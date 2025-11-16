Ăn lẩu nên cho rau trước hay thịt trước?

Với người có nồng độ axit uric cao hoặc từng bị gout, nồi lẩu nóng hổi đôi khi lại là “cơn ác mộng của khớp”. Nhiều loại nước lẩu chứa hàm lượng purin, chất béo và natri cao, uống quá nhiều không chỉ khiến huyết áp và cân nặng tăng vọt mà còn dễ kích hoạt cơn gout cấp.

Để hạn chế tình trạng “đau đến không bước nổi”, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng ngoài việc chọn thực phẩm phù hợp, người ăn lẩu còn có thể bổ sung một số thực phẩm hỗ trợ đào thải axit uric tốt hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng Trung Quốc Tống Minh Hoa chia sẻ trên chương trình “Chúc bạn khỏe mạnh” một trường hợp khá éo le: một nam giới chuẩn bị tỏ tình sau khi dày công chọn quán lẩu, nhưng chưa kịp nói lời nào thì khớp chân đã đau nhói. Sau đó anh phải nhập viện cấp cứu và được chẩn đoán mắc gout cấp lần đầu. Buổi hẹn lãng mạn vì thế trở thành kỷ niệm khó quên.

Chuyên gia Trung Quốc Hạ Tử Văn lý giải, nước lẩu thực chất là “quả bom purin ẩn mình”. Càng đun lâu, khi thịt, hải sản và các loại viên nhúng lẩu tan vào nước, hàm lượng purin tăng lên đáng kể. Khi đi vào cơ thể, purin chuyển hóa thành axit uric. Nếu quá tải, tinh thể axit uric sẽ lắng đọng ở khớp gây sưng đỏ, biến dạng và đau dữ dội, đặc trưng của bệnh gout.

Muốn ăn lẩu mà không kích hoạt gout nên?

Theo chuyên gia dinh dưỡng, người có tiền sử gout hoặc axit uric cao nên ưu tiên các loại nước dùng thanh như Kombu, nấm hoặc nước rau củ, tránh lẩu cay, lẩu sữa vì chứa nhiều chất béo và natri. Ngay cả nước lẩu cà chua, vốn được xem là lành mạnh, cũng có thể trở thành “bẫy purin” nếu quán cho thêm nhiều gia vị đậm đặc.

Nếu muốn uống nước lẩu, tốt nhất uống khi nước còn trong và thực phẩm chưa được cho vào quá nhiều. Càng về cuối bữa, nước lẩu càng đục, đồng nghĩa purin càng tăng.

Chuyên gia Tống Minh Hoa cho biết thứ tự ăn khi ăn lẩu cũng là yếu tố quan trọng. Người bệnh nên bắt đầu bằng rau xanh, nấm mộc nhĩ, bí đỏ hoặc khoai lang để “lót dạ”, sau đó mới đến tinh bột như bún, mì hoặc cơm trắng vì nhóm này hỗ trợ giảm hấp thu purin. Tuy nhiên, nấm nói chung cần hạn chế khi đang trong đợt gout cấp để tránh làm trầm trọng thêm triệu chứng. Thịt và hải sản, nhóm thực phẩm giàu purin, nên được cho vào nồi sau khi đã dùng một ít nước trong, bởi khi nước sôi lâu, purin sẽ tăng nhanh.

6 nhóm thực phẩm hỗ trợ đào thải axit uric, giảm khó chịu do gout

Ngoài chuyện kiêng khem khi ăn lẩu, chuyên gia cũng nhấn mạnh có những thực phẩm có lợi cho quá trình chuyển hóa axit uric, giúp người bệnh giảm đau và hạn chế tái phát:

- Sữa tươi và chế phẩm từ sữa là nguồn protein phù hợp cho người gout vì không chứa purin và giúp thúc đẩy đào thải axit lactic, từ đó hỗ trợ giảm axit uric.

- Quả anh đào chứa nhiều anthocyanin và vitamin C, có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Arthritis & Rheumatism cho thấy nước anh đào chua có thể giảm nồng độ axit uric và tần suất bùng phát gout.

- Các loại quả mọng như dâu, việt quất hay mâm xôi giàu polyphenol, giúp giảm đau khớp và giảm nguy cơ tăng axit uric.

- Nhóm trái cây giàu vitamin C như ổi, kiwi, cam quýt hoặc mãng cầu đều hỗ trợ giảm axit uric tự nhiên. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý nên ăn trái cây nguyên quả thay vì nước ép để tránh dư fructose.

- Trà không đường và cà phê đen giúp lợi tiểu, hỗ trợ đào thải axit uric. Dù vậy, cà phê chỉ nên dùng từ 1 đến 3 tách mỗi ngày vì uống quá mức có thể gây hồi hộp hoặc giảm hấp thu canxi.

- Những thực phẩm giàu Omega-3 như cá hồi, cá thu, cá ngừ, hạt lanh hoặc quả óc chó có khả năng giảm viêm, giảm sưng đau ở khớp và đồng thời mang lại lợi ích tim mạch.

Nguồn và ảnh: Aboluowang



