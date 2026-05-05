Cháu trai gia tộc quyền lực bậc nhất Việt Nam: 36 tuổi chưa lấy vợ, ở penthouse triệu đô chill quên mặt đất

Theo Phác Thái Anh | 05-05-2026 - 13:40 PM | Lifestyle

Ngôi nhà của anh chàng gây ấn tượng với phong cách tân cổ điển, vừa rực rỡ vừa mang đậm hơi thở quý tộc.

Lý Quí Khánh (sinh năm 1990) là một trong những nhà thiết kế nổi bật của làng mốt Việt, đồng thời là cháu trai của dòng họ Lý Quí - một gia tộc lâu đời, giàu có và quyền lực bậc nhất Việt Nam. Gia tộc Lý Quí hiện sở hữu chuỗi nhà hàng cao cấp, nhiều bất động sản giá trị cùng hệ sinh thái kinh doanh riêng. Sở hữu cả tài năng lẫn xuất phát điểm thuận lợi, không quá khó hiểu khi Lý Quí Khánh luôn gắn liền với hình ảnh sang trọng, xa xỉ trong cuộc sống thường ngày. Nổi bật trong đó là không gian sống của anh - căn penthouse 2 tầng đắt giá nằm ngay trung tâm Sài Gòn. Căn hộ được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, kết hợp hài hòa giữa nét quý tộc cổ điển và tinh thần hiện đại, tạo nên tổng thể tinh tế và ấn tượng.

Trong penthouse hạng sang, Lý Quí Khánh thường tự tay chăm chút từng góc nhỏ, xem việc trang trí không gian sống như một cách thể hiện gu thẩm mỹ và cảm xúc cá nhân. Dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua, Lý Quí Khánh chia sẻ loạt ảnh dọn dẹp và trang trí nhà cửa, hài hước thừa nhận bản thân “OCD nặng” nên cứ hễ không đi làm là lại tất bật dọn dẹp, sắp xếp tổ ấm: "Nghỉ đi làm là ở nhà dọn nhà suốt, bị OCD nặng nên chưa được nghỉ ngơi chút nào luôn! Nhưng vui và sảng khoái vì được đúng ý mình! Luôn biết ơn cuộc đời và mọi người".

Mỗi khung hình “flex” không gian sống của Lý Quí Khánh đều khiến netizen trầm trồ vì góc nào cũng chỉn chu, đẹp mắt và rực rỡ sắc màu nhưng không hề tạo cảm giác bí bách. Là người làm nghệ thuật, gu thẩm mỹ của anh xịn xò khỏi bàn, từ nội thất cho đến những bình hoa, cây xanh trong nhà đều được sắp đặt tinh tế, có chủ đích, tạo nên một không gian sống như khu vườn thượng uyển thu nhỏ ngay giữa lòng Sài Gòn.

Được biết, Lý Quí Khánh mất khoảng 5 tháng kể từ khi nhận nhà để hoàn thiện phần thi công nội thất, trong đó cấu trúc chính của căn hộ vẫn được giữ nguyên. Ở khâu trang trí và sắp xếp không gian như hoa lá, tượng hay tranh ảnh, Lý Quí Khánh đều tự tay thực hiện toàn bộ, thể hiện rõ dấu ấn cá nhân và gu thẩm mỹ riêng trong từng chi tiết.

Không gian sống của Lý Quí Khánh là căn penthouse 2 tầng đắt đỏ nằm giữa trung tâm Sài Gòn

Cơ ngơi được anh chăm chút kỹ lưỡng, lần nào "flex" cũng khiến dân tình trầm trồ

Những món decor, chậu cây, hoa tươi cho đến bảng phối màu đều được Lý Quí Khánh lựa chọn và sắp đặt kỹ lưỡng

Không gian được sơn tường trắng kết hợp cùng hệ cửa kính lớn, giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập và càng làm nổi bật những thiết kế nội thất tinh tế bên trong

Góc ban công thoáng đãng, vừa chill vừa đầy tính thẩm mỹ

Căn penthouse mang phong cách tân cổ điển với bảng màu sáng như xanh, hồng, vàng, nâu, tạo nên tổng thể nổi bật nhưng hài hòa. Sự phối hợp tinh tế giúp không gian ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Trong nhà có nhiều tượng và tranh ảnh nghệ thuật được Lý Quí Khánh sưu tầm, góp phần tạo nên không gian sống đậm chất thẩm mỹ và giàu dấu ấn cá nhân

Lý Quí Khánh rất chú trọng việc trang trí hoa và cây xanh trong nhà, đặc biệt khu vực phòng khách luôn được bố trí nhiều hơn, tạo cảm giác tươi mới và tràn đầy sức sống

Phòng ngủ của Lý Quí Khánh mang đậm phong cách cổ điển với tông hồng pastel ngọt ngào. Không gian càng thêm sinh động nhờ những bức tranh nghệ thuật treo tường, thể hiện rõ gu thẩm mỹ tinh tế của anh.

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

