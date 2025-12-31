Hơn 90% người dùng không biết công dụng thật sự của những chiếc lỗ này

Lỗ trên bồn rửa mặt

Trong thiết kế bồn rửa mặt, chiếc lỗ này là một chi tiết nhỏ nhưng đóng vai trò quan trọng, nối trực tiếp với hệ thống ống thoát nước bên dưới. Trong trường hợp người dùng vô tình quên khóa vòi, nước dâng lên đến mức nhất định sẽ chảy qua lỗ tràn thay vì tràn ra ngoài, hạn chế nguy cơ ngập nước trong phòng tắm.

Lỗ trên dao nạo

Trên dao nạo, nhiều người dễ nhận thấy hai chi tiết đặc biệt: phần lỗ răng cưa trên thân dao và một lỗ nhỏ nằm cạnh lưỡi nạo.

Với phần lỗ răng cưa, công dụng chính là bào hoặc mài nhuyễn các loại thực phẩm như gừng, nghệ, tỏi mà không tạo xơ. Đây cũng là chi tiết được nhiều gia đình có con nhỏ tận dụng để bào nhỏ thực phẩm ăn dặm như khoai tây, cà rốt. Ngoài ra, phần lỗ này còn có thể dùng để tuốt các loại rau có cọng nhỏ.

Trong khi đó, lỗ nhỏ cạnh lưỡi dao được thiết kế để loại bỏ các vết lõm, “mắt” trên khoai tây, khoai lang một cách nhanh gọn. Đồng thời, đây cũng là điểm treo dao nạo sau khi sử dụng, giúp dụng cụ khô ráo, hạn chế rỉ sét và kéo dài tuổi thọ lưỡi dao.

Lỗ trên lưỡi dao nhà bếp

Trên nhiều loại dao nhà bếp, đặc biệt là dao thái rau hoặc dao Nhật, các lỗ tròn nhỏ được bố trí dọc theo thân lưỡi. Theo các tài liệu thiết kế dụng cụ cắt, mục đích chính của những lỗ này là chống dính thực phẩm.

Khi cắt các loại thực phẩm có độ ẩm cao, các lỗ tạo ra khoảng không khí, làm giảm lực hút giữa lưỡi dao và thực phẩm, giúp thao tác cắt mượt và chính xác hơn. Bên cạnh đó, việc khoan lỗ còn giúp giảm trọng lượng lưỡi dao mà không ảnh hưởng đáng kể đến độ cứng, từ đó giảm cảm giác mỏi tay khi sử dụng trong thời gian dài.

Lỗ trên giày dép

Các lỗ trên giày thể thao, dép nhựa hay dép đi mưa có vai trò quan trọng trong việc tăng cường lưu thông không khí. Nhờ đó, nhiệt và độ ẩm bên trong giày dép được giảm bớt, giúp người sử dụng cảm thấy thoải mái hơn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Với dép hoặc giày chuyên dụng, các lỗ còn giúp nước thoát nhanh khi di chuyển trong môi trường ẩm ướt, hạn chế trơn trượt và cải thiện độ bám khi đi lại.

Lỗ tròn trên ghế nhựa

Chiếc lỗ tròn thường thấy ở giữa mặt ghế nhựa không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn có nhiều công dụng khách. Trước hết, lỗ này giúp việc vận chuyển thuận tiện hơn khi có thể luồn dây buộc cố định ghế, tránh xô lệch. Khi xếp chồng nhiều ghế, lỗ tròn giúp giảm hiện tượng hút chặt do chênh lệch áp suất, từ đó dễ tháo rời hơn.

Ngoài ra, lỗ trên ghế nhựa còn đóng vai trò thông gió, giúp người ngồi cảm thấy thoáng hơn, nhất là khi sử dụng trong thời gian dài hoặc trong thời tiết nóng.

Lỗ trên bánh quy

Trên bề mặt bánh, những lỗ tròn nhỏ li ti tưởng chừng chỉ mang tính trang trí nhưng thực tế lại giữ vai trò quan trọng trong quá trình nướng.

Khi được đưa vào lò, bột bánh nở ra và hình thành nhiều bọt khí. Các lỗ nhỏ trên bánh quy được thiết kế để hơi nước thoát ra ngoài một cách có kiểm soát, giúp bánh giữ được độ mỏng, phẳng đúng với hình dáng ban đầu, đồng thời đạt được kết cấu giòn đặc trưng.

Trong quá trình sản xuất, nhà làm bánh phải tính toán kỹ lưỡng về số lượng, kích thước và khoảng cách giữa các lỗ, phù hợp với từng loại bánh. Nếu các lỗ để gần nhau, bánh quy nướng sẽ bị khô còn khi các lỗ quá xa nhau, bánh sẽ bị hỏng do hơi không thoát ra ngoài.

