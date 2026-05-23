Trường ĐH của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình nhận tin vui từ Đức

Ngày 18/5 vừa qua theo quyết định của Ủy ban Thường trực AQAS, 3 chương trình Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn của trường Đại học FPT chính thức được công nhận đạt chuẩn theo bộ tiêu chí AQAS Criteria for Programme Accreditation dành cho bậc Cử nhân/Thạc sĩ. Chứng nhận có hiệu lực trong vòng 6 năm, đến ngày 30/6/2032.

AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programmes) là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hàng đầu của Đức, là thành viên chính thức của Hiệp hội Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học châu Âu (ENQA). Các tiêu chuẩn kiểm định của AQAS được xây dựng dựa trên bộ tiêu chuẩn ESG và Khung trình độ châu Âu EQF. Đây được xem là một trong những hệ thống đánh giá chất lượng giáo dục có mức độ khắt khe và chuẩn hóa cao tại châu Âu.

Trong báo cáo đánh giá, hội đồng chuyên gia quốc tế nhận định các chương trình đào tạo Ngôn ngữ của FPTU đáp ứng đầy đủ yêu cầu của EQF Level 6, chuẩn đầu ra dành cho bậc cử nhân tại châu Âu. Các chương trình được đánh giá cao ở định hướng đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động toàn cầu, khả năng ứng dụng thực tiễn cao, chú trọng kỹ năng nghề nghiệp, tư duy liên ngành và năng lực hội nhập quốc tế cho sinh viên.

AQAS cũng ghi nhận mô hình đào tạo đặc trưng của FPTU với học kỳ On-the-Job Training (OJT) bắt buộc tại doanh nghiệp, giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tế ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Theo đánh giá của AQAS, đây là một trong những điểm nổi bật giúp sinh viên có tỷ lệ việc làm cao sau tốt nghiệp và thích nghi nhanh với môi trường quốc tế.

Bên cạnh năng lực ngôn ngữ chuyên sâu, sinh viên Khối ngành Ngôn ngữ tại FPTU còn được đào tạo kỹ năng mềm, tư duy phản biện, năng lực giao tiếp đa văn hoá, kỹ năng nghiên cứu học thuật và khả năng làm việc trong môi trường toàn cầu. Chương trình học cũng tích hợp các học phần về khởi nghiệp, văn hoá, kinh doanh quốc tế, truyền thông, dịch thuật, giảng dạy ngôn ngữ, công nghệ và du lịch nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho người học.

Theo báo cáo của AQAS, các chương trình đào tạo của FPTU không chỉ đáp ứng yêu cầu chất lượng học thuật theo chuẩn châu Âu mà còn thể hiện rõ định hướng “đại học ứng dụng”, gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp và xu hướng nghề nghiệp toàn cầu. Hội đồng chuyên gia cũng đánh giá cao chiến lược quốc tế hoá, tinh thần đổi mới và khả năng cải tiến liên tục của nhà trường trong quá trình hoàn thiện chương trình đào tạo.

Việc đạt kiểm định quốc tế AQAS tiếp tục nối dài chuỗi dấu ấn quốc tế hoá của trường Đại học FPT trong những năm gần đây, đồng thời tạo thêm lợi thế cho sinh viên khi học tập, chuyển tiếp hoặc làm việc trong môi trường quốc tế.

Không dừng ở việc đào tạo ngoại ngữ đơn thuần, chương trình các ngành Ngôn ngữ tại Trường Đại học FPT được thiết kế theo hướng liên ngành, thực tiễn và thích ứng mạnh với bối cảnh AI. Điểm nổi bật đầu tiên là mô hình 2 ngoại ngữ: sinh viên không chỉ học chuyên sâu một ngoại ngữ chính mà còn được trang bị thêm ngoại ngữ thứ hai (Hán ngữ với ngành Ngôn ngữ Anh và tiếng Anh với ngành Ngôn ngữ Hàn/ Trung), mở rộng năng lực làm việc trong môi trường đa quốc gia và tăng tính linh hoạt nghề nghiệp.

Chương trình cũng tích hợp AI-First, giúp sinh viên học cách cộng tác với AI trong biên tập nội dung, phân tích văn bản, phát hiện lỗi dịch thuật và kiểm chứng thông tin đa ngôn ngữ – thay vì phụ thuộc vào công cụ.

Khác với mô hình học ngôn ngữ thiên lý thuyết, FPTU đẩy mạnh trải nghiệm thực tế thông qua OJT, học kỳ quốc tế, trao đổi sinh viên và các chương trình học tập ngắn hạn ở nước ngoài, giúp người học rèn phản xạ ngôn ngữ và năng lực thích ứng văn hóa từ sớm.

Một dấu ấn riêng là quy mô lớp học nhỏ khoảng 20 sinh viên, tăng tương tác, debate, thuyết trình và thực hành giao tiếp thường xuyên - đây là điều rất ít các trường đại học có. Song song đó, sinh viên được tiếp cận tư duy khởi nghiệp, làm việc liên ngành với IT, truyền thông, kinh doanh…, qua đó hiểu ngôn ngữ như một công cụ tạo lợi thế cạnh tranh.

Bên cạnh năng lực toàn cầu, FPTU vẫn giữ nét riêng khi Vovinam và Nhạc cụ dân tộc như những học phần bắt buộc, giúp sinh viên vừa hội nhập quốc tế, vừa giữ bản sắc Việt.