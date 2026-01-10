Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ăn lẩu xong bỏ qua 1 việc nhỏ, người đàn ông hơn 30 tuổi đổ gục tại chỗ: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ khi trời lạnh

10-01-2026 - 18:58 PM | Sống

Ăn lẩu xong bỏ qua 1 việc nhỏ, người đàn ông hơn 30 tuổi đổ gục tại chỗ: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ khi trời lạnh

Chỉ ít phút sau, người đàn ông đột ngột đau ngực dữ dội, choáng váng rồi ngã gục xuống đất. Khi lực lượng cấp cứu đến nơi, nạn nhân đã ngừng thở và mất nhịp tim.

Mùa đông, lẩu là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình vì giúp làm ấm cơ thể nhanh chóng. Thế nhưng, các bác sĩ cảnh báo: Chỉ một thói quen tưởng chừng vô hại sau bữa lẩu cũng có thể trở thành “giọt nước tràn ly” gây tai biến tim mạch nguy hiểm, đặc biệt trong những ngày giá rét.

Vừa ăn lẩu xong bước ra trời lạnh, người đàn ông trẻ tuổi bất ngờ ngã quỵ

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), một người đàn ông hơn 30 tuổi trong đợt không khí lạnh đã cùng bạn bè ăn lẩu và uống rượu tại nhà hàng. Sau khi ăn no, anh lập tức bước ra ngoài trời lạnh mà không kịp giữ ấm cơ thể.

Ăn lẩu xong bỏ qua 1 việc nhỏ, người đàn ông hơn 30 tuổi đổ gục tại chỗ: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ khi trời lạnh- Ảnh 1.

Chỉ ít phút sau, người đàn ông đột ngột đau ngực dữ dội, choáng váng rồi ngã gục xuống đất. Khi lực lượng cấp cứu đến nơi, nạn nhân đã ngừng thở và mất nhịp tim. Dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp, các bác sĩ xác định anh bị nhồi máu cơ tim cấp, tình trạng vô cùng nguy kịch.

Vì sao ăn lẩu xong ra ngoài trời lạnh lại nguy hiểm đến vậy?

Bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Shin Kong (Đài Loan) cho biết: Khi ăn lẩu hoặc uống rượu, nhiệt độ cơ thể tăng lên, mạch máu giãn nở để tỏa nhiệt. Nếu ngay sau đó đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh, mạch máu sẽ co thắt mạnh và nhanh, gây: Tăng huyết áp đột ngột; Co thắt mạch vành; Giảm lưu lượng máu nuôi tim và não.

Sự thay đổi nhiệt độ quá nhanh này có thể kích hoạt nhồi máu cơ tim, đột quỵ não hoặc rối loạn nhịp tim nguy hiểm, ngay cả ở người còn trẻ.

Đặc biệt, rượu bia càng làm tăng rủi ro vì khiến mạch máu giãn mạnh hơn, tim phải hoạt động nhiều hơn để bơm máu.

Ăn lẩu xong bỏ qua 1 việc nhỏ, người đàn ông hơn 30 tuổi đổ gục tại chỗ: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ khi trời lạnh- Ảnh 2.

Thời tiết lạnh - “kẻ kích hoạt” âm thầm của đột quỵ và nhồi máu tim

Các nghiên cứu cho thấy, số ca đột quỵ và tai biến tim mạch tăng rõ rệt vào mùa lạnh, nhất là khi nhiệt độ xuống thấp hoặc thay đổi đột ngột.

Nguyên nhân do:

- Mạch máu co lại để giữ nhiệt, làm tăng huyết áp

- Máu trở nên đặc hơn, dễ hình thành cục máu đông

- Tim phải co bóp mạnh hơn để duy trì tuần hoàn

Những người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu tim trời lạnh gồm:

- Người tăng huyết áp, bệnh tim mạch

- Người thừa cân, rối loạn mỡ máu

- Người hút thuốc, uống rượu

- Người làm việc ngoài trời hoặc thường xuyên thay đổi môi trường nóng - lạnh

Ăn lẩu xong bỏ qua 1 việc nhỏ, người đàn ông hơn 30 tuổi đổ gục tại chỗ: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ khi trời lạnh- Ảnh 3.

5 việc cần nhớ để phòng đột quỵ khi trời lạnh

1. Sau khi ăn lẩu hoặc ăn no

Không ra ngoài ngay lập tức

Nên ngồi nghỉ trong không gian kín 5-10 phút để cơ thể thích nghi

2. Giữ ấm đầy đủ khi ra ngoài

Mặc áo khoác, quàng khăn, che kín cổ - ngực

Đặc biệt lưu ý vùng đầu và cổ, nơi dễ mất nhiệt

3. Hạn chế rượu bia trong thời tiết lạnh

Rượu làm mạch máu giãn, tăng gánh nặng cho tim

Uống rượu xong ra gió lạnh càng nguy hiểm

4. Không tắm nước lạnh hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột

Tránh tắm khuya, tắm nước quá nóng rồi ra gió

Người lớn tuổi càng cần thận trọng

5. Theo dõi các dấu hiệu cảnh báo sớm

Nếu thấy các dấu hiệu: Đau ngực, khó thở; Choáng váng, tê yếu tay chân; Méo miệng, nói khó, đau đầu dữ dội... cần đi cấp cứu ngay, không chờ đợi.

Đột quỵ và nhồi máu tim không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi. Trong thời tiết lạnh, một thói quen bất cẩn nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Giữ ấm đúng cách, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột và lắng nghe cơ thể chính là “lá chắn” quan trọng nhất để bảo vệ tim và não trong mùa đông.

Theo TT

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ năm 2026

Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ năm 2026 Nổi bật

Phát hiện loạt tài khoản hoàn 11.900 đơn online nhưng không hề trả sản phẩm, chiếm đoạt 15 tỷ đồng, tòa phán: "Không thể tránh trách nhiệm hình sự"

Phát hiện loạt tài khoản hoàn 11.900 đơn online nhưng không hề trả sản phẩm, chiếm đoạt 15 tỷ đồng, tòa phán: "Không thể tránh trách nhiệm hình sự" Nổi bật

Vụ chồng Đoàn Di Băng bị bắt: Công an thông báo thu hồi 1 loại kem chống nắng, ai đã mua liên hệ ngay số 0946400438

Vụ chồng Đoàn Di Băng bị bắt: Công an thông báo thu hồi 1 loại kem chống nắng, ai đã mua liên hệ ngay số 0946400438

18:31 , 10/01/2026
4 con giáp càng gần Tết Âm lịch càng giàu: Làm gì cũng gặp may, tài lộc ào ạt, đặc biệt là top 1

4 con giáp càng gần Tết Âm lịch càng giàu: Làm gì cũng gặp may, tài lộc ào ạt, đặc biệt là top 1

18:29 , 10/01/2026
Hà Nội: Người tiêu dùng tẩy chay, siêu thị dừng bán 'patê cột đèn'

Hà Nội: Người tiêu dùng tẩy chay, siêu thị dừng bán 'patê cột đèn'

18:12 , 10/01/2026
90% người mù tịt về công dụng của chiếc lỗ khuyết trên kéo

90% người mù tịt về công dụng của chiếc lỗ khuyết trên kéo

17:32 , 10/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên