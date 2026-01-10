Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ chồng Đoàn Di Băng bị bắt: Công an thông báo thu hồi 1 loại kem chống nắng, ai đã mua liên hệ ngay số 0946400438

10-01-2026 - 18:31 PM | Sống

Công an tỉnh Đồng Nai thông báo thu hồi các lô kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do xác định là hàng giả, yêu cầu người đã mua liên hệ cơ quan công an để phục vụ điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ngày 10/1, Công an Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, địa chỉ trong Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom.

Quá trình điều tra cho thấy, sản phẩm Kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai sản xuất và được Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group (trụ sở tại tầng lửng cao ốc Đại Thanh Bình, số 911–913–915–917 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TP.HCM) phân phối ra thị trường là sản phẩm giả. Cơ quan điều tra yêu cầu thu hồi các sản phẩm chưa sử dụng, còn nguyên niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Sản phẩm Kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body

Các lô sản phẩm thuộc diện thu hồi gồm:

- Lô số 0020424 , ngày sản xuất 16/4/2024 ;

- Lô số 0030624 , ngày sản xuất 25/6/2024 ;

- Lô số 0040724 , ngày sản xuất 13/7/2024 .

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua và đang sở hữu các sản phẩm nêu trên chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ 1034 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai để làm việc và cung cấp sản phẩm. Mọi thông tin liên hệ Đại úy Đỗ Lâm Tùng, Điều tra viên, số điện thoại 0946.400.438.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt bị can đối với Đinh Văn Liên (SN 1981), Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ TP.HCM - chống ca sĩ Đoàn Di Băng) về hành vi ản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo điều tra, tháng 1/2025, Công ty EBC Đồng Nai do Tuyến, Liên làm Phó Tổng Giám đốc (Liên là chủ sở hữu công ty) đã có hành vi sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả (căn cứ kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, chỉ số chống nắng SPF là 25,82, chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50).

Nguyễn Quốc Vũ buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Qua đấu tranh, bước đầu các bị can đã khai nhận quá trình phạm tội.

Kết quả khám xét, Cơ quan công an đã tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu liên quan quá trình sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả của các bị can.

