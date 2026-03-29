Người có 4 “sở thích” này trước khi ngủ, cẩn thận gan hỏng, tế bào ung thư “trú ngụ” trong cơ thể

Thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến nhiều bệnh lý phát sinh. Khi cơ thể không được quan tâm và điều chỉnh kịp thời, các cơ quan quan trọng sẽ dần bị tổn thương, tạo điều kiện để ung thư xuất hiện.

Trong đó, các bệnh lý về gan ở nhiều người có liên quan mật thiết đến những thói quen diễn ra trước giờ đi ngủ. Dưới đây là 4 thói quen trước khi ngủ có thể gây hại cho gan mà nhiều người thường bỏ qua.

1. “Thích” ăn quá no trước khi đi ngủ

Tổn thương gan có thể bắt nguồn từ lối sinh hoạt thiếu điều độ, đặc biệt là thói quen ăn khuya. Nhiều người thường đi ngủ muộn, khoảng cách giữa bữa tối và giờ ngủ kéo dài khiến cơ thể cảm thấy đói, từ đó hình thành thói quen ăn thêm vào ban đêm.

Tuy nhiên, ăn khuya không có lợi cho sức khỏe, nhất là khi thực phẩm chứa nhiều chất béo và đạm. Điều này làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa và gan. Năng lượng nạp vào nhưng không được tiêu hao dễ dẫn đến tăng cân, béo phì và lâu dài có thể làm suy giảm chức năng gan, khiến gan lâm bệnh nặng.

2. “Thích” sử dụng điện thoại di động trước khi ngủ

Nhiều người cho rằng việc dùng điện thoại trước khi ngủ không liên quan đến sức khỏe của gan, nhưng trên thực tế, thói quen này có thể gây ảnh hưởng gián tiếp.

Việc sử dụng điện thoại quá lâu khiến thời gian nghỉ ngơi bị rút ngắn, làm giấc ngủ kém chất lượng. Khi cơ thể thiếu ngủ, quá trình gan đào thải độc tố cũng bị ảnh hưởng, khiến các chất chuyển hóa tích tụ lâu ngày và gây tổn thương tế bào gan.

Duy trì thói quen ngủ sớm, thức dậy đúng giờ và cân bằng giữa làm việc – nghỉ ngơi không chỉ giúp bảo vệ gan mà còn hỗ trợ ổn định nội tiết, tăng cường sức khỏe tổng thể và làm chậm quá trình lão hóa.

3. “Thích” ở trạng thái tiêu cực trước khi ngủ

Áp lực từ công việc và cuộc sống khiến nhiều người dễ rơi vào trạng thái lo lắng, căng thẳng khi đêm xuống. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng những biến động cảm xúc kéo dài cũng có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Tinh thần lạc quan là nền tảng quan trọng để duy trì cơ thể khỏe mạnh. Trạng thái vui vẻ, tích cực không chỉ giúp tăng sức đề kháng mà còn góp phần điều hòa nội tiết. Ngược lại, nếu thường xuyên buồn bã, lo âu hoặc tức giận, cơ thể sẽ chịu kích thích kéo dài, từ đó ảnh hưởng đến chức năng gan.

Khi rơi vào tình trạng stress, cơ thể thường xuyên mất ngủ cùng với rối loạn giấc ngủ sẽ dẫn đến sự thiếu hụt máu ở gan, ảnh hưởng đến sự nuôi dưỡng tế bào gan, làm gan không thể duy trì các hoạt động bình thường.

Vì vậy, việc học cách kiểm soát cảm xúc, hạn chế căng thẳng và giữ tinh thần thoải mái là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

4. “Thích” uống rượu để dễ ngủ

Một số người hay có thói quen uống rượu trước khi ngủ với hy vọng cải thiện chứng mất ngủ. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm.

Rượu bia không giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ mà chỉ tạo cảm giác buồn ngủ tạm thời do tác động kích thích của cồn. Việc sử dụng rượu thường xuyên có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày, ảnh hưởng tim mạch và đặc biệt là làm thoái hóa, hoại tử tế bào gan, khiến ung thư tìm đến.

Ở những người thiếu men phân giải rượu, nguy cơ tổn thương gan càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, tuyệt đối không nên hình thành thói quen uống rượu trước khi đi ngủ.

(Theo Toutiao)