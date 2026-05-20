TikToker 9 triệu fan khóa bình luận sau nghi vấn dàn dựng video tặng iPhone 17 ở Hồ Gươm

TikToker nổi tiếng Eidan Sanker, còn được biết đến với tên Master Sanker, hiện đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau khi bị nghi dàn dựng video “tặng iPhone thử lòng người lạ” tại Việt Nam.

Đáng chú ý, động thái mới nhất của nam TikToker là khóa phần bình luận trên TikTok sau khi làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng Việt lan rộng. Nhiều người cho biết họ không còn thấy khả năng để lại bình luận hay xem lại các bình luận cũ dưới các video mới của Master Sanker như trước.

Trước đó, ngày 17/5, Master Sanker đăng tải video cho biết mình đang có mặt tại Việt Nam và thực hiện format quen thuộc: tiếp cận người lạ trên phố, hỏi rằng có biết mình không rồi bất ngờ tặng iPhone đời mới.

Tuy nhiên, mạng xã hội sau đó xuất hiện đoạn clip hậu trường được một người đi đường quay lại tại khu vực Hồ Gươm. Trong video, Master Sanker mặc chiếc áo vàng quen thuộc, trao một chiếc điện thoại cho cô gái trẻ. Nhưng chỉ ít giây sau, cô gái này đã đưa chiếc điện thoại cho một người đàn ông khác được cho là thành viên ê-kíp quay phim và nhận lại một khoản tiền mặt, bị đồn đoán là “tiền diễn”.

Chi tiết này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn các video "giveaway" của Master Sanker thực chất đã được dàn dựng từ trước thay vì hoàn toàn ngẫu nhiên như nội dung đăng tải.

Không ít người bày tỏ sự thất vọng, cho biết đã hủy theo dõi nam TikToker sau khi xem clip hậu trường. Trong khi đó, một số ý kiến khác cho rằng chuyện các video phát quà trên mạng xã hội có yếu tố sắp đặt không phải điều quá bất ngờ.

Hiện tại, video tặng điện thoại cho cô gái ở Hồ Gươm vẫn chưa được Master Sanker đăng tải chính thức và nam TikToker cũng chưa lên tiếng phản hồi về những nghi vấn đang lan truyền trên mạng xã hội.

Được biết, Master Sanker sinh năm 1995, là nhà sáng tạo nội dung người Israel, nổi tiếng với các video phát quà, tặng iPhone và tiền mặt cho người lạ trên đường phố. Anh sở hữu lượng người theo dõi lớn trên nhiều nền tảng mạng xã hội, trong đó TikTok có hơn 9 triệu follower, còn YouTube đạt khoảng 13,3 triệu lượt đăng ký.

Ngoài các video giveaway, Master Sanker còn được biết đến qua loạt content gắn với chiếc Chevrolet Corvette màu tím đặc trưng. Trong các clip viral, anh thường giả vờ tức giận khi người lạ chạm vào siêu xe rồi bất ngờ “plot twist” bằng cách tặng quà hoặc cho họ trải nghiệm ngồi trên xe sang.