Sau ly hôn, cô gái 9x mua căn hộ 50m² trả thẳng, chi hơn 250 triệu để sửa nhà: “Tôi không cần sống sang, chỉ cần sống yên”

Đó cũng là câu chuyện của một cô gái sinh năm 1990 có tên là Hoa Lê, sống một mình sau ly hôn. Không chọn mua xe sang hay chạy theo cuộc sống hào nhoáng, cô dành toàn bộ tiền tiết kiệm để mua một căn hộ cũ rộng khoảng 50m² và tự cải tạo lại theo đúng cách mình muốn.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là tổng chi phí sửa sang chỉ khoảng 70.000 nhân dân tệ (hơn 250 triệu đồng). Căn nhà gần như không có đồ trang trí đắt tiền, không sofa lớn, không tủ kệ kín mít, thậm chí nhìn qua còn bị nhận xét là "trống trải", "lạnh lẽo", "nghèo nàn".

Nhưng với cô, đó mới là cuộc sống đáng mơ ước.

"Không có nhà mới là điều khiến tôi bất an nhất"

Sau khi mua nhà và sửa sang, cô gần như dùng hết số tiền tích lũy. Không vay thêm, không trả góp, cũng không muốn sống trong áp lực nợ nần, cô chấp nhận một cuộc sống tối giản đúng nghĩa.

Nhiều người không hiểu lựa chọn này. Họ thắc mắc: "Nếu sống đơn giản như vậy thì cố mua nhà làm gì?".

Nhưng với cô gái ấy, căn nhà không phải để khoe. Nó là cảm giác an toàn.

Ít nhất, sau biến cố hôn nhân, cô biết mình có một nơi để trở về, không phải lo tiền thuê nhà tăng giá, không phải sống trong cảm giác bấp bênh.

Có lẽ với nhiều phụ nữ sau tuổi 30, đặc biệt sau đổ vỡ, "sở hữu một mái nhà nhỏ" đôi khi còn quan trọng hơn rất nhiều món đồ xa xỉ khác.

Căn hộ 50m² gần như không có đồ thừa

Bước vào phòng khách, cảm giác đầu tiên là sự trống thoáng.

Tường sơn trắng, sàn gạch xám mờ, nội thất cực ít. Thay vì sofa lớn, cô dùng một chiếc ghế lười kiểu Nhật. Chiếc bàn thấp nhỏ vừa là bàn ăn, vừa là bàn làm việc.

Không gian gần cửa sổ đặt máy giặt và một chiếc bình thủy tinh cắm hoa đơn giản. Đó gần như là "màu sắc" hiếm hoi trong cả căn nhà.

Lối vào cũng không có tủ giày lớn hay đồ trang trí. Cô chỉ giữ lại vài đôi giày thường dùng nhất. Nhiều người nhìn kiểu sống này sẽ thấy "thiếu", nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Cô từng chia sẻ rằng trước đây mình rất dễ mệt vì phải dọn dẹp, sắp xếp và chăm sóc quá nhiều đồ đạc. Sau ly hôn, cô bắt đầu cắt bỏ dần những thứ không thực sự cần thiết.

Nhà ít đồ hơn, đầu óc cũng nhẹ hơn.

Căn bếp 3m² nhưng vẫn đủ cho 3 bữa tử tế mỗi ngày

Phòng bếp chỉ khoảng 3m² nhưng gọn gàng và sạch sẽ.

Để tiết kiệm tiền cải tạo, thay vì làm hệ tủ bếp đắt đỏ, cô chọn xây bệ bếp bằng gạch. Phía dưới che bằng rèm vải trắng đơn giản.

Mọi thứ đều ở mức "vừa đủ": vài chiếc nồi cơ bản, gia vị tối thiểu, không có các thiết bị bếp mua theo cảm hứng rồi để bụi bám.

Điều thú vị là dù sống một mình, cô vẫn nấu ăn nghiêm túc mỗi ngày.

Không ít người sau ly hôn hoặc sống độc thân thường rơi vào trạng thái ăn uống qua loa, sống tạm bợ. Nhưng cô thì ngược lại. Càng sống một mình, cô càng muốn chăm sóc bản thân tử tế hơn.

Phòng ngủ chỉ có giường và vài bộ quần áo

Phòng ngủ khiến nhiều người bất ngờ nhất vì gần như không có nội thất. Một chiếc giường đơn, một chiếc ghế nhỏ, hết. Không tủ quần áo lớn, không bàn trang điểm, không kệ decor.

Cô nói rằng mình không cần quá nhiều quần áo. Mùa đông chỉ vài bộ mặc luân phiên. Khi thời tiết mát hơn, mọi đồ dùng cá nhân chỉ cần để trên một chiếc xe đẩy nhỏ.

Sau khi cắt giảm đồ đạc, việc nhà giảm đi đáng kể. Không còn cảnh dành hàng giờ để dọn tủ quần áo hay sắp xếp những món đồ "có thể sẽ dùng tới".

Căn phòng phụ còn lại phần lớn để trống, thỉnh thoảng dùng để chứa vài món linh tinh và đặt chiếc tủ lạnh nhỏ.

Tối giản không phải để tiết kiệm tiền, mà để tiết kiệm năng lượng sống

Điều đáng chú ý nhất trong căn nhà này không phải thiết kế hay nội thất, mà là cảm giác bình yên.

Phòng tắm nhỏ không chia khô – ướt cầu kỳ. Không cố tận dụng mọi centimet để nhồi thêm đồ lưu trữ. Mọi thứ đều theo tiêu chí: Dễ lau dọn, dễ sống và không tạo áp lực.

Nhiều người thường nghĩ sống tối giản là vì nghèo hoặc vì muốn "trend". Nhưng thực tế, với không ít phụ nữ từng trải qua biến cố, tối giản lại là cách tự cứu mình khỏi cảm giác kiệt sức.

- Bớt đồ đạc.

- Bớt tiêu dùng cảm xúc.

- Bớt áp lực phải sống giống người khác.

Sau ly hôn, cô gái ấy không xây dựng cuộc sống mới bằng những thứ hào nhoáng. Thứ cô cố gắng giữ lại chỉ là sự ổn định và cảm giác được làm chủ cuộc đời mình.

Và đôi khi, với nhiều người trưởng thành, như vậy đã là một dạng hạnh phúc rất lớn rồi.