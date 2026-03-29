Càng sống lâu càng thấm: Không phải IQ hay EQ, đây mới là thứ quyết định thành công bền vững, đáng tiếc ít ai hiểu

Khi đi qua nửa đời người, nhiều người mới nhận ra một điều tưởng chừng giản dị nhưng sâu sắc: nếu thời đi học là cuộc cạnh tranh về trí thông minh (IQ), những năm đầu đi làm là cuộc đua về trí tuệ cảm xúc (EQ), thì càng về sau, thứ quyết định chất lượng cuộc sống lại chính là năng lượng cả thể chất lẫn tinh thần.

Những trải nghiệm thăng trầm cho thấy, ngay cả khi đạt được thành công trong sự nghiệp và khéo léo trong các mối quan hệ, con người vẫn có thể rơi vào trạng thái kiệt quệ. Ngược lại, có những người sống một cuộc đời bình dị nhưng luôn giữ được tinh thần lạc quan, tràn đầy sức sống và cảm nhận rõ ràng về mục đích sống.

Trên thực tế, thành công bền vững không đến từ tài năng bộc phát mà đến từ đam mê dài hạn và sự bền bỉ. Ở chặng đường phía sau của cuộc đời, thứ giúp con người đi xa không còn là IQ hay EQ mà là khả năng duy trì năng lượng để tiếp tục tiến bước.

Cuộc sống là marathon, không phải chạy nước rút

Cuộc đời giống như một cuộc chạy marathon, nơi sức bền quan trọng hơn tốc độ bứt phá nhất thời.

Ở môi trường công sở, việc “đốt cháy” năng lượng để đạt thành tích nhanh thường để lại hậu quả lâu dài. Theo báo cáo năm 2021 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), hơn 745.000 người tử vong mỗi năm do bệnh tim và đột quỵ liên quan đến làm việc quá sức (hơn 55 giờ/tuần).

Một báo cáo về sức khỏe nơi làm việc tại Trung Quốc cũng chỉ ra tỷ lệ bệnh tim mạch ở người lao động 35-45 tuổi tăng mạnh, trong khi tỷ lệ trầm cảm chạm mức đáng báo động.

Câu chuyện của một kỹ sư công nghệ họ Lâm (Trung Quốc) phản ánh rõ điều này. Nhờ IQ cao và EQ tốt, anh nhanh chóng thăng tiến lên vị trí quản lý khi mới 30 tuổi. Nhưng ngay ở đỉnh cao sự nghiệp, anh lại rơi vào trạng thái kiệt sức, mất động lực.

Mỗi sáng thức dậy, anh đều cảm thấy kiệt sức, khó tập trung vào công việc và dần mất hứng thú với những điều mình từng yêu thích. Ngay cả khi sở hữu kỹ năng chuyên môn vững chắc, việc duy trì hoạt động mỗi ngày vẫn rất khó khăn với anh Lâm. Cuối cùng, cùng kỹ sư này phải tìm đến bệnh viện để được điều trị và can thiệp từ đội ngũ chuyên gia.

Khác với một kỳ thi có thời hạn, cuộc sống không yêu cầu bạn phải “nộp bài” trong một khoảng thời gian nhất định. Điều quan trọng là tìm ra nhịp điệu phù hợp và kiên trì với những bước tiến nhỏ mỗi ngày.

Sự tiến bộ 1% mỗi ngày theo thời gian sẽ tạo nên hiệu ứng lãi kép đáng kinh ngạc. Nhiều người thành công từ việc chuyển hướng công việc, dù ở độ tuổi không còn trẻ. Họ không phải thiên tài, nhưng biết cách bền bỉ tích lũy năng lượng và kỹ năng theo thời gian.

Cách hiệu quả để bồi dưỡng năng lượng

Tác giả sách nổi tiếng Rhonda Byrne cho rằng mỗi người đều mang theo một “từ trường” riêng, thu hút những điều tương đồng. Một trạng thái tinh thần tích cực không chỉ giúp bạn sống dễ chịu hơn mà còn mở ra những cơ hội bất ngờ.

Năng lượng không phải là thứ bẩm sinh mà là kết quả của quá trình rèn luyện lâu dài. Những người duy trì được trạng thái tích cực thường chú trọng vào việc quản lý cảm xúc, tối giản các mối quan hệ, tập trung vào hiện tại, chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng tư duy đúng đắn.

Sự ổn định cảm xúc giúp tránh lãng phí năng lượng vào những phản ứng tiêu cực. Thay vì nổi nóng hay hoảng loạn, người có nội tâm vững vàng biết cách đối diện và xử lý vấn đề một cách tỉnh táo.

Việc đơn giản hóa các mối quan hệ cũng giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể. Những cuộc gặp gỡ không cần thiết, những mối quan hệ tiêu cực chỉ khiến con người thêm mệt mỏi. Khi giảm bớt xã giao hình thức, dành thời gian cho những kết nối chất lượng, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn.

Trong thời đại thông tin ở khắp mọi nơi, khả năng tập trung trở thành một nguồn năng lượng quý giá. Khi toàn tâm toàn ý cho một việc, con người dễ đạt trạng thái “dòng chảy”, nơi hiệu suất và cảm xúc tích cực cùng tăng cao.

Bên cạnh đó, sức khỏe thể chất là nền tảng của mọi năng lượng. Việc duy trì vận động nhẹ nhàng, ngủ đủ giấc và sinh hoạt điều độ giúp cơ thể phục hồi và tích lũy sức bền lâu dài.

Cuối cùng, một tư duy tích cực và cởi mở giúp con người không bị mắc kẹt trong những tiếc nuối hay lo âu. Khi chấp nhận những điều không hoàn hảo và hướng về phía trước, nội tâm sẽ trở nên rộng rãi và vững vàng hơn.

Suy cho cùng, cuộc sống không phải là cuộc so tài giữa IQ và EQ, mà là hành trình tích lũy và duy trì năng lượng. Khi năng lượng dồi dào, những trở ngại tưởng chừng không thể vượt qua sẽ trở thành những bậc thang, những cơ hội tưởng xa vời lại xuất hiện ngay bên cạnh.

Người đi xa nhất không phải là người bứt phá nhanh nhất, mà là người biết giữ nhịp, tích lũy năng lượng và bền bỉ tiến về phía trước.

