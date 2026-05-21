Bên trong căn hộ 120m2 của Hoàng Đức ở Hà Nội: View ngắm trọn sân Mỹ Đình, có cả thú chơi "ngốn tiền"

Theo Tiên Tiên | 21-05-2026 - 10:55 AM | Lifestyle

Hoàng Đức hé lộ không gian sinh sống tại Hà Nội.

Không chỉ khẳng định vị thế vững chắc trên sân cỏ với những bản hợp đồng giá trị, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức mới đây còn khiến người hâm mộ trầm trồ khi chính thức hé lộ không gian sống mới tại một trong những tổ hợp chung cư cao cấp ở Hà Nội. Căn hộ mang đậm triết lý tối giản, ứng dụng công nghệ smarthome toàn diện và là nơi lưu giữ những mảnh ghép cá tính độc bản của chủ nhân Quả bóng Vàng 2025.

Căn hộ của Hoàng Đức nằm ở khu vực Mỹ Đình, Hà Nội, có diện tích rộng rãi gần 120 m². Điểm nhấn lớn nhất của phòng khách là hệ thống cửa kính lớn sát trần. Thiết kế này giúp ngôi nhà luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên vào ban ngày, đồng thời mở ra tầm nhìn rộng rãi ôm trọn cảnh quan thành phố về đêm, đặc biệt có thể nhìn ra được khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Bên cạnh đó, Hoàng Đức cũng khéo léo đưa sở thích cá nhân vào không gian sống. Anh dành riêng một chiếc tủ kính lớn ở phòng khách để trưng bày bộ sưu tập gấu Bearbrick và các kỷ vật, huy chương bóng đá.

Căn hộ của Hoàng Đức

Nguyễn Hoàng Đức hiện là một trong những tiền vệ tài hoa và xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Anh là nhân tố chủ chốt giúp đội tuyển U22 Việt Nam giành 2 tấm Huy chương Vàng SEA Games liên tiếp vào các năm 2019 và 2022. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Hoàng Đức đóng góp lớn vào chiến tích lọt vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và chức vô địch ASEAN Cup 2024. Nhờ lối chơi thông minh và nhãn quan chiến thuật nhạy bén, nam tiền vệ sinh năm 1998 đã xuất sắc sở hữu 3 danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam vào các năm 2021, 2023 và 2025.

Trước khi tậu căn chung cư cao cấp trị tại Hà Nội, Hoàng Đức đã hoàn thành mục tiêu báo hiếu cha mẹ khi xây dựng một căn biệt thự hoành tráng, bề thế tại quê nhà Hải Phòng. Bên cạnh bất động sản, nam tiền vệ còn có niềm đam mê với xế hộp khẳng định vị thế của một ngôi sao bóng đá thành đạt và có cuộc sống viên mãn ở tuổi 28.

