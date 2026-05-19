Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan khổng lồ, bác sĩ nói: Tại 1 món ăn sáng

Nhiều người vẫn mặc định rằng ung thư gan là căn bệnh chỉ tìm đến những người nghiện rượu nặng, hút thuốc hoặc có tiền sử viêm gan B, viêm gan C. Thế nhưng, trên thực tế, thậm chí ngay trên bàn ăn hay trong căn bếp còn có những "sát thủ" phá gan nhanh và tàn nhẫn hơn nhiều. Câu chuyện đầy xót xa của một người phụ nữ ngoài 50 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc) chính là một minh chứng.

Tự hào vì sống lành mạnh nhưng lại phát hiện ung thư gan

Gần đây, bác sĩ Lưu Bạch Nhân (Đài Loan, Trung Quốc) đã chia sẻ một trường hợp lâm sàng đầy ám ảnh về căn bệnh ung thư gan trên tài khoản mạng xã hội Facebook chính thức của mình. Bệnh nhân là một người phụ nữ có lối sống vô cùng khoa học, là hình mẫu sức khỏe mà nhiều người ao ước. Bà không bao giờ đụng đến một giọt rượu, không hút thuốc, tập thể dục đều đặn, ăn đủ ba bữa tại nhà, cơ thể hoàn toàn âm tính với các loại virus viêm gan.

Người phụ nữ luôn sống lành mạnh nhưng phát hiện ung thư gan khi khám khó tiêu (Ảnh minh họa)

Một ngày nọ, bà tìm đến bệnh viện khám chỉ vì xuất hiện các triệu chứng khó tiêu, đầy bụng kéo dài. Bà chỉ nghĩ đơn giản đó là phản ứng của tuổi tác khi hệ tiêu hóa kém đi, đi khám cho yên tâm. Thế nhưng, cầm kết quả chẩn đoán hình ảnh trên tay, bà chết lặng khi thấy dòng chữ: ung thư gan cuối giai đoạn 3.

Kinh khủng hơn nữa là, khối u này không phải loại bình thường, được các bác sĩ gọi với cái tên "ung thư gan khổng lồ". Vì phát hiện muộn, ung thư đã âm thầm di căn sang phổi và xâm chiếm nhiều hạch bạch huyết.

Bi kịch bắt đầu từ món ăn sáng suốt 20 năm

Chỉ trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ, cảm xúc của người phụ nữ này lên xuống liên tục như xích đu. Lúc đầu, bà sốc nặng vì kết quả, sau đó cảm thấy tức giận và oan ức, thậm chí cho rằng bác sĩ chẩn đoán nhầm. Cuối cùng, hiểu ra được nguyên nhân, bà trở nên dằn vặt và hối hận, vừa khóc lóc vừa tự đánh chính mình.

Ngồi trong phòng khám, khi bác sĩ bắt đầu khai thác sâu vào từng chi tiết nhỏ trong thói quen sinh hoạt kéo dài hàng thập kỷ, nguồn cơn của căn bệnh ung thư gan đã dần lộ diện. Người phụ nữ này cực kỳ chuộng bơ đậu phộng. Vì nghĩ đây là thực phẩm lành mạnh và tiện lợi, bà đã duy trì một thực đơn bữa sáng bất di dịch: bánh mì nướng phết bơ đậu phộng liên tục mỗi ngày trong suốt hơn 20 năm. Bà không biết rằng, chính đĩa ăn sáng tưởng chừng bổ dưỡng ấy lại đang nuôi dưỡng một mầm mống ung thư gan quái ác từng ngày.

Bởi vì muốn tiết kiệm, bà thường mua rất nhiều bơ đậu phộng tích trữ trong tủ lạnh ăn dần, lúc siêu thị gỉam giá thì còn mua nhiều hơn nữa. Bác sĩ Lưu cho biết, đậu phộng chứa nhiều axit béo không bão hòa tốt cho tim mạch nhưng lại cực kỳ dễ bị nấm mốc tấn công nếu bảo quản sai cách. Trong khi tủ lạnh có độ ẩm cao, dễ nhiễm khuẩn chéo và nấm mốc.

Bơ đậu phộng tốt nhưng ăn nhiều hóa hại, dễ nấm mốc và gây hại nếu bảo quản sai cách (Ảnh minh họa)

Loại nấm mốc này sản sinh ra aflatoxin, một chất gây ung thư gan loại 1 theo phân loại của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC). Độc tố này không mùi vị, không bị tiêu hủy ở nhiệt độ nấu nướng thông thường, cứ thế tích tụ qua năm tháng để hủy hoại tế bào và kích hoạt ung thư gan nguyên phát.

Đáng chú ý, bác sĩ Lưu nhấn mạnh, ngay cả khi không bị mốc, việc lạm dụng bơ đậu phộng quá nhiều vẫn âm thầm gây hại cho gan. Do chứa hàm lượng chất béo và protein đậm đặc, việc ăn quá lượng cơ thể cần sẽ ép gan phải làm việc quá công suất để chuyển hóa. Chất béo dư thừa tích tụ lâu ngày dẫn đến gan nhiễm mỡ không do rượu. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ tiến triển thành viêm gan mãn tính, xơ gan và cuối cùng biến chứng thành ung thư gan.

7 dấu hiệu cảnh báo ung thư gan tuyệt đối không được xem nhẹ

Cũng theo bác sĩ Lưu, giai đoạn đầu của ung thư gan thường diễn tiến vô cùng lặng lẽ, dễ nhầm lẫn. Vì vậy, thường bị phát hiện muộn và điều trị không hiệu quả, tỷ lệ tử vong cao. Vì vậy, tuyệt đối không được chủ quan với các triệu chứng bệnh quan trọng nhất dưới đây:

- Vàng da, vàng mắt và ngứa ngáy: Khối u ung thư gan làm tắc nghẽn ống mật, khiến sắc tố mật (bilirubin) tích tụ trong máu đẩy ra ngoài da.

- Chán ăn và sụt cân đột ngột: Cơ thể suy nhược, luôn trong trạng thái buồn nôn, mệt mỏi và buồn ngủ dai dẳng do chức năng thải độc của gan bị tê liệt.

- Sờ thấy khối u cứng ở bụng: Xuất hiện một vùng gồ lên, cứng ngắc bục phát tại vùng thượng vị do kích thước u ung thư gan quá lớn.

Ung thư gan không gây đau tại chỗ ở giai đoạn đầu, nên cần cảnh giác với khó chịu bùng bên trên dai dẳng (Ảnh minh họa)

- Khó chịu và đau vùng bụng trên bên phải: Đây là vị trí hạ sườn phải của gan, cơn đau có thể âm ỉ hoặc tức tối khi khối u ung thư gan phát triển gây chèn ép mô lành.

- Thay đổi màu sắc chất thải: Nước tiểu chuyển sang màu sẫm như nước trà đặc, trong khi phân lại có màu xám nhạt như đất sét.

- Đau nhói vùng vai phải: Khi gan bị sưng to do tế bào ung thư gan xâm lấn, khối u sẽ kích thích trực tiếp vào dây thần kinh hoành nối liền với các dây thần kinh ở vai phải.

- Bị cổ trướng: Bụng phình to, tích dịch bất thường do giai đoạn muộn của ung thư gan gây ra.

Nguồn và ảnh: HK01, VerywellHealth, QQ