Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau ly hôn, cô gái 9x mua căn hộ 50m² trả thẳng, chi hơn 250 triệu để sửa nhà: “Tôi không cần sống sang, chỉ cần sống yên”

Theo Thu Thanh | 21-05-2026 - 15:12 PM | Lifestyle

Nhiều người từng nghĩ rằng phụ nữ sau ly hôn sẽ tìm kiếm một cuộc hôn nhân khác để “ổn định”. Nhưng với không ít người, điều họ thực sự muốn lại đơn giản hơn nhiều: Một căn nhà nhỏ đứng tên mình, một cuộc sống không nợ nần và cảm giác được tự do mỗi ngày thức dậy.

Đó cũng là câu chuyện của một cô gái sinh năm 1990 có tên là Hoa Lê, sống một mình sau ly hôn. Không chọn mua xe sang hay chạy theo cuộc sống hào nhoáng, cô dành toàn bộ tiền tiết kiệm để mua một căn hộ cũ rộng khoảng 50m² và tự cải tạo lại theo đúng cách mình muốn.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là tổng chi phí sửa sang chỉ khoảng 70.000 nhân dân tệ (hơn 250 triệu đồng). Căn nhà gần như không có đồ trang trí đắt tiền, không sofa lớn, không tủ kệ kín mít, thậm chí nhìn qua còn bị nhận xét là "trống trải", "lạnh lẽo", "nghèo nàn".

Nhưng với cô, đó mới là cuộc sống đáng mơ ước.

Sau ly hôn, cô gái 9x mua căn hộ 50m² trả thẳng, chi hơn 250 triệu để sửa nhà: “Tôi không cần sống sang, chỉ cần sống yên” - Ảnh 1.

"Không có nhà mới là điều khiến tôi bất an nhất"

Sau khi mua nhà và sửa sang, cô gần như dùng hết số tiền tích lũy. Không vay thêm, không trả góp, cũng không muốn sống trong áp lực nợ nần, cô chấp nhận một cuộc sống tối giản đúng nghĩa.

Nhiều người không hiểu lựa chọn này. Họ thắc mắc: "Nếu sống đơn giản như vậy thì cố mua nhà làm gì?".

Nhưng với cô gái ấy, căn nhà không phải để khoe. Nó là cảm giác an toàn.

Sau ly hôn, cô gái 9x mua căn hộ 50m² trả thẳng, chi hơn 250 triệu để sửa nhà: “Tôi không cần sống sang, chỉ cần sống yên” - Ảnh 2.

Ít nhất, sau biến cố hôn nhân, cô biết mình có một nơi để trở về, không phải lo tiền thuê nhà tăng giá, không phải sống trong cảm giác bấp bênh.

Có lẽ với nhiều phụ nữ sau tuổi 30, đặc biệt sau đổ vỡ, "sở hữu một mái nhà nhỏ" đôi khi còn quan trọng hơn rất nhiều món đồ xa xỉ khác.

Căn hộ 50m² gần như không có đồ thừa

Bước vào phòng khách, cảm giác đầu tiên là sự trống thoáng.

Tường sơn trắng, sàn gạch xám mờ, nội thất cực ít. Thay vì sofa lớn, cô dùng một chiếc ghế lười kiểu Nhật. Chiếc bàn thấp nhỏ vừa là bàn ăn, vừa là bàn làm việc.

Không gian gần cửa sổ đặt máy giặt và một chiếc bình thủy tinh cắm hoa đơn giản. Đó gần như là "màu sắc" hiếm hoi trong cả căn nhà.

Lối vào cũng không có tủ giày lớn hay đồ trang trí. Cô chỉ giữ lại vài đôi giày thường dùng nhất. Nhiều người nhìn kiểu sống này sẽ thấy "thiếu", nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Cô từng chia sẻ rằng trước đây mình rất dễ mệt vì phải dọn dẹp, sắp xếp và chăm sóc quá nhiều đồ đạc. Sau ly hôn, cô bắt đầu cắt bỏ dần những thứ không thực sự cần thiết.

Nhà ít đồ hơn, đầu óc cũng nhẹ hơn.

Căn bếp 3m² nhưng vẫn đủ cho 3 bữa tử tế mỗi ngày

Phòng bếp chỉ khoảng 3m² nhưng gọn gàng và sạch sẽ.

Để tiết kiệm tiền cải tạo, thay vì làm hệ tủ bếp đắt đỏ, cô chọn xây bệ bếp bằng gạch. Phía dưới che bằng rèm vải trắng đơn giản.

Mọi thứ đều ở mức "vừa đủ": vài chiếc nồi cơ bản, gia vị tối thiểu, không có các thiết bị bếp mua theo cảm hứng rồi để bụi bám.

Điều thú vị là dù sống một mình, cô vẫn nấu ăn nghiêm túc mỗi ngày.

Không ít người sau ly hôn hoặc sống độc thân thường rơi vào trạng thái ăn uống qua loa, sống tạm bợ. Nhưng cô thì ngược lại. Càng sống một mình, cô càng muốn chăm sóc bản thân tử tế hơn.

Phòng ngủ chỉ có giường và vài bộ quần áo

Phòng ngủ khiến nhiều người bất ngờ nhất vì gần như không có nội thất. Một chiếc giường đơn, một chiếc ghế nhỏ, hết. Không tủ quần áo lớn, không bàn trang điểm, không kệ decor.

Cô nói rằng mình không cần quá nhiều quần áo. Mùa đông chỉ vài bộ mặc luân phiên. Khi thời tiết mát hơn, mọi đồ dùng cá nhân chỉ cần để trên một chiếc xe đẩy nhỏ.

Sau khi cắt giảm đồ đạc, việc nhà giảm đi đáng kể. Không còn cảnh dành hàng giờ để dọn tủ quần áo hay sắp xếp những món đồ "có thể sẽ dùng tới".

Căn phòng phụ còn lại phần lớn để trống, thỉnh thoảng dùng để chứa vài món linh tinh và đặt chiếc tủ lạnh nhỏ.

Tối giản không phải để tiết kiệm tiền, mà để tiết kiệm năng lượng sống

Điều đáng chú ý nhất trong căn nhà này không phải thiết kế hay nội thất, mà là cảm giác bình yên.

Phòng tắm nhỏ không chia khô – ướt cầu kỳ. Không cố tận dụng mọi centimet để nhồi thêm đồ lưu trữ. Mọi thứ đều theo tiêu chí: Dễ lau dọn, dễ sống và không tạo áp lực.

Sau ly hôn, cô gái 9x mua căn hộ 50m² trả thẳng, chi hơn 250 triệu để sửa nhà: “Tôi không cần sống sang, chỉ cần sống yên” - Ảnh 13.

Nhiều người thường nghĩ sống tối giản là vì nghèo hoặc vì muốn "trend". Nhưng thực tế, với không ít phụ nữ từng trải qua biến cố, tối giản lại là cách tự cứu mình khỏi cảm giác kiệt sức.

- Bớt đồ đạc.

- Bớt tiêu dùng cảm xúc.

- Bớt áp lực phải sống giống người khác.

Sau ly hôn, cô gái ấy không xây dựng cuộc sống mới bằng những thứ hào nhoáng. Thứ cô cố gắng giữ lại chỉ là sự ổn định và cảm giác được làm chủ cuộc đời mình.

Và đôi khi, với nhiều người trưởng thành, như vậy đã là một dạng hạnh phúc rất lớn rồi.

Bên trong căn hộ 120m2 của Hoàng Đức ở Hà Nội: View ngắm trọn sân Mỹ Đình, có cả thú chơi "ngốn tiền"

Theo Thu Thanh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nam ca sĩ nổi đình đám một thời đi bán cà phê ở phường Tân Định, TP.HCM, hơn 200 người đến ủng hộ

Nam ca sĩ nổi đình đám một thời đi bán cà phê ở phường Tân Định, TP.HCM, hơn 200 người đến ủng hộ Nổi bật

Không phải vịnh Lan Hạ, đây mới là điểm đến Việt được báo ngoại gọi tên trong top 7 kỳ quan Đông Nam Á

Không phải vịnh Lan Hạ, đây mới là điểm đến Việt được báo ngoại gọi tên trong top 7 kỳ quan Đông Nam Á Nổi bật

Chủ nhân hit quốc dân Khúc Hát Mừng Sinh Nhật thông báo nóng: Toàn bộ doanh thu tiền tỷ bị tạm giữ, bản quyền nhập nhằng

Chủ nhân hit quốc dân Khúc Hát Mừng Sinh Nhật thông báo nóng: Toàn bộ doanh thu tiền tỷ bị tạm giữ, bản quyền nhập nhằng

15:02 , 21/05/2026
Mỹ nhân showbiz ly hôn chồng đại gia: Vẫn sống đời sang chảnh trong căn hộ cao cấp, đẹp không góc chết

Mỹ nhân showbiz ly hôn chồng đại gia: Vẫn sống đời sang chảnh trong căn hộ cao cấp, đẹp không góc chết

14:40 , 21/05/2026
Ông bà dặn: Nhà có đủ 7 dấu hiệu sau chứng tỏ “sinh lộc tụ tài”, ai ở cũng được hưởng phúc, tốt nhất đừng bán

Ông bà dặn: Nhà có đủ 7 dấu hiệu sau chứng tỏ “sinh lộc tụ tài”, ai ở cũng được hưởng phúc, tốt nhất đừng bán

14:08 , 21/05/2026
Nữ NSƯT gia tộc lẫy lừng miền Bắc: Đẻ 3 con gái mỹ nhân, lấy họ mẹ làm nghề

Nữ NSƯT gia tộc lẫy lừng miền Bắc: Đẻ 3 con gái mỹ nhân, lấy họ mẹ làm nghề

13:50 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên