"Nam thần showbiz" U40 vẫn độc thân: Sở hữu khối tài sản kếch xù, ở penthouse đập thông sang chảnh

Ngô Kiến Huy là một trong những "nam thần showbiz" được yêu thích nhờ vẻ ngoài điển trai, tính cách hài hước cùng khả năng hoạt động đa năng ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình. Bước chân vào showbiz từ năm 2008, nam ca sĩ vẫn giữ được sức hút ổn định sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi 38, Ngô Kiến Huy vẫn chưa lập gia đình. Hiện anh sống độc thân và sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, nổi bật trong đó là căn penthouse trị giá 22 tỷ đồng (tại thời điểm mua). Không gian sống của nam ca sĩ được đập thông 3 tầng, gây chú ý nhờ thiết kế hiện đại, sang xịn đến từng chi tiết. Dù sống một mình trong cơ ngơi bạc tỷ, Ngô Kiến Huy không hề buồn tẻ khi luôn có đàn mèo cưng bầu bạn trong cuộc sống thường ngày.

Cận cảnh penthouse bạc tỷ của Ngô Kiến Huy

Căn penthouse của Ngô Kiến Huy có tổng diện tích sử dụng khoảng 270m², gồm 3 tầng với 6 không gian chức năng như phòng ngủ, phòng thu, phòng gym, phòng thờ và khu vực chứa đồ riêng. Bên ngoài nhà có ban công rộng được trồng nhiều cây xanh tạo cảm giác thư giãn, trong khi tầng trên cùng được thiết kế thành khu vườn nhỏ với hồ cá và không gian BBQ để nghỉ ngơi, tụ tập bạn bè.

Căn nhà được thiết kế theo phong cách mở với hệ kính lớn và ban công thoáng đãng nhằm tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Khu vực phòng khách liền kề bếp có diện tích rộng khoảng 50m², tạo cảm giác thoải mái và kết nối giữa các không gian sinh hoạt. Nội thất trong nhà được Ngô Kiến Huy chọn lựa kỹ lưỡng theo phong cách hiện đại, góc nào cũng được bài trí gọn gàng và đẹp mắt.

Để căn nhà trông rộng rãi và sáng hơn, Ngô Kiến Huy ưu tiên sử dụng các gam màu như trắng, ghi sáng kết hợp cùng chi tiết ốp gỗ. Cách phối này giúp tổng thể vừa hiện đại, tinh tế nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng và dễ chịu khi sinh hoạt.

Là người yêu động vật nên Ngô Kiến Huy còn dành riêng một khu vực cho thú cưng trong nhà. Không gian dành cho mèo cưng được thiết kế gọn gàng, đẹp mắt với tông nâu gỗ và kiểu dáng hài hòa với tổng thể căn penthouse, vừa tiện cho việc chăm sóc vừa không làm mất đi tính thẩm mỹ của không gian sống.

Không gian tầng 2 là khu vực nghỉ ngơi. Phòng ngủ của Ngô Kiến Huy được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản. Nam ca sĩ ưu tiên cách bài trí gọn gàng với nội thất không quá cầu kỳ, sử dụng gam màu trung tính tạo cảm giác thư giãn và dễ chịu. Trong phòng ngủ của Ngô Kiến Huy có thêm một phòng để đồ với máy giặt khô, là quần áo tự động.

Tầng ba của căn penthouse được Ngô Kiến Huy bố trí thành phòng tập gym với đầy đủ máy móc hiện đại phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe hằng ngày. Ngay bên ngoài phòng gym là khu vườn tiểu cảnh xanh mát với nhiều cây cối và hồ cá, tạo cảm giác thư giãn dù nằm trên cao. Các khu vực được sắp xếp gọn gàng, hài hòa giữa không gian sống và nghỉ ngơi, mang đến cảm giác thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên.