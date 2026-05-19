Thông tin mới nhất liên quan đến gọi điện, nhắn tin qua Zalo, tất cả người dân cần nắm rõ

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết các đối tượng thường tìm cách chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo thông qua việc gửi đường link giả mạo dưới nhiều hình thức như: bình chọn cuộc thi, xác minh tài khoản, nhận quà tặng, cập nhật dịch vụ công, hồ sơ học sinh điện tử, hoàn tiền đơn hàng… Khi người dùng truy cập đường link hoặc cung cấp mã OTP, đối tượng sẽ nhanh chóng đăng nhập và chiếm quyền sử dụng tài khoản.

Sau khi chiếm được tài khoản, các đối tượng khai thác thông tin trong danh bạ, nội dung trò chuyện, mối quan hệ công việc để giả danh chính chủ tài khoản nhắn tin cho người quen với các nội dung như: “đang họp, không tiện nghe điện thoại”, “chuyển giúp khoản tiền gấp”, “ứng tiền xử lý công việc cơ quan”, “mượn tiền trong ít phút sẽ chuyển lại ngay”… nhằm tạo tâm lý cấp bách, thúc giục nạn nhân nhanh chóng chuyển tiền mà không kịp kiểm chứng.

Ngoài hình thức chiếm quyền tài khoản thật, các đối tượng còn tạo lập tài khoản Zalo giả sử dụng hình ảnh đại diện, tên hiển thị giống cán bộ cơ quan, lãnh đạo đơn vị hoặc người quen để kết bạn, nhắn tin lừa đảo. Một số trường hợp còn sử dụng công nghệ AI, deepfake để giả giọng nói, hình ảnh nhằm tăng độ tin cậy và gây khó khăn cho việc nhận biết.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thủ đoạn mới kết hợp giữa cuộc gọi điện thoại và nhắn tin Zalo như giả danh nhân viên giao hàng, cơ quan Công an, Viện kiểm sát, giáo viên, nhà trường hoặc cơ quan chức năng để yêu cầu người dân truy cập đường link, cài đặt ứng dụng lạ hoặc chuyển tiền nhằm “xác minh tài khoản”, “cập nhật hồ sơ”, “hoàn tiền đơn hàng”…

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, Zalo hoặc mạng xã hội; không truy cập các đường link lạ, không rõ nguồn gốc. Khi nhận được tin nhắn vay tiền, nhờ chuyển khoản dù từ người quen, lãnh đạo hay người thân cũng cần gọi điện trực tiếp để xác minh trước khi thực hiện giao dịch. Đồng thời, thường xuyên thay đổi mật khẩu, kích hoạt xác thực hai lớp cho các tài khoản mạng xã hội, email và tài khoản ngân hàng; hạn chế công khai thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo hoặc tài khoản bị chiếm quyền sử dụng, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa giao dịch và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng﻿