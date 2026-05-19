4 lý do nên trồng lá lốt trong nhà

Theo Thư Hân | 19-05-2026 - 11:50 AM | Sống

Lá lốt không chỉ dễ trồng, dễ sống mà còn giúp nhiều gia đình luôn có sẵn rau thơm sạch và một góc xanh mát mắt ngay trong nhà.

Không chỉ quen thuộc trong nhiều món ăn Việt, lá lốt còn là loại cây được khá nhiều gia đình thích trồng tại nhà vì vừa dễ sống vừa tiện dùng hằng ngày. Chỉ cần một khoảng đất nhỏ hoặc vài chậu đặt ngoài ban công, cây đã có thể xanh tốt quanh năm mà không cần chăm quá cầu kỳ.

Đặc biệt với những gia đình thích tự trồng rau gia vị, lá lốt thường nằm trong nhóm cây được ưu tiên vì phát triển nhanh, dễ hái và dùng được trong khá nhiều món ăn quen thuộc. Dưới đây là 4 lý do khiến ngày càng nhiều người thích trồng lá lốt ngay tại nhà.

1. Dễ trồng, ít tốn công chăm sóc

Lá lốt là loại cây khá dễ sống và không đòi hỏi chăm sóc quá cầu kỳ. Cây có thể phát triển tốt trong chậu, thùng xốp hoặc khoảng đất nhỏ quanh nhà nếu được tưới nước đều và có ánh sáng nhẹ. Đây cũng là lý do nhiều gia đình ở thành phố vẫn thích trồng lá lốt tại ban công hoặc sân nhỏ vì cây không chiếm quá nhiều diện tích nhưng vẫn xanh tốt khá nhanh.

2. Có sẵn rau sạch để dùng bất cứ lúc nào

Với nhiều gia đình, việc chỉ cần bước ra ban công hay góc sân là có thể hái vài lá lốt tươi để nấu ăn mang lại cảm giác rất tiện. Loại rau này thường được dùng trong nhiều món quen thuộc như bò lá lốt, canh, chả hoặc các món nướng. Tự trồng tại nhà cũng giúp nhiều người yên tâm hơn về độ sạch và hạn chế tình trạng rau để lâu bị úa hoặc mất mùi thơm khi mua sẵn ngoài chợ.

3. Cây xanh tốt quanh năm, giúp không gian mát mắt hơn

Lá lốt là loại cây có màu xanh đậm và tán lá khá dày nên khi trồng quanh nhà thường tạo cảm giác rất mát mắt. Dù chỉ là vài chậu nhỏ đặt ở ban công, cạnh cửa sổ hay góc sân, không gian cũng nhìn dịu và có sức sống hơn hẳn, đặc biệt với những căn hộ ít cây xanh hoặc nhà phố khá bí.

Nhiều người thích trồng lá lốt không chỉ để dùng nấu ăn mà còn vì cây nhìn tự nhiên và gần gũi, tạo cảm giác nhà cửa "có hơi thở" hơn. Vào những ngày nắng nóng, nhìn một góc rau xanh tốt quanh nhà cũng khiến không gian có cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều. Đây cũng là lý do nhiều gia đình thường trồng lá lốt xen cùng rau thơm, húng quế hay tía tô để tạo thành một góc xanh nhỏ vừa gọn gàng vừa thư giãn mắt.

4. Càng cắt cây càng mọc khỏe và dễ nhân thêm chậu mới

Một điểm khiến nhiều người thích trồng lá lốt là cây khá "siêng" mọc. Sau khi hái lá hoặc cắt tỉa, cây thường tiếp tục ra lá mới khá nhanh nếu được chăm đúng cách. Ngoài ra, lá lốt cũng dễ nhân giống bằng cách tách gốc hoặc giâm cành nên nhiều gia đình chỉ cần trồng một chậu ban đầu là sau một thời gian đã có thể nhân thêm vài chậu mới quanh nhà.

CLIP: Khoảnh khắc ấm áp của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và các bệnh nhi

Từ 1/7, hàng triệu người đóng BHXH có quyền lợi mới

Chân dung tân Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân: "Người nhà" với hơn 30 năm gắn bó cùng "Stanford Việt Nam"

11:36 , 19/05/2026
Sáng 19-5, lộ diện nơi trúng 2 giải độc đắc và 3 giải an ủi xổ số miền Nam

11:35 , 19/05/2026
Lời khuyên cho các gia đình hay ngâm rau bằng nước muối

11:32 , 19/05/2026
Video lúc nửa đêm của TikToker 11 triệu người theo dõi khiến nhiều người giật mình: Ung thư máu có đến từ thói quen thức khuya, uống trà sữa?

11:31 , 19/05/2026

