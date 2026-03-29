Tôi uống thứ nước này 3 lần/tuần và nhận ra: Tóc rụng ít đi, da cũng không còn xỉn màu như trước

Có một thời gian, tôi gần như sống trong trạng thái thiếu ngủ triền miên. Công việc dồn dập, deadline nối nhau, chuyện thức đến 1–2 giờ sáng trở thành “bình thường mới”. Nhưng cái giá phải trả thì không hề nhẹ: da xỉn màu, thiếu sức sống, còn tóc thì rụng nhiều đến mức mỗi lần gội đầu là một lần… hoảng.

Tôi bắt đầu tìm cách cải thiện từ bên trong, thay vì chỉ chăm chăm đổi dầu gội hay dùng thêm serum dưỡng tóc. Và rồi tôi tình cờ biết đến một công thức nước uống đơn giản – nhưng lại khiến tôi bất ngờ vì hiệu quả.

Nguyên liệu gồm:

Nhóm màu đen: đậu đen (10g), gạo lứt đen (10g), dâu tằm khô (10g) Nhóm màu đỏ: đậu đỏ (10g), táo đỏ (4 quả, bỏ hạt), kỷ tử (10g)

Cách làm cực kỳ đơn giản. Tôi chỉ cần rửa sạch tất cả nguyên liệu, cho vào ấm điện, thêm khoảng 1 lít nước rồi bật chế độ nấu trà. Sau khoảng 20–30 phút là có thể uống được. Nước có vị ngọt nhẹ tự nhiên từ táo đỏ và kỷ tử, rất dễ uống, không hề khó như tôi tưởng.

Ban đầu, tôi không kỳ vọng quá nhiều. Nhưng sau khoảng 2–3 tuần duy trì đều đặn (mỗi tuần uống 2–3 lần), cơ thể bắt đầu có những thay đổi rõ rệt.

Điều đầu tiên tôi nhận thấy là tóc rụng ít hơn . Không phải kiểu “ngừng rụng ngay lập tức”, mà là giảm dần, đặc biệt là những ngày căng thẳng hoặc thiếu ngủ. Khi chải tóc hay gội đầu, lượng tóc rụng không còn khiến tôi lo lắng như trước.

Tiếp theo là làn da có sức sống hơn . Dù vẫn phải thức khuya vì công việc, nhưng da không còn xám xịt, thiếu sức sống. Thay vào đó là cảm giác “có màu máu” hơn – kiểu hồng hào nhẹ nhàng, nhìn khỏe khoắn hơn.

Sau khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi mới biết các nguyên liệu trong công thức này đều có lý do để “đi cùng nhau”. Đậu đen và gạo lứt đen giúp bổ sung khoáng chất, hỗ trợ cơ thể khi mệt mỏi; dâu tằm vốn nổi tiếng trong việc hỗ trợ tóc và da. Trong khi đó, táo đỏ, kỷ tử và đậu đỏ lại thường được dùng trong các món bổ huyết, giúp cơ thể phục hồi từ bên trong.

Điểm tôi thích nhất ở công thức này là dễ duy trì . Không cần chuẩn bị cầu kỳ, không tốn kém, và đặc biệt phù hợp với những người bận rộn, hay thức khuya như tôi. Chỉ cần nấu một ấm, có thể chia uống trong ngày, vừa tiện vừa tốt cho cơ thể.

Tất nhiên, không có loại nước nào là “thần dược” nếu bạn vẫn duy trì thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh. Nhưng với tôi, đây giống như một cách bù đắp nhẹ nhàng cho cơ thể , giúp giảm bớt những ảnh hưởng tiêu cực từ việc thiếu ngủ.

Nếu bạn cũng đang rơi vào tình trạng giống tôi trước đây, ngủ không đủ, tóc rụng nhiều, da kém sắc, có thể thử bắt đầu từ những thay đổi nhỏ như thế này. Đôi khi, chỉ cần kiên trì một chút, cơ thể sẽ tự biết cách “cảm ơn” bạn theo cách rất rõ ràng.