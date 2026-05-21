Lý do xúc động 'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng không đón sinh nhật suốt 17 năm

Bộ phim Tây du ký không chỉ trở thành kiệt tác mà còn là nơi những diễn viên có thêm những mối quan hệ thân thiết. Bộ phim khởi quay từ năm 1982 và đến năm 1988 hoàn thành, vì vậy đoàn phim cùng nhau sinh hoạt, trở nên gắn bó thân thiết như anh em trong nhà.

Ít ai biết, "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ có mối quan hệ rất tốt đẹp với ê-kíp làm phim Tây du ký, đặc biệt là với "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa và "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng.

Lục Tiểu Linh Đồng từng kể rằng, trong đoàn phim, Diêm Hoài Lễ và Mã Đức Hoa thân nhau nhất, coi nhau như anh em ruột thịt bởi vì hầu như cảnh quay nào họ cũng cùng nhau thực hiện. Vì kinh phí làm phim eo hẹp, đồ ăn cho các diễn viên cũng không đủ. Suốt thời gian dài, Mã Đức Hoa và Diêm Hoài Lễ cùng nhau chia sẻ một suất cơm.

4 thầy trò Đường Tăng trong "Tây du ký 1986" có mối quan hệ thân thiết như ruột thịt.

Tuy nhiên khác với 2 đồng nghiệp, Diêm Hoài Lễ lại có cuộc đời khá vất vả. Sau thành công của Tây du ký, Diêm Hoài Lễ gặp nhiều vấn đề sức khoẻ. Nguyên nhân là vì ông hít phải nhiều thuốc diệt muỗi độc hại trong quá trình quay phim. Từ đó trở đi, tình trạng sức khỏe của ông ngày càng xuống dốc.

Năm 2009, Diêm Hoài Lễ qua đời, hưởng thọ 73 tuổi. Lúc đó, Lục Tiểu Linh Đồng nghe tin đã vội tới bệnh viện, cùng người nhà của Diêm Hoài Lễ giúp ông thay quần áo, đích thân đẩy xe đưa ông vào phòng xác.

Điều bất ngờ chính là ngày mất của Diêm Hoài Lễ trùng với sinh nhật của Lục Tiểu Linh Đồng. Kể từ đó, Lục Tiểu Linh Đồng đều không tổ chức sinh nhật. Ông dành ngày đặc biệt này để tưởng nhớ người anh em đã mất của mình.

Suốt 17 năm qua, Lục Tiểu Linh Đồng vẫn dành những bài viết tưởng nhớ đồng nghiệp trên trang cá nhân vào mỗi dịp sinh nhật của mình. Những dòng chia sẻ khiến khán giả xúc động và cảm kích trước tình cảm thân thiết của Hầu ca và Sa sư đệ.

"Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ và "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng có mối quan hệ thân thiết.

Diêm Hoài Lễ sinh năm 1936 tại Sơn Đông. Ông từng được phong danh hiệu NSND của Trung Quốc, nghệ sĩ cấp một quốc gia. Ngoài Tây du ký, ông từng tham gia các phim Tam quốc diễn nghĩa (vai Trịnh Phổ), Ỷ thiên đồ long ký (vai Tạ Tốn), Đông Chu Liệt Quốc (vai Tể Công), Kỷ Hiểu Lam (vai Trần Huy Tổ).

Tuy nhiên vai diễn đầu tiên và nổi tiếng nhất của Diêm Hoài Lễ trên màn ảnh chính là Sa Tăng trong Tây du ký. Theo đạo diễn Dương Khiết, Sa Tăng là dạng vai khó thể hiện. Tính cách nhân vật cần cù, điềm đạm, không nhiều thoại hay hành động đòi hỏi diễn viên phải có sức diễn tốt và bền. Diêm Hoài Lễ đã thể hiện rất tốt nhân vật.

Sau khi Diêm Hoài Lễ qua đời, Lục Tiểu Linh Đồng không bao giờ tổ chức sinh nhật.

Ngoài nhân vật Sa Tăng, Diêm Hoài Lễ còn đảm nhận 9 vai phụ trong Tây du ký gồm: Ngưu Ma Vương, Tây Hải Long vương, Thái Thượng Lão quân, Thiên Lý Nhãn, hòa thượng, Giám thừa - giám quan trông coi ngựa trên thiên đình, ông lão và Quyển Liêm đại tướng. Với tất cả các vai phụ này, nam diễn viên sinh không lấy một đồng cát-sê nào.

Diêm Hoài Lễ và vợ có hai con, gồm một trai, một gái. Các con của ông không theo nghiệp cha mà theo đuổi ngành kinh tế và đều thành đạt.

Các con rất có hiếu với Diêm Hoài Lễ. Họ tận tình chăm sóc ông trong những ngày ốm đau cuối đời. Vợ ông cho biết: "Các con tôi mỗi đứa đều lập một ban thờ bố ở nhà riêng. Chúng luôn muốn có bố bên cạnh, dõi theo chúng trên mỗi bước đường đời".