Phó Chủ tịch ngân hàng Đỗ Quang Vinh biểu diễn trước hàng loạt khán giả ở bến Thượng Hải

Đinh Anh | 22-05-2026 - 09:45 AM | Lifestyle

Màn trình diễn của nam doanh nhân sinh năm 1989 đang thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ.

Tối ngày 21/5, trên trang cá nhân của mình, Phó Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Vinh chia sẻ lại khoảnh khắc song ca bài “Đồng thoại” bằng tiếng Trung Quốc tại bến Thượng Hải. Đi kèm video, anh viết: “Lần đầu làm chuyện ấy… hát và biểu diễn ở Trung Quốc”. Phần trình diễn của nam doanh nhân nhận được sự hưởng ứng của khán giá có mặt tại đó.

Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh song ca bài hát "Đồng Thoại". Ảnh chụp màn hình

Thực tế, đây không phải lần đầu, anh Đỗ Quang Vinh thể hiện tài năng ca hát của mình. Hồi 2023, trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập SHB, Phó Chủ tịch sinh năm 1989 đã chiếm trọn spotlight khi khoe giọng hát cao vút trong tiết mục "Một đời người, một rừng cây – Tự nguyện".

Gần đây nhất, anh Đỗ Quang Vinh tiếp tục gây sốt ở màn trình diễn được nhận xét là “cực đỉnh” trong chương trình chào Xuân Bính Ngọ của cán bộ nhân viên Ngân hàng SHB. Xuất hiện trong trang phục màu trắng thanh lịch, Phó Chủ tịch SHB chinh phục toàn bộ khán giả bằng giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc khi thể hiện ca khúc “Người gieo mầm xanh”.

Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh thể hiện ca khúc “Người gieo mầm xanh” - một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.

Màn trình diễn này nhanh chóng trở thành tâm điểm của chương trình và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Không ít người dành lời khen có cánh cho sự chỉn chu và thần thái của nam doanh nhân.

Hiện Đỗ Quang Vinh là gương mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Trước khi đảm nhiệm các vị trí quản lý tại Ngân hàng SHB và Công ty Chứng khoán SHS, anh đã có thời gian dài học tập và làm việc ở nước ngoài, qua đó tích lũy nhiều trải nghiệm trong quản trị tài chính, đầu tư cũng như điều hành doanh nghiệp. Mang phong cách lãnh đạo năng động, đổi mới và quyết đoán, Đỗ Quang Vinh góp phần tạo nên diện mạo trẻ trung hơn cho SHB và SHS thông qua việc đẩy mạnh phát triển nhân sự trẻ, ứng dụng công nghệ vào hoạt động tài chính và mở rộng hợp tác chiến lược với nhiều đối tác quốc tế.

Bên cạnh dấu ấn trong kinh doanh, Đỗ Quang Vinh cũng nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội với lượng người theo dõi đáng kể. Hình ảnh mà anh xây dựng là một doanh nhân hiện đại, vừa bản lĩnh trong công việc, chỉn chu về phong cách, vừa thể hiện sự tinh tế và cảm xúc trong đời sống cá nhân.

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

