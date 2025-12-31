Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loại thịt này bị bỏ quên suốt nhiều năm, giàu selen, giàu đạm, chất béo tốt hơn cả ức gà, nằm trong top 10 "thịt lành mạnh nhất thế giới"

31-12-2025 - 21:14 PM | Sống

Không phổ biến như thịt gà hay thịt vịt, nhưng loại thịt này lại sở hữu nhiều chỉ số dinh dưỡng khiến giới chuyên môn phải nhìn lại. Ăn đúng cách, đây có thể là lựa chọn đáng cân nhắc cho tim mạch và sức khỏe tổng thể.

Nhắc đến thịt gia cầm, đa số nghĩ ngay tới gà hoặc vịt. Thịt ngỗng vì thế thường bị xếp vào nhóm “ít gặp, ít dùng”. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ thành phần dinh dưỡng, ngỗng lại là loại thực phẩm khá đặc biệt.

Dù thuộc nhóm gia cầm, thịt ngỗng có nhiều điểm khác với gà và vịt. Thành phần axit béo của ngỗng gần với dầu thực vật, trong khi hàm lượng sắt lại tiệm cận thịt đỏ. Có thể nói, đây là loại thịt hội tụ ưu điểm của cả gia cầm lẫn thịt gia súc.

Loại thịt này bị bỏ quên suốt nhiều năm, giàu selen, giàu đạm, chất béo tốt hơn cả ức gà, nằm trong top 10 "thịt lành mạnh nhất thế giới"- Ảnh 1.

Cấu trúc chất béo đáng chú ý

Gà, vịt và ngỗng đều là nguồn protein động vật chất lượng cao. Thịt ngỗng có tỷ lệ chất béo cao hơn gà và vịt, nhưng phần lớn mỡ tập trung dưới da. Nếu bỏ da, phần thịt nạc vẫn là nguồn đạm dồi dào và không quá nhiều chất béo.

Điểm nổi bật nằm ở thành phần chất béo không bão hòa. Tỷ lệ axit béo không bão hòa trong mỡ ngỗng lên tới khoảng 66,3%, trong đó axit linolenic chiếm khoảng 4%. So với nhiều loại thịt khác, đây là con số khá cao. Nhờ đặc điểm này, chất béo từ ngỗng được đánh giá có lợi hơn cho tim mạch nếu tiêu thụ với lượng hợp lý.

Hàm lượng sắt không thua thịt đỏ

Nhiều người xếp thịt ngỗng vào nhóm “thịt trắng” vì là gia cầm, nhưng thực tế hàm lượng sắt lại rất ấn tượng. Trong 100g thịt ngỗng có khoảng 3,8mg sắt, đủ để hỗ trợ phòng thiếu máu do thiếu sắt ở một số nhóm đối tượng. Chính vì giàu sắt nên màu thịt ngỗng sẫm hơn, nhìn gần giống thịt đỏ.

Đáng chú ý hơn, tiết ngỗng là một trong những loại tiết động vật được sử dụng làm thực phẩm có hàm lượng sắt cao nhất, lên tới khoảng 37,7mg trên 100g.

Loại thịt này bị bỏ quên suốt nhiều năm, giàu selen, giàu đạm, chất béo tốt hơn cả ức gà, nằm trong top 10 "thịt lành mạnh nhất thế giới"- Ảnh 2.

Selen là điểm cộng lớn

Thịt ngỗng còn cung cấp nhiều khoáng chất như kẽm và đặc biệt là selen. Hàm lượng selen đạt khoảng 17,68 microgam trên 100g. Selen là vi chất quan trọng giúp tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do và đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì chức năng tuyến giáp.

Ngon, nhưng không nên ăn quá nhiều

Từ quay ngỗng, ngỗng luộc, ngỗng rang, ngỗng kho... thịt ngỗng hiện diện trong nhiều nền ẩm thực địa phương và luôn có sức hấp dẫn riêng.

Tuy vậy, theo khuyến nghị, tổng lượng thịt gia súc và gia cầm nên ở mức 300 đến 500g mỗi tuần. Với người đặc biệt yêu thích thịt ngỗng, lượng tiêu thụ cũng không nên vượt quá 500g mỗi tuần, tương đương khoảng một chiếc đùi ngỗng cỡ vừa.

Một điểm cần lưu ý là thịt ngỗng có hàm lượng purin cao. 100g thịt ngỗng chứa khoảng 376,9mg purin, thuộc nhóm thực phẩm giàu purin. Vì vậy, người đang trong giai đoạn gút cấp nên tránh ăn thịt ngỗng.

Thịt ngỗng giàu dinh dưỡng, vừa hỗ trợ cung cấp năng lượng, vừa có lợi cho hệ tim mạch nếu ăn đúng lượng và đúng đối tượng. Không phải món ăn dành cho tất cả mọi người, nhưng với người khỏe mạnh, đây là loại thịt đáng để đưa vào thực đơn một cách có chừng mực.

Nguồn và ảnh: QQ

Tôi là chuyên gia dinh dưỡng và đây là mục tiêu ăn uống của tôi trong năm mới để khỏe và đẹp: Không khắc nghiệt, ai làm cũng được

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ năm 2026, có 4 con giáp hết khổ, từ đây giàu lên trông thấy, may mắn gặp trúng quý nhân của đời

Từ năm 2026, có 4 con giáp hết khổ, từ đây giàu lên trông thấy, may mắn gặp trúng quý nhân của đời Nổi bật

Nhận được tín hiệu này trên Zalo, người dùng phải đổi mật khẩu ngay lập tức, rất có thể đang bị theo dõi từ xa

Nhận được tín hiệu này trên Zalo, người dùng phải đổi mật khẩu ngay lập tức, rất có thể đang bị theo dõi từ xa Nổi bật

Livestream 7 ngày: cách Bia Saigon Special nâng tầm trải nghiệm ăn mừng

Livestream 7 ngày: cách Bia Saigon Special nâng tầm trải nghiệm ăn mừng

21:00 , 31/12/2025
Ca ghép gan xuyên Việt, xuyên đêm "hồi sinh" người bệnh trong ngày cuối cùng của năm

Ca ghép gan xuyên Việt, xuyên đêm "hồi sinh" người bệnh trong ngày cuối cùng của năm

20:46 , 31/12/2025
Thông báo mới nhất từ Zalo

Thông báo mới nhất từ Zalo

20:39 , 31/12/2025
3 con giáp trời sinh mang mệnh giàu có: Tuổi trẻ vất vả bôn ba, về già của cải đầy nhà, tiền tiêu không hết

3 con giáp trời sinh mang mệnh giàu có: Tuổi trẻ vất vả bôn ba, về già của cải đầy nhà, tiền tiêu không hết

20:19 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên