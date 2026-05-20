Chỉ làm đúng MỘT VIỆC suốt nhiều năm, cụ bà sống đến 107 tuổi vẫn khỏe mạnh và đặc biệt minh mẫn

Theo Phương Anh | 20-05-2026 - 06:40 AM | Sống

Dù đã hơn 100 tuổi, cụ bà này vẫn duy trì thể trạng ổn định, rất minh mẫn và không mắc các bệnh phổ biến ở người cao tuổi.

Ở tuổi 107, cụ bà Ding Guijuan (Trung Quốc) vẫn khiến nhiều người bất ngờ vì sức khỏe dẻo dai, trí nhớ minh mẫn và làn da gần như không có dấu hiệu tuổi tác. Điều đáng nói, bí quyết sống khỏe của bà lại đến từ một thói quen vô cùng đơn giản đã duy trì suốt nhiều năm.

107 tuổi vẫn không mắc bệnh người già, trí nhớ còn tốt hơn con gái 84 tuổi

Những ngày gần đây, câu chuyện về cụ bà Ding Guijuan sống tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) thu hút sự quan tâm từ truyền thông và mạng xã hội nước này. Dù đã bước sang tuổi 107, bà vẫn duy trì sức khỏe ổn định, tinh thần minh mẫn và khả năng sinh hoạt cơ bản, khiến nhiều người chú ý.

Cụ bà 107 tuổi khiến ai cũng phải ngưỡng mộ vì sự khỏe mạnh và làn da mịn màng

Ở tuổi ngoài 100, cụ Ding vẫn có thể đi lại với sự hỗ trợ nhẹ và giữ được trạng thái tinh thần tương đối ổn định. Theo kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ do gia đình cung cấp, cụ không mắc nhóm bệnh thường được gọi là “ba cao” ở người già gồm: cao huyết áp, mỡ máu cao và đường huyết cao.

Con gái của cụ, bà Chen Xingchao, năm nay cũng đã 84 tuổi, cho biết điều khiến gia đình chú ý nhất là khả năng ghi nhớ của mẹ vẫn rất tốt. “ Mẹ tôi thậm chí còn nhớ tốt hơn cả tôi”, bà Chen chia sẻ với truyền thông địa phương.

Bên cạnh tình trạng sức khỏe, ngoại hình của cụ bà cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng.

Theo chia sẻ từ gia đình, cụ Ding không sử dụng các sản phẩm chăm sóc da trong nhiều năm. Tuy vậy, qua những hình ảnh được ghi nhận, khuôn mặt bà vẫn ít xuất hiện dấu hiệu lão hóa rõ rệt.

Trong một cuộc phỏng vấn, cụ Ding cho biết bà hiện là người cao tuổi nhất trong khu dân cư nơi mình sinh sống.

Cụ Ding duy trì sức khỏe ổn định và vẫn có thể tự sinh hoạt cơ bản mà không cần sự hỗ trợ thường xuyên từ con cái

Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều ý kiến trên mạng xã hội Trung Quốc bắt đầu thảo luận về những yếu tố có thể liên quan đến tuổi thọ và thể trạng của cụ bà.

Bên cạnh yếu tố di truyền, một số quan điểm cho rằng lối sống ổn định, sinh hoạt điều độ và chế độ ăn uống đơn giản cũng có thể đóng vai trò nhất định.

Bí quyết sống thọ cực kỳ đơn giản được duy trì trong nhiều năm

Theo chia sẻ từ gia đình, cụ Ding duy trì chế độ ăn chay trong thời gian dài và thường ưu tiên các thực phẩm thanh đạm, ít dầu mỡ.

Thực đơn hằng ngày của cụ chủ yếu xoay quanh rau xanh theo mùa, ngũ cốc nguyên hạt, các món luộc hoặc hấp, hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhiều gia vị.

Ăn chay mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Con gái cụ cho biết mẹ mình có thói quen ăn uống điều độ, ngủ nghỉ ổn định và duy trì nếp sinh hoạt đều đặn hằng ngày. “ Mẹ tôi ăn uống tốt, ngủ ngon và giữ tinh thần thoải mái”, bà Chen cho biết.

Ngoài chế độ ăn, cụ Ding vẫn tham gia các hoạt động sinh hoạt thường ngày trong gia đình, trong đó có việc hướng dẫn con cháu chuẩn bị món ăn.

Trên thế giới, những câu chuyện về người sống thọ nhưng vẫn duy trì khả năng tự sinh hoạt và sức khỏe ổn định ở tuổi rất cao thường thu hút sự quan tâm đặc biệt của mọi người.

Trước đó, một cụ bà 100 tuổi tại Thượng Hải từng gây chú ý khi trở thành blogger ẩm thực, thường xuyên chia sẻ nội dung về ăn uống. Một cặp vợ chồng hơn 100 tuổi khác tại thành phố này cũng được quan tâm nhờ khả năng tự chăm sóc cuộc sống hằng ngày.

Theo ông Lei Haichao - Giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tuổi thọ trung bình của người dân nước này hiện đạt 79,25 năm, tăng khoảng 1,32 năm so với năm 2020.

Nguồn: SCMP

