Đại gia cũng chẳng khác người thường, Minh Nhựa vẫn phải nịnh vợ mỗi lần muốn shopping

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, đại gia Minh Nhựa đã chia sẻ hình ảnh vợ chồng anh tham gia buổi khai trương một thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

"Dạo này có tuổi nên mắt hơi nheo, chủ yếu nhìn bảng giá mà không thấy đâu. Nên thôi chỉ đại cái mình thích cho vợ đứng kế bên hiểu ý là được rồi. Tóm lại cảm ơn AP, cảm ơn vợ đã nắm rõ trong lòng chồng muốn gì", anh hài hước viết.

Vốn nổi tiếng với thú chơi siêu xe xa xỉ và được biết đến như một trong những tay chơi xe “khét tiếng” tại Việt Nam với loạt xe trị giá hàng chục tỷ đồng. Bởi vậy, lời năn nỉ vợ "phê duyệt" mong muốn được mua đồng hồ của anh khiến cộng động mạng cảm thấy vô cùng thú vị.

Minh Nhựa có tên thật là Phạm Trần Nhật Minh, là con trai duy nhất của ông Phạm Văn Mười - ông chủ Nhựa Long Thành. Nhựa Long Thành hiện là một trong những doanh nghiệp nhựa lớn tại Việt Nam. Minh Nhựa hiện là Phó Tổng Giám đốc điều hành của doanh nghiệp này.

Minh Nhựa còn gây chú ý bởi cuộc sống cá nhân. Anh trải qua 2 đời vợ và có 5 người con, trong đó con gái lớn Joyce Phạm đã lập gia đình, giúp anh lên chức ông ngoại ở tuổi khá trẻ. Những năm gần đây, Minh Nhựa thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình tình cảm bên nhau.

Vợ thứ hai của đại gia Minh Nhựa là Mina Phạm, hay còn được biết đến với tên thật là Phạm Thị Hồng Nga.

Mina Phạm sở hữu cuộc sống xa hoa, tráng lệ khiến nhiều người ao ước. Cô thường xuyên vi vu du lịch đến những địa điểm nổi tiếng trên thế giới, tận hưởng những dịch vụ đẳng cấp và khoác lên mình những bộ cánh hàng hiệu đắt đỏ từ các thương hiệu thời trang đình đám nhất.

Bộ sưu tập đồ hiệu của Mina Phạm khiến nhiều người choáng ngợp, bao gồm những chiếc túi xách tiền tỷ, những chiếc đồng hồ xa xỉ hay những bộ trang phục lộng lẫy đến từ các nhà mốt nổi tiếng. Mỗi lần xuất hiện, Mina Phạm lại khiến dân tình trầm trồ bởi vẻ ngoài sang trọng, quý phái và gu thời trang tinh tế, đẳng cấp.

Được biết, Mina Phạm và Minh Nhựa gắn bó bên nhau hơn 10 năm và có hai người con.

