Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Theo Lê Chi/VTC News | 29-03-2026 - 16:21 PM | Lifestyle

Loạt ảnh hậu trường Táo quân trước giờ lên sóng tối nay trên VTV

Dù thời gian chuẩn bị gấp rút, dàn nghệ sĩ nỗ lực tái hiện tinh thần của chương trình Táo quân quen thuộc, mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả.

Tối nay, chương trình “Cuộc hẹn với tháng Ba” sẽ lên sóng với điểm nhấn đặc biệt là sự trở lại của dàn nghệ sĩ Táo quân trong tiểu phẩm "Hái hoa dân chủ".

Dù thời gian chuẩn bị gấp rút, các nghệ sĩ vẫn nỗ lực tái hiện tinh thần của chương trình Táo quân quen thuộc, mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ.

Sự hội ngộ của NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung cùng Trung Ruồi trên sân khấu khiến khán giả mong chờ.

Với phong cách châm biếm đặc trưng, các nghệ sĩ tiếp tục thể hiện sự tung hứng ăn ý qua những câu thoại sắc sảo, duyên dáng, khiến khán giả tại trường quay liên tục bật cười.

Khán giả sẽ gặp lại hình ảnh Ngọc Hoàng thâm trầm do NSND Quốc Khánh đảm nhận; NSND Tự Long biến hóa linh hoạt với Táo Xã hội.

Bên cạnh đó, NSƯT Quang Thắng duyên dáng trong vai Táo Kinh tế. NSƯT Chí Trung mang đến một Táo Công chức tinh ranh, trong khi Vân Dung tiếp tục ghi dấu ấn với hình tượng Táo Giáo dục sắc sảo.

Những màn đối đáp thông minh, những câu hỏi “khó nhằn” từ Ngọc Hoàng cùng cách xử lý tình huống hài hước của các Táo hứa hẹn mang đến một tiết mục vừa quen thuộc, vừa giàu tính thời sự.

Đặc biệt, sự xuất hiện lần đầu của ca sĩ Tùng Dương trong không gian Táo quân. Không chỉ thử sức với diễn xuất, nam ca sĩ còn kết hợp cùng Trọng Tấn mang đến màn trình diễn đầy catwalk ngẫu hứng, tạo thêm màu sắc mới cho chương trình.

Trở lại sân khấu trong trang phục Táo quân, nhiều nghệ sĩ không giấu được xúc động.

Nghệ sĩ Vân Dung cho biết dù lần này chỉ tham gia một tiểu phẩm ngắn, nhưng chị tin rằng tiết mục vẫn đủ sức mang lại tiếng cười và những nỗi niềm sâu sắc cho khán giả.

NSND Tự Long chia sẻ, cảm giác khoác lên mình bộ trang phục quen thuộc khiến anh vừa háo hức, vừa bồi hồi. Với anh, Táo quân không chỉ là một chương trình mà còn là ký ức, là một phần thanh xuân gắn bó sâu sắc với nghề.

NSƯT Chí Trung chia sẻ: “Đây là lần hiếm hoi chúng tôi có dịp tái ngộ trong trang phục Táo quân. Dù chỉ có vài đêm ngắn ngủi để gấp rút chuẩn bị, mục tiêu lớn nhất của anh em nghệ sĩ là làm sống lại giai đoạn rực rỡ đã qua. Chúng tôi tâm niệm rằng, dẫu chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc trên sân khấu, mỗi nghệ sĩ đều phải “cháy” hết mình để giữ trọn vẹn hình ảnh Táo quân trong lòng công chúng”.

Theo Lê Chi/VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mối quan hệ của cụ ông Sài Gòn U80 sở hữu đế chế ngành nhựa và con trai

"Một tháng làm afifliate kiếm được bao nhiêu tiền?": Câu trả lời giật mình của dân văn phòng, mẹ bỉm full-time!

Phóng sự hàng đầu Mỹ gọi 1 hang động Việt Nam là kỳ quan thế kỷ 21

16:12 , 29/03/2026
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên