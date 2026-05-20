Bí ẩn đại gia chi 237 tỷ đồng để ăn trưa với “bộ ba quyền lực” này

Một nhà tài trợ giấu tên đã chi khoảng 9 triệu USD (khoảng hơn 237 tỷ đồng) trong phiên đấu giá để có cơ hội dùng bữa trưa cùng tỷ phú Warren Buffett và vợ chồng ngôi sao bóng rổ Stephen Curry Ayesha Curry.

Theo tờ People, phiên đấu giá diễn ra trên nền tảng eBay, kéo dài 1 tuần từ ngày 7/5 đến 14/5. Kết thúc phiên, mức giá trúng thầu đạt 9.000.100 USD (hơn 237 tỷ đồng). Danh tính người thắng cuộc hiện vẫn chưa được công bố.

Bữa trưa đặc biệt dự kiến diễn ra vào ngày 24/6 tại Omaha, bang Nebraska, Mỹ nơi đặt trụ sở của tập đoàn Berkshire Hathaway do ông Buffett điều hành. Người trúng đấu giá được phép đưa tối đa 7 khách đi cùng.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được chia cho hai tổ chức từ thiện: Glide đơn vị hỗ trợ người khó khăn tại San Francisco, và Eat. Learn. Play quỹ phi lợi nhuận do gia đình Curry sáng lập, tập trung hỗ trợ trẻ em và các gia đình ở khu vực Oakland.

Tỷ phú Warren Buffett và vợ chồng ngôi sao bóng rổ Stephen Curry - Ayesha Curry.

Đáng chú ý, tỷ phú Warren Buffett (95 tuổi) cũng cam kết đóng góp thêm một khoản tương đương giá trị trúng đấu giá cho hai tổ chức này.

Ông Buffett bày tỏ sự hài lòng về kết quả phiên đấu giá, đồng thời đánh giá cao các hoạt động thiện nguyện của hai tổ chức nói trên.

"Tôi mong chờ bữa trưa cùng Stephen, Ayesha và người chiến thắng tại Omaha. Tôi cảm ơn tất cả những ai đã góp phần tạo nên sự kiện ý nghĩa này," ông chia sẻ.

Tỷ phú Warren Buffett từ lâu đã tin rằng sự hợp tác giữa doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận có thể tạo ra những thay đổi xã hội bền vững và thực chất.

Ở tuổi 95, ông hiện là Chủ tịch Berkshire Hathaway và từng điều hành tập đoàn này trong suốt 60 năm. Ông cũng đang cam kết hiến tặng gần như toàn bộ tài sản còn lại, ước tính khoảng 143,5 tỷ USD theo Forbes, cho một quỹ từ thiện do ba người con của ông quản lý và giám sát.

Glide là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại khu Tenderloin (San Francisco), chuyên hỗ trợ người vô gia cư, người có thu nhập thấp và những trường hợp đang đối mặt với vấn đề lạm dụng chất gây nghiện, thông qua các dịch vụ thiết yếu và chương trình hỗ trợ cộng đồng.

Tỷ phú Warren Buffett đã nhiều năm gắn bó với Glide, bắt đầu từ việc ủng hộ sau khi người vợ đầu tiên của ông, Susan Buffett, từng tham gia hoạt động tình nguyện tại đây trước khi bà qua đời năm 2004. Tính đến giai đoạn 2000-2022, ông Buffett đã quyên góp khoảng 53,2 triệu USD cho tổ chức thông qua 21 phiên đấu giá từ thiện.

Theo eBay, mức giá kỷ lục trong các phiên đấu giá từ thiện từng ghi nhận vào năm 2022 là 19 triệu USD và vẫn đang giữ vị trí cao nhất trong lịch sử nền tảng này.

Trong khi đó, Eat. Learn. Play. do Stephen Curry và Ayesha Curry sáng lập tập trung vào các chương trình cải thiện dinh dưỡng, phát triển kỹ năng đọc viết và khuyến khích trẻ em duy trì lối sống vận động lành mạnh.

Stephen Curry là hậu vệ của Golden State Warriors, đồng thời là nhà vô địch NBA 4 lần, trong khi Ayesha Curry được biết đến với vai trò doanh nhân, tác giả sách nấu ăn và người tích cực vận động chống nạn đói ở trẻ em.

Tỷ phú Warren Buffett từ lâu đã tin rằng sự hợp tác giữa doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận có thể tạo ra những thay đổi xã hội bền vững, có tác động lâu dài.