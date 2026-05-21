Nữ danh ca 78 tuổi vẫn tập gym, ăn mặc sành điệu: Buồn vì mất chồng kém 6 tuổi

Mới đây, danh hài Thúy Nga đi chơi cùng bạn bè tới một nhà hàng thì bất ngờ gặp danh ca Carol Kim cũng đang ở đó.

Nữ danh ca khiến ai cũng bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung, khỏe mạnh ở tuổi 78. Bà ăn mặc trẻ trung, sành điệu, tâm thế tràn đầy năng lượng, cười nói tươi tắn, rạng rỡ. Bà còn đùa vui thoải mái cùng các đàn em.

Carol Kim

Thúy Nga vừa thấy Carol Kim liền chạy tới chào hỏi, tặng hai trái mãng cầu và thốt lên: "Lâu lắm tôi mới được gặp chị Carol Kim. Hôm nay tôi thấy chị gầy hẳn so với mọi lần".

Carol Kim tâm sự: "Tôi gầy đi mất mấy chục pound mà. Tôi chơi thể thao nhiều. Với lại, từ lúc chồng tôi mất thì tôi cũng buồn nhiều, không ăn uống gì được nên gầy đi".

Carol Kim (tên thật là Hoàng Kim Hoa) sinh năm 1948 tại Châu Phú, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Carol Kim là một trong những danh ca của Việt Nam, nổi bật với phong cách khác biệt. Bà sở hữu chất giọng thổ pha khàn đặc trưng, vừa dày dặn, mạnh mẽ lại vừa mang nét hoang dã, phóng khoáng.

Thay vì chọn lối hát bolero phổ biến thời bấy giờ, bà tìm được chỗ đứng riêng nhờ việc hát nhạc ngoại quốc và những ca khúc mang âm hưởng Jazz, Soul, Rock sôi động. Sự kết hợp giữa hai dòng máu Việt - Malaysia mang lại cho bà một ngoại hình ấn tượng và một tư duy âm nhạc cá tính, hiện đại.

Nhắc đến Carol Kim, khán giả thường nhớ ngay đến những bản nhạc như Oh! Carol hay Unchain My Heart được thể hiện đầy rực lửa.

Dù có một sự nghiệp rực rỡ và được xem là một hiện tượng lạ của phòng trà xưa, bà vẫn luôn giữ lối sống giản dị, kín tiếng.

Sau khi định cư tại nước ngoài, nữ danh ca vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật để vơi đi nỗi nhớ quê hương. Ở tuổi xế chiều, nữ danh ca vẫn giữ được giọng hát nội lực, khỏe khoắn cùng vóc dáng trẻ trung, năng lượng tràn đầy nhờ tập gym mỗi ngày.

Carol Kim từng trải qua đổ vỡ nhiều lần. Nữ ca sĩ tâm sự cuộc đời bà có thăng trầm, biến cố và lận đận tình duyên khi có đến 5 đời chồng.

Cách đây hai năm, Carol Kim từng tâm sự với Thúy Nga về người chồng thứ 5: "Hiện tại tôi rất bình an, sống vui vẻ bên người chồng kém 6 tuổi. Người đó âm thầm thích tôi suốt 10 năm mà tôi mới biết. Anh rất là hoàn hảo, phải nói là người chồng tốt nên tôi yên phận".