Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ danh ca 78 tuổi vẫn tập gym, ăn mặc sành điệu: Buồn vì mất chồng kém 6 tuổi

Theo Tùng Ninh | 21-05-2026 - 10:38 AM | Lifestyle

"Từ lúc chồng tôi mất thì tôi cũng buồn nhiều, không ăn uống gì được nên gầy đi" – Carol Kim nói.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đi chơi cùng bạn bè tới một nhà hàng thì bất ngờ gặp danh ca Carol Kim cũng đang ở đó.

Nữ danh ca khiến ai cũng bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung, khỏe mạnh ở tuổi 78. Bà ăn mặc trẻ trung, sành điệu, tâm thế tràn đầy năng lượng, cười nói tươi tắn, rạng rỡ. Bà còn đùa vui thoải mái cùng các đàn em.

Nữ danh ca 78 tuổi vẫn tập gym, ăn mặc sành điệu: Buồn vì mất chồng kém 6 tuổi- Ảnh 1.

Carol Kim

Thúy Nga vừa thấy Carol Kim liền chạy tới chào hỏi, tặng hai trái mãng cầu và thốt lên: "Lâu lắm tôi mới được gặp chị Carol Kim. Hôm nay tôi thấy chị gầy hẳn so với mọi lần".

Carol Kim tâm sự: "Tôi gầy đi mất mấy chục pound mà. Tôi chơi thể thao nhiều. Với lại, từ lúc chồng tôi mất thì tôi cũng buồn nhiều, không ăn uống gì được nên gầy đi".

Carol Kim (tên thật là Hoàng Kim Hoa) sinh năm 1948 tại Châu Phú, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Carol Kim là một trong những danh ca của Việt Nam, nổi bật với phong cách khác biệt. Bà sở hữu chất giọng thổ pha khàn đặc trưng, vừa dày dặn, mạnh mẽ lại vừa mang nét hoang dã, phóng khoáng.

Thay vì chọn lối hát bolero phổ biến thời bấy giờ, bà tìm được chỗ đứng riêng nhờ việc hát nhạc ngoại quốc và những ca khúc mang âm hưởng Jazz, Soul, Rock sôi động. Sự kết hợp giữa hai dòng máu Việt - Malaysia mang lại cho bà một ngoại hình ấn tượng và một tư duy âm nhạc cá tính, hiện đại.

Nữ danh ca 78 tuổi vẫn tập gym, ăn mặc sành điệu: Buồn vì mất chồng kém 6 tuổi- Ảnh 2.

Nhắc đến Carol Kim, khán giả thường nhớ ngay đến những bản nhạc như Oh! Carol hay Unchain My Heart được thể hiện đầy rực lửa.

Dù có một sự nghiệp rực rỡ và được xem là một hiện tượng lạ của phòng trà xưa, bà vẫn luôn giữ lối sống giản dị, kín tiếng.

Sau khi định cư tại nước ngoài, nữ danh ca vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật để vơi đi nỗi nhớ quê hương. Ở tuổi xế chiều, nữ danh ca vẫn giữ được giọng hát nội lực, khỏe khoắn cùng vóc dáng trẻ trung, năng lượng tràn đầy nhờ tập gym mỗi ngày.

Carol Kim từng trải qua đổ vỡ nhiều lần. Nữ ca sĩ tâm sự cuộc đời bà có thăng trầm, biến cố và lận đận tình duyên khi có đến 5 đời chồng.

Cách đây hai năm, Carol Kim từng tâm sự với Thúy Nga về người chồng thứ 5: "Hiện tại tôi rất bình an, sống vui vẻ bên người chồng kém 6 tuổi. Người đó âm thầm thích tôi suốt 10 năm mà tôi mới biết. Anh rất là hoàn hảo, phải nói là người chồng tốt nên tôi yên phận".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nam ca sĩ nổi đình đám một thời đi bán cà phê ở phường Tân Định, TP.HCM, hơn 200 người đến ủng hộ

Nam ca sĩ nổi đình đám một thời đi bán cà phê ở phường Tân Định, TP.HCM, hơn 200 người đến ủng hộ Nổi bật

Không phải vịnh Lan Hạ, đây mới là điểm đến Việt được báo ngoại gọi tên trong top 7 kỳ quan Đông Nam Á

Không phải vịnh Lan Hạ, đây mới là điểm đến Việt được báo ngoại gọi tên trong top 7 kỳ quan Đông Nam Á Nổi bật

Việt Nam có mỹ nhân là Thượng úy quân đội, Thủ khoa toàn ngành nhưng vẫn thiếu 1 thứ để thành sao hạng A

Việt Nam có mỹ nhân là Thượng úy quân đội, Thủ khoa toàn ngành nhưng vẫn thiếu 1 thứ để thành sao hạng A

10:32 , 21/05/2026
Lý do xúc động 'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng không đón sinh nhật suốt 17 năm

Lý do xúc động 'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng không đón sinh nhật suốt 17 năm

10:04 , 21/05/2026
Một "thiên đường nhiệt đới" bị soán ngôi, ngày càng nhiều người chọn Việt Nam để về hưu

Một "thiên đường nhiệt đới" bị soán ngôi, ngày càng nhiều người chọn Việt Nam để về hưu

09:56 , 21/05/2026
Lưu ý quan trọng: Thái Lan siết chặt quy định về miễn visa

Lưu ý quan trọng: Thái Lan siết chặt quy định về miễn visa

09:27 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên