Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh xuất ngoại đi học: "Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn"

Trên trang cá nhân, Phó Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Vinh vừa chia sẻ hình ảnh tham dự Huawei Intelligent Finance Summit 2026 – một trong những sự kiện tài chính công nghệ hàng đầu thế giới – kèm dòng trạng thái đầy tâm huyết: "Trong kỷ nguyên AI nếu bạn không bắt kịp thì sẽ bị bỏ lại. Học đâu xa, học ngay từ những Quốc Gia đã đi trước và có rất nhiều bài học thành công cũng như thất bại. Tham dự sự kiện quốc tế Huawei Intelligent Finance Summit 2026 để học hỏi, để kết nối và để chia sẻ về chiến lược 5 First của SHB! Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn" .

Theo chia sẻ, anh tham gia sự kiện không chỉ đi để quan sát, mà còn trực tiếp chia sẻ tại diễn đàn về chiến lược "5 FIRST" – trụ cột công nghệ mà ngân hàng này đang triển khai quyết liệt, trong đó ưu tiên hàng đầu dành cho Data + AI First: tối ưu hóa quy trình quản trị rủi ro cho các dòng vốn quy mô lớn và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên nền tảng số.

Sự xuất hiện của Phó chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Vinh tại Huawei Intelligent Finance Summit 2026 không phải lần đầu tiên vị Phó Chủ tịch này mang kiến thức từ thực chiến ra chia sẻ với cộng đồng rộng lớn hơn. Trước đó, ông từng trực tiếp giảng dạy chuyên đề "Bank Credit – Corporate Lending" cho nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB), đi sâu vào nghiệp vụ thẩm định và quản trị khoản vay doanh nghiệp. Đây là mảng hoạt động nòng cốt trong hệ thống ngân hàng, đòi hỏi sự kết hợp giữa lý thuyết quản trị rủi ro và kinh nghiệm điều hành thực tế tại các định chế tài chính lớn.