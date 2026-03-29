U23 Việt Nam còn cơ hội vô địch giải CFA Team China 2026 không?

Sau lượt trận thứ hai đầy kịch tính, diện mạo bảng xếp hạng tại giải giao hữu bóng đá CFA Team China 2026 đã dần định hình rõ nét. U23 Thái Lan hiện đang tạm chiếm ngôi đầu với 4 điểm (1 thắng, 1 hòa). Xếp ngay sau là chủ nhà U23 Trung Quốc và U23 Triều Tiên với cùng 2 điểm sau hai trận hòa liên tiếp.

U23 Việt Nam hiện tạm đứng cuối bảng với 1 điểm duy nhất. Với khoảng cách này, về mặt lý thuyết, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã không còn cơ hội chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Bởi lẽ, ngay cả khi giành chiến thắng trước Trung Quốc ở lượt cuối để có 4 điểm, chúng ta vẫn sẽ kém điểm đội thắng trong cặp đấu giữa Thái Lan và Triều Tiên, hoặc kém các chỉ số phụ nếu các kịch bản hòa xảy ra.

Tuyển Việt Nam hết cơ hội vô địch tại giải giao hữu quốc tế ở Trung Quốc (Ảnh: VFF)

Cơ hội cho vị trí Á quân

Dù không còn cơ hội đăng quang, mục tiêu chiếm lĩnh vị trí nhì bảng vẫn hoàn toàn khả thi đối với các chiến binh sao vàng. Ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 31/3, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với chủ nhà U23 Trung Quốc.

Nếu giành trọn 3 điểm trước đội bóng chủ nhà, U23 Việt Nam sẽ có tổng cộng 4 điểm. Khi đó, thứ hạng chung cuộc sẽ phụ thuộc vào kết quả trận đấu cùng giờ giữa Thái Lan và Triều Tiên:

Kịch bản 1: U23 Thái Lan thắng hoặc hòa Triều Tiên, Việt Nam chắc chắn chiếm ngôi Á quân.

Kịch bản 2: U23 Triều Tiên thắng Thái Lan, ba đội Việt Nam, Thái Lan và Triều Tiên sẽ cùng xét các chỉ số phụ (hiệu số bàn thắng, số bàn ghi được) để phân định thứ hạng từ 1 đến 3.

Cần phải nhìn nhận thực tế rằng CFA Team China 2026 chỉ là một giải đấu giao hữu mang tính chất cọ xát. HLV Đinh Hồng Vinh cùng các cộng sự đang ưu tiên mục tiêu rà soát lực lượng và thử nghiệm những gương mặt mới cho các chiến dịch quan trọng trong tương lai. Dù kết quả chưa như ý (đặc biệt là trận thua sát nút 0-1 trước Thái Lan), nhưng sự tự tin và khả năng thích nghi với cường độ thi đấu quốc tế của các cầu thủ trẻ là điểm sáng đáng ghi nhận.