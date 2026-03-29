Nửa cuối năm 2006, khi đến Ngân hàng Công Thương Trung Quốc để thực hiện giao dịch gửi – rút tiền, ông Hầu ở Trường Xuân, Cát Lâm, được nhân viên quầy giới thiệu một chương trình mang tên “gửi tiền tặng bảo hiểm nhân thọ”. Thời điểm đó, tài khoản của ông có khoảng 55.000 NDT (hơn 209 triệu đồng) và ông dự định gửi tiết kiệm không kỳ hạn để thuận tiện rút tiền khi cần.

Theo lời giới thiệu của nhân viên ngân hàng, khách hàng tham gia chương trình không chỉ được hưởng mức lãi suất cao hơn mà còn nhận thêm một hợp đồng bảo hiểm như quà tặng. Tin rằng đây chỉ là ưu đãi đi kèm, không ảnh hưởng đến khoản tiền gửi, ông Hầu đã đồng ý tham gia dù trước đó hoàn toàn không có ý định mua bảo hiểm.

Vài tháng sau đó, gia đình ông Hầu phát sinh việc cần tiền gấp. Ông đến ngân hàng rút tiền nhưng bất ngờ được thông báo khoản tiền này thực chất đã được dùng để mua bảo hiểm chia lãi và không thể rút tự do như tiền gửi thông thường.

Nhận được tin này, ông Hầu vô cùng choáng váng. Ông cho biết: “Khi làm thủ tục, họ nói bảo hiểm là tặng kèm và không liên quan đến tiền gửi, cũng không hề nhắc việc bị hạn chế rút tiền”.

Sau khi tìm hiểu kỹ, ông mới biết số tiền tiết kiệm của mình đã được chuyển sang hợp đồng bảo hiểm.

Từ đó trở đi, ông Hầu nhiều lần đến ngân hàng yêu cầu giải quyết nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Đến tháng 5/2011, khi ông tiếp tục đến ngân hàng rút tiền, nhân viên giao dịch vẫn khẳng định do sản phẩm ông tham gia là bảo hiểm chia lãi nên chỉ có thể rút sau thời hạn hợp đồng, kéo dài tới 10 năm.

Do gia đình không dư dả và nhu cầu chi tiêu phát sinh thường xuyên, việc không thể sử dụng khoản tiền tiết kiệm khiến ông Hầu nhiều lần phải vay mượn người thân, bạn bè để xoay xở.

“Có tiền của chính mình mà không lấy ra được, lại phải đi vay người khác, nghe thật khó tin,” ông nói.

Tranh chấp giữa hai bên kéo dài nhiều năm nhưng vẫn không thể giải quyết dứt điểm khiến ông Hầu vô cùng phiền lòng.

Trường hợp của ông Hầu không phải là cá biệt. Những năm gần đây, tại nhiều địa phương ở Trung Quốc đã ghi nhận nhiều phản ánh tương tự, khi người dân vô tình trở thành khách hàng bảo hiểm trong quá trình gửi tiết kiệm mà chưa hiểu rõ bản chất sản phẩm. Theo các chuyên gia, việc tư vấn chưa đầy đủ và thiếu minh bạch là một trong những nguyên nhân khiến không ít người ký hợp đồng mà chưa nhận thức hết quyền lợi, nghĩa vụ cũng như các điều kiện hạn chế rút tiền đi kèm.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị người dân khi thực hiện giao dịch tại ngân hàng cần đọc kỹ hợp đồng, đồng thời chủ động yêu cầu nhân viên giải thích chi tiết về thời hạn, quyền rút tiền và các rủi ro liên quan trước khi ký xác nhận. Việc tìm hiểu kỹ thông tin ngay từ đầu được xem là cách hiệu quả nhất để tránh những tranh chấp và hiểu lầm đáng tiếc về sau.

(Theo Chinanews)