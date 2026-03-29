Cô gái 26 tuổi tử vong sau khi ăn lẩu, bác sĩ cảnh báo việc nhiều người hay làm

Một phụ nữ 26 tuổi ở Trung Quốc đã tổ chức sinh nhật bằng bữa tối lẩu sau giờ làm việc. Khi về nhà, cô đột nhiên bị đau họng, nhưng cơn đau không thuyên giảm dù đã uống thuốc giảm đau. Cô được đưa đến bệnh viện vào ngày hôm sau nhưng đã qua đời chỉ 10 phút sau khi đến nơi. Nguyên nhân tử vong là viêm nắp thanh quản cấp tính. Các bác sĩ cảnh báo rằng bất cứ ai gặp phải các triệu chứng đau họng tái phát nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Theo đó, cô gái về nhà sau khi ăn lẩu cay và cảm thấy hơi đau họng trước khi đi ngủ. Cô ấy nghĩ rằng đó là do lẩu quá cay. Không ngờ, tình trạng của cô ấy trở nên tồi tệ hơn vào ngày hôm sau. Không chỉ đau họng hơn, cô ấy còn có các triệu chứng như khó nuốt và khó thở. Tuy nhiên, cô ấy vẫn nghĩ đó chỉ là cảm lạnh nhẹ và đã đi làm sau khi uống một vài viên thuốc chống viêm và giảm đau.

Tình trạng của người phụ nữ trở nên tồi tệ hơn khi đang làm việc, cô bị khó thở và ớn lạnh. Cô nhanh chóng bắt taxi và vội vã đến bệnh viện. Ý thức của cô bắt đầu lung lay, và cô ngã quỵ sau khi thở hổn hển. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hồi sức bằng phương pháp hô hấp nhân tạo, nhưng cô không thể được cứu sống.

Dựa trên các triệu chứng của người phụ nữ trước khi qua đời, các bác sĩ xác định rằng cô ấy đã mắc bệnh viêm nắp thanh quản cấp tính, dẫn đến ngạt thở do đường thở bị chèn ép.

Các bác sĩ giải thích rằng nắp thanh quản nằm ở phía sau lưỡi. Khi ăn, thức ăn được nhai và vo thành khối, lúc đó nắp thanh quản tự động đóng lại để ngăn thức ăn lọt vào phổi. Tuy nhiên, nếu nắp thanh quản bị viêm, nó có thể làm tắc nghẽn đường thở, dẫn đến khó thở. Viêm nắp thanh quản cấp tính tiến triển rất nhanh, và nếu không được điều trị kịp thời, nó có thể gây ngạt thở trong thời gian rất ngắn, dẫn đến tỷ lệ tử vong cao.

Các bác sĩ suy đoán rằng tối hôm trước cô đã ăn lẩu cay nhiệt độ cao dẫn đến viêm nắp thanh quản, sau đó uống đồ uống đông lạnh khiến triệu chứng trầm trọng hơn.

Người bị bệnh thường có các triệu chứng như đau họng, khó nuốt, khàn giọng, khó thở và sốt. Loại tình trạng này thay đổi rất nhanh và không thể giải quyết trong thời gian ngắn.

Nếu là nhiễm trùng do vi khuẩn thì phải tiêm kháng sinh. Nếu bị phù nặng thì đó là triệu chứng rõ ràng nhất của viêm nắp thanh quản cấp tính. Nó sẽ xảy ra trong một thời gian ngắn.

8 thói quen khi ăn lẩu để bảo vệ sức khỏe

Ăn lẩu là thói quen quen thuộc của nhiều gia đình, đặc biệt trong những dịp tụ họp, nhưng nếu không chú ý, món ăn tưởng chừng “lành tính” này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe. Để vừa thưởng thức trọn vẹn vừa hạn chế tác hại, cần lưu ý một số điểm sau:

- Không ăn quá nhiều đồ tái, sống: Thịt, hải sản chưa chín kỹ có thể chứa vi khuẩn, ký sinh trùng, dễ gây rối loạn tiêu hóa, thậm chí nhiễm khuẩn đường ruột.

- Hạn chế uống nước lẩu: Nước lẩu sau khi đun lâu chứa nhiều purin, muối và chất béo, có thể làm tăng nguy cơ gout, cao huyết áp.

- Ăn nhiều rau xanh: Rau giúp cân bằng dinh dưỡng, bổ sung chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác ngấy khi ăn nhiều thịt.

- Không ăn quá nóng: Thức ăn quá nóng dễ làm tổn thương niêm mạc miệng, thực quản, về lâu dài tăng nguy cơ viêm loét.

- Tránh nhúng đi nhúng lại: Dùng chung đũa hoặc nhúng thực phẩm sống nhiều lần vào nồi dễ làm lây nhiễm chéo vi khuẩn.

- Hạn chế nước chấm nhiều muối: Các loại nước chấm đậm vị dễ làm tăng lượng natri, ảnh hưởng tim mạch và thận.

- Ăn chậm, kiểm soát lượng: Lẩu thường kéo dài, dễ ăn quá mức, gây đầy bụng, tăng cân.

- Chọn nguyên liệu sạch: Ưu tiên thực phẩm tươi, rõ nguồn gốc để tránh nguy cơ nhiễm hóa chất, chất bảo quản.

Giữ những nguyên tắc đơn giản này sẽ giúp bữa lẩu không chỉ ngon miệng mà còn an toàn cho sức khỏe.