Một "thiên đường nhiệt đới" bị soán ngôi, ngày càng nhiều người chọn Việt Nam để về hưu

"Thiên đường nhiệt đới" bị soán ngôi

Thái Lan, hội tụ đầy đủ yếu tố của một "thiên đường nhiệt đới", luôn xuất hiện trong các bảng xếp hạng những nơi nghỉ hưu lý tưởng nhất thế giới. Tuy nhiên, với những ai muốn tìm kiếm lựa chọn ngoài Thái Lan, Việt Nam đang nổi lên như một đối thủ cạnh tranh trên hầu hết mọi phương diện, trong khi chi phí lại thấp hơn đáng kể.

Theo International Living's Global Retirement Index (Chỉ số Nghỉ hưu Toàn cầu) 2026 của International Living, Việt Nam đứng thứ hai trong danh sách những nơi có chi phí sinh hoạt rẻ nhất thế giới dành cho người nghỉ hưu, còn Thái Lan xếp thứ ba.

Với đường bờ biển dài, Việt Nam sở hữu hàng loạt lựa chọn ven biển hấp dẫn, từ những bãi cát trắng trải dài, các hòn đảo rợp bóng dừa cho tới những làng chài yên bình gần như tách biệt khỏi nhịp sống hiện đại. Dù yêu thích không khí thành phố biển sôi động, một đô thị ven biển yên ả với các hòn đảo còn ít khách du lịch, hay một khu nghỉ dưỡng trên đảo vẫn giữ được nét địa phương, người nghỉ hưu đều có thể tìm thấy nơi phù hợp tại Việt Nam.

Trong khi những bãi biển nổi tiếng của Thái Lan như Pattaya hay Phuket thường đông đúc và thương mại hóa, các bãi biển Việt Nam lại mang nhịp sống chậm rãi hơn.

Một ví dụ điển hình là Đà Nẵng, nơi du khách có thể bắt đầu ngày mới trên những bãi cát trắng và kết thúc bằng cảnh hoàng hôn từ các quán bar sân thượng hiện đại. Hạ tầng đô thị, hệ thống y tế và các dịch vụ mua sắm tại đây đều đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Hòn Mun, Nha Trang

Nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Nha Trang được xem là phiên bản yên bình hơn của Đà Nẵng. Thành phố biển có thể đi bộ này đang thu hút ngày càng nhiều cộng đồng người nước ngoài sinh sống, đồng thời sở hữu đầy đủ tiện ích địa phương lẫn quốc tế, tất cả đều nằm gần bãi biển hình lưỡi liềm dài khoảng 6 dặm.

Ngoài khơi Nha Trang là chuỗi đảo vẫn còn khá xa lạ với phần lớn du khách quốc tế, mỗi nơi mang một trải nghiệm riêng, từ lặn ngắm san hô tại đảo Hòn Mun trong Khu Bảo tồn Biển Nha Trang cho tới dạo quanh làng chài thanh bình trên đảo Hòn Miễu.

Trong khi đó, điểm nghỉ dưỡng đảo nổi bật nhất của Việt Nam là Phú Quốc, một hòn đảo nhiệt đới có chi phí hợp lý cho cả khách du lịch lẫn người nghỉ hưu.

Ẩm thực định hình nhịp sống

Cả Thái Lan và Việt Nam đều nằm trong danh sách 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á dành cho người yêu ẩm thực. Nếu ẩm thực Thái Lan nổi bật với các món cà ri cay nồng và súp chua đậm vị, thì hương vị Việt Nam thiên về sự tươi mới, nhẹ nhàng và cân bằng hơn, chịu ảnh hưởng từ cả văn hóa Pháp và châu Á.

Bên cạnh đó, ẩm thực đường phố cũng là thứ định hình nhịp sống hằng ngày của cả người dân lẫn du khách. Văn hóa sử dụng gia vị ăn kèm như rau thơm, tương ớt, nước mắm và chanh cũng giúp thực khách nước ngoài dễ dàng điều chỉnh hương vị theo khẩu vị riêng.

Buổi sáng, du khách có thể bắt gặp những quầy bán phở, cháo hay xôi, đi kèm ly cà phê Việt Nam với nhiều biến tấu như cà phê sữa đặc, cà phê trứng, cà phê dừa hay cà phê sữa chua. Buổi tối, các quầy hàng ven đường lại đỏ lửa với thịt nướng, hải sản và lẩu nóng hổi.

Và điều hấp dẫn nhất là mức giá rất rẻ, hoàn toàn phù hợp với danh tiếng của Việt Nam như một trong những điểm đến du lịch tiết kiệm nhất thế giới.