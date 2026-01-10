Ăn lẩu xong bỏ qua 1 việc nhỏ, người đàn ông hơn 30 tuổi đổ gục tại chỗ: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ khi trời lạnh

Mùa đông, lẩu là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình vì giúp làm ấm cơ thể nhanh chóng. Thế nhưng, các bác sĩ cảnh báo: Chỉ một thói quen tưởng chừng vô hại sau bữa lẩu cũng có thể trở thành “giọt nước tràn ly” gây tai biến tim mạch nguy hiểm, đặc biệt trong những ngày giá rét.

Vừa ăn lẩu xong bước ra trời lạnh, người đàn ông trẻ tuổi bất ngờ ngã quỵ

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), một người đàn ông hơn 30 tuổi trong đợt không khí lạnh đã cùng bạn bè ăn lẩu và uống rượu tại nhà hàng. Sau khi ăn no, anh lập tức bước ra ngoài trời lạnh mà không kịp giữ ấm cơ thể.

Chỉ ít phút sau, người đàn ông đột ngột đau ngực dữ dội, choáng váng rồi ngã gục xuống đất. Khi lực lượng cấp cứu đến nơi, nạn nhân đã ngừng thở và mất nhịp tim. Dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp, các bác sĩ xác định anh bị nhồi máu cơ tim cấp, tình trạng vô cùng nguy kịch.

Vì sao ăn lẩu xong ra ngoài trời lạnh lại nguy hiểm đến vậy?

Bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Shin Kong (Đài Loan) cho biết: Khi ăn lẩu hoặc uống rượu, nhiệt độ cơ thể tăng lên, mạch máu giãn nở để tỏa nhiệt. Nếu ngay sau đó đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh, mạch máu sẽ co thắt mạnh và nhanh, gây: Tăng huyết áp đột ngột; Co thắt mạch vành; Giảm lưu lượng máu nuôi tim và não.

Sự thay đổi nhiệt độ quá nhanh này có thể kích hoạt nhồi máu cơ tim, đột quỵ não hoặc rối loạn nhịp tim nguy hiểm, ngay cả ở người còn trẻ.

Đặc biệt, rượu bia càng làm tăng rủi ro vì khiến mạch máu giãn mạnh hơn, tim phải hoạt động nhiều hơn để bơm máu.

Thời tiết lạnh - “kẻ kích hoạt” âm thầm của đột quỵ và nhồi máu tim

Các nghiên cứu cho thấy, số ca đột quỵ và tai biến tim mạch tăng rõ rệt vào mùa lạnh, nhất là khi nhiệt độ xuống thấp hoặc thay đổi đột ngột.

Nguyên nhân do:

- Mạch máu co lại để giữ nhiệt, làm tăng huyết áp

- Máu trở nên đặc hơn, dễ hình thành cục máu đông

- Tim phải co bóp mạnh hơn để duy trì tuần hoàn

Những người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu tim trời lạnh gồm:

- Người tăng huyết áp, bệnh tim mạch

- Người thừa cân, rối loạn mỡ máu

- Người hút thuốc, uống rượu

- Người làm việc ngoài trời hoặc thường xuyên thay đổi môi trường nóng - lạnh

5 việc cần nhớ để phòng đột quỵ khi trời lạnh

1. Sau khi ăn lẩu hoặc ăn no

Không ra ngoài ngay lập tức

Nên ngồi nghỉ trong không gian kín 5-10 phút để cơ thể thích nghi

2. Giữ ấm đầy đủ khi ra ngoài

Mặc áo khoác, quàng khăn, che kín cổ - ngực

Đặc biệt lưu ý vùng đầu và cổ, nơi dễ mất nhiệt

3. Hạn chế rượu bia trong thời tiết lạnh

Rượu làm mạch máu giãn, tăng gánh nặng cho tim

Uống rượu xong ra gió lạnh càng nguy hiểm

4. Không tắm nước lạnh hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột

Tránh tắm khuya, tắm nước quá nóng rồi ra gió

Người lớn tuổi càng cần thận trọng

5. Theo dõi các dấu hiệu cảnh báo sớm

Nếu thấy các dấu hiệu: Đau ngực, khó thở; Choáng váng, tê yếu tay chân; Méo miệng, nói khó, đau đầu dữ dội... cần đi cấp cứu ngay, không chờ đợi.

Đột quỵ và nhồi máu tim không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi. Trong thời tiết lạnh, một thói quen bất cẩn nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Giữ ấm đúng cách, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột và lắng nghe cơ thể chính là “lá chắn” quan trọng nhất để bảo vệ tim và não trong mùa đông.