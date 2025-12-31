Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ca ghép gan xuyên Việt, xuyên đêm "hồi sinh" người bệnh trong ngày cuối cùng của năm

31-12-2025 - 20:46 PM | Sống

Rạng sáng ngày 31/12, các bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 đã thực hiện thành công ca lấy và ghép gan từ người hiến chết não.

Ngay sau khi nhận thông tin về trường hợp người hiến tạng chết não, tối 30/12/2025, các bác sĩ của Bệnh viện TWQĐ 108 có mặt tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) để phối hợp chuyên môn, hội chẩn khẩn cấp.

Người hiến là nam giới, 51 tuổi, được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115. Sau những nỗ lực cứu chữa của đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân được chẩn đoán chết não. Với tấm lòng nhân đạo thiện nguyện, đại diện gia đình đã đồng ý hiến mô, tạng của nạn nhân để cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo khác. 2h sáng ngày 31/12, ca lấy đa tạng bắt đầu được tiến hành và hơn 3 tiếng sau, tạng gan được lấy ra.

Các bác sĩ thực hiện lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não

Ngay sau đó, các thầy thuốc quân y khẩn trương tổ chức vận chuyển tạng gan về Bệnh viện TWQĐ 108 để tiến hành ghép cho nữ bệnh nhân 43 tuổi. Người bệnh được chẩn đoán xơ gan mất bù do viêm gan tự miễn, có tiền sử giãn vỡ tĩnh mạch thực quản nhiều lần (7 lần), đã từng được phẫu thuật bắc cầu cửa - chủ cách đây 27 năm và can thiệp nút động mạch lách 3 năm trước.

Sáng 31/12, kíp ghép gan của Bệnh viện TWQĐ 108 có mặt tại sân bay. Tạng gan được vận chuyển về Bệnh viện để tiến hành ghép cho nữ bệnh nhân

Sau hơn 5 giờ phẫu thuật khẩn trương và chính xác, ca ghép gan đã diễn ra thuận lợi. Ngay sau mổ, người bệnh được theo dõi và chăm sóc tích cực theo quy trình chuyên sâu.

Thành công của ca ghép gan không chỉ là thành tựu chuyên môn, mà còn là món quà vô giá của sự sống, mang lại niềm vui, hạnh phúc và hy vọng mới cho người bệnh và gia đình trong thời khắc chuyển giao sang năm mới.

Các bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 tiến hành ghép gan cho nữ bệnh nhân

Đối với người bác sĩ quân y 108, hạnh phúc của người bệnh và gia đình chính là hạnh phúc của chính mình. Hoàn thành nhiệm vụ, được chứng kiến người bệnh vượt qua ranh giới sinh - tử, trở về với cuộc sống đời thường là niềm vui lớn nhất và cũng là động lực để họ luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh, dù là đêm hay ngày, ngày lễ, ngày nghỉ hay thời khắc thiêng liêng của năm mới.

Kim Linh

Phụ nữ mới

