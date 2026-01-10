90% người mù tịt về công dụng của chiếc lỗ khuyết trên kéo

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhiều người đến giờ vẫn nghĩ chiếc lỗ khuyết trên kéo không có công dụng gì.

Trong căn bếp của hầu hết các gia đình, chiếc kéo là vật dụng vô cùng quen thuộc. Tùy vào thiết kế, kéo có thể dùng để cắt từ những vật mềm như bao bì, rau củ cho đến các loại thực phẩm cứng hơn, kể cả xương sụn. Thế nhưng, dù sử dụng hàng ngày, không ít người vẫn thắc mắc về một chi tiết nhỏ trên nhiều loại kéo: phần lỗ khuyết hình bán nguyệt nằm gần lưỡi kéo. Nhiều người cho rằng đây chỉ là thiết kế cho "đỡ nặng" hoặc mang tính trang trí. Trên thực tế, chi tiết tưởng như vô nghĩa ấy lại chính là một trong những thiết kế thông minh và hữu ích nhất của chiếc kéo đa năng.

Những công dụng của thiết kế lỗ khuyết trên kéo đa năng

1. Bật nắp chai kim loại

Đây là công dụng phổ biến nhất của lỗ khuyết hình bán nguyệt. Phần lõm này được thiết kế vừa khít với mép nắp chai, tạo điểm tựa chắc chắn khi bẩy. Chỉ cần đặt lỗ khuyết vào cạnh nắp, giữ chắc kéo và dùng lực nhẹ, nắp chai sẽ bật ra mà không cần đến đồ mở nắp riêng.

2. Giữ chặt vật tròn khi cắt

Khi cắt dây thừng, dây nilon dày, ống nhựa mềm hoặc xương nhỏ, vật cắt rất dễ trượt khỏi lưỡi kéo. Lỗ khuyết đóng vai trò như một rãnh kẹp, giúp cố định vật tròn, hạn chế trơn trượt, từ đó thao tác cắt trở nên chính xác và an toàn hơn.

3. Hỗ trợ bẻ vỏ cứng

Với các loại kéo đa năng, phần khuyết này còn có thể dùng để bẻ vỏ hạt cứng, càng cua hoặc mai ốc nhỏ. Đặt vật cần bẻ vào lỗ khuyết và dùng lực ép của hai lưỡi kéo giúp thao tác gọn gàng hơn, tránh đau tay và hạn chế rủi ro trượt.

4. Tăng lực đòn bẩy khi thao tác

Nhờ vị trí gần bản lề, lỗ khuyết giúp dồn lực vào một điểm nhỏ, tạo hiệu ứng đòn bẩy mạnh hơn so với phần lưỡi kéo thẳng. Điều này khiến việc cắt hoặc bẻ các vật cứng vừa phải trở nên nhẹ tay hơn.


Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

