, hãy luôn khắc cốt ghi tâm rằng mã OTP là tài sản bảo mật cá nhân, tuyệt đối không cung cấp cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức.