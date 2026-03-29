Nghiên cứu từ Đại học Cambridge: Trẻ thích chơi với "bạn tưởng tượng" có chỉ số EQ và kỹ năng giao tiếp vượt trội

Trong thế giới của trẻ thơ, sự xuất hiện của một "người bạn tưởng tượng" đôi khi khiến người lớn cảm thấy bất an, thậm chí lo ngại về các vấn đề tâm lý. Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục tại Đại học Cambridge (Anh) khẳng định rằng đây không phải là biểu hiện của sự cô đơn hay bất thường. Ngược lại, đây là một hình thức rèn luyện tư duy và trí tuệ cảm xúc (EQ) vô cùng hiệu quả mà không giáo trình nào có thể thay thế được.

Theo phân tích từ các nhà nghiên cứu, khi trẻ tự xây dựng nên một nhân vật giả tưởng, não bộ phải hoạt động hết công suất để thiết lập tính cách, sở thích và phản ứng cho nhân vật đó. Điều này đồng nghĩa với việc trẻ đang thực hiện một bài tập phân vai phức tạp.

Việc phải tự đóng cả hai vai trong một cuộc trò chuyện giúp trẻ học được cách đứng dưới nhiều góc độ khác nhau để nhìn nhận một vấn đề. Đây chính là nền tảng cốt lõi của sự thấu cảm, tức khả năng hiểu và chia sẻ cảm xúc với người khác. Những đứa trẻ này thường có xu hướng tinh tế hơn trong việc nắm bắt tâm trạng của bạn bè và người thân xung quanh khi bước vào môi trường tập thể.

Đừng vội mắng hay lo sợ khi thấy con nói chuyện một mình (Ảnh minh hoạ)

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những trẻ có "bạn tưởng tượng" thường sở hữu vốn từ vựng phong phú và khả năng diễn đạt lưu loát hơn bạn bè cùng trang lứa. Để duy trì những cuộc hội thoại giả tưởng, trẻ buộc phải vận dụng linh hoạt các cấu trúc ngữ pháp và cách đặt vấn đề. Trẻ không chỉ nói những câu đơn giản mà còn thường xuyên xây dựng các tình huống giả định, từ đó rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề. Khi đối mặt với các xung đột thực tế trong cuộc sống, nhóm trẻ này có khả năng giữ bình tĩnh tốt hơn và tìm ra những phương án xử lý hòa bình thay vì phản ứng tiêu cực.

Tại Việt Nam, không ít phụ huynh vẫn giữ tâm lý lo âu, thậm chí tìm đến các biện pháp can thiệp khi thấy con tự trò chuyện một mình. Tuy nhiên, thay vì vội vàng quy kết trẻ gặp vấn đề về tâm lý, việc thấu hiểu nghiên cứu từ Đại học Cambridge sẽ giúp cha mẹ nhìn nhận đây là một cột mốc phát triển trí tuệ quan trọng. Thay vì ngăn cấm, cha mẹ nên tôn trọng không gian sáng tạo này của trẻ. Sự hiện diện của "người bạn" đó thường chỉ kéo dài đến khi trẻ bắt đầu đi học và có thêm nhiều kết nối thực tế.

Việc quan sát cách trẻ tương tác với nhân vật giả tưởng cũng là cơ hội vàng để phụ huynh thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng thầm kín của con. Đôi khi, thông qua người bạn đó, trẻ sẽ nói ra những điều mà chúng cảm thấy khó khăn khi đối thoại trực tiếp với người lớn. Tôn trọng trí tưởng tượng của con chính là cách cha mẹ giúp con xây dựng sự tự tin và lòng trắc ẩn từ những năm tháng đầu đời.