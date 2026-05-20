Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí ẩn đại gia chi 237 tỷ đồng để ăn trưa với “bộ ba quyền lực” này

Theo Trúc Chi | 20-05-2026 - 08:05 AM | Lifestyle

Một bữa trưa tưởng chừng bình thường lại vừa được chốt giá lên tới hơn 237 tỷ đồng, khiến nhiều người chú ý. Danh tính người chi số tiền “khủng” này vẫn là ẩn số, trong khi những cái tên ngồi cùng bàn lại khiến câu chuyện càng thêm tò mò.

Một nhà tài trợ giấu tên đã chi khoảng 9 triệu USD (khoảng hơn 237 tỷ đồng) trong phiên đấu giá để có cơ hội dùng bữa trưa cùng tỷ phú Warren Buffett và vợ chồng ngôi sao bóng rổ Stephen Curry Ayesha Curry.

Theo tờ People, phiên đấu giá diễn ra trên nền tảng eBay, kéo dài 1 tuần từ ngày 7/5 đến 14/5. Kết thúc phiên, mức giá trúng thầu đạt 9.000.100 USD (hơn 237 tỷ đồng). Danh tính người thắng cuộc hiện vẫn chưa được công bố.

Bữa trưa đặc biệt dự kiến diễn ra vào ngày 24/6 tại Omaha, bang Nebraska, Mỹ nơi đặt trụ sở của tập đoàn Berkshire Hathaway do ông Buffett điều hành. Người trúng đấu giá được phép đưa tối đa 7 khách đi cùng.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được chia cho hai tổ chức từ thiện: Glide đơn vị hỗ trợ người khó khăn tại San Francisco, và Eat. Learn. Play quỹ phi lợi nhuận do gia đình Curry sáng lập, tập trung hỗ trợ trẻ em và các gia đình ở khu vực Oakland.

Bí ẩn đại gia chi 237 tỷ đồng để ăn trưa với “bộ ba quyền lực” này- Ảnh 1.

Tỷ phú Warren Buffett và vợ chồng ngôi sao bóng rổ Stephen Curry - Ayesha Curry.

Đáng chú ý, tỷ phú Warren Buffett (95 tuổi) cũng cam kết đóng góp thêm một khoản tương đương giá trị trúng đấu giá cho hai tổ chức này.

Ông Buffett bày tỏ sự hài lòng về kết quả phiên đấu giá, đồng thời đánh giá cao các hoạt động thiện nguyện của hai tổ chức nói trên.

"Tôi mong chờ bữa trưa cùng Stephen, Ayesha và người chiến thắng tại Omaha. Tôi cảm ơn tất cả những ai đã góp phần tạo nên sự kiện ý nghĩa này," ông chia sẻ.

Tỷ phú Warren Buffett từ lâu đã tin rằng sự hợp tác giữa doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận có thể tạo ra những thay đổi xã hội bền vững và thực chất.

Ở tuổi 95, ông hiện là Chủ tịch Berkshire Hathaway và từng điều hành tập đoàn này trong suốt 60 năm. Ông cũng đang cam kết hiến tặng gần như toàn bộ tài sản còn lại, ước tính khoảng 143,5 tỷ USD theo Forbes, cho một quỹ từ thiện do ba người con của ông quản lý và giám sát.

Glide là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại khu Tenderloin (San Francisco), chuyên hỗ trợ người vô gia cư, người có thu nhập thấp và những trường hợp đang đối mặt với vấn đề lạm dụng chất gây nghiện, thông qua các dịch vụ thiết yếu và chương trình hỗ trợ cộng đồng.

Tỷ phú Warren Buffett đã nhiều năm gắn bó với Glide, bắt đầu từ việc ủng hộ sau khi người vợ đầu tiên của ông, Susan Buffett, từng tham gia hoạt động tình nguyện tại đây trước khi bà qua đời năm 2004. Tính đến giai đoạn 2000-2022, ông Buffett đã quyên góp khoảng 53,2 triệu USD cho tổ chức thông qua 21 phiên đấu giá từ thiện.

Theo eBay, mức giá kỷ lục trong các phiên đấu giá từ thiện từng ghi nhận vào năm 2022 là 19 triệu USD và vẫn đang giữ vị trí cao nhất trong lịch sử nền tảng này.

Trong khi đó, Eat. Learn. Play. do Stephen Curry và Ayesha Curry sáng lập tập trung vào các chương trình cải thiện dinh dưỡng, phát triển kỹ năng đọc viết và khuyến khích trẻ em duy trì lối sống vận động lành mạnh.

Stephen Curry là hậu vệ của Golden State Warriors, đồng thời là nhà vô địch NBA 4 lần, trong khi Ayesha Curry được biết đến với vai trò doanh nhân, tác giả sách nấu ăn và người tích cực vận động chống nạn đói ở trẻ em.

Tỷ phú Warren Buffett từ lâu đã tin rằng sự hợp tác giữa doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận có thể tạo ra những thay đổi xã hội bền vững, có tác động lâu dài.

Huyền thoại Warren Buffett tiết lộ khoản đầu tư ‘không bao giờ bị đánh thuế’, chìa khoá dẫn đến mọi sự giàu có

Theo Trúc Chi

Người đưa tin

Từ Khóa:
buffett

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam vừa có thêm một Khu du lịch Quốc gia: Rộng hơn 10.000ha, miễn phí vé cho toàn bộ người dân

Việt Nam vừa có thêm một Khu du lịch Quốc gia: Rộng hơn 10.000ha, miễn phí vé cho toàn bộ người dân Nổi bật

Sắp tới, khách Việt đi Thái Lan sẽ bị siết visa và tăng phí sân bay

Sắp tới, khách Việt đi Thái Lan sẽ bị siết visa và tăng phí sân bay Nổi bật

Lời khuyên dành cho những gia đình đang nuôi cá cảnh

Lời khuyên dành cho những gia đình đang nuôi cá cảnh

07:49 , 20/05/2026
Mẹ đơn thân 4 con là nữ hoàng nhạc đỏ: "Em chỉ muốn là bến đỗ an yên nhất của cuộc đời anh"

Mẹ đơn thân 4 con là nữ hoàng nhạc đỏ: "Em chỉ muốn là bến đỗ an yên nhất của cuộc đời anh"

07:45 , 20/05/2026
Chồng 2 nữ ca sĩ đình đám thả thính vợ: "Người Hải Phòng yêu nghệ thuật, đam mê bóng đá, tôi thì yêu em"

Chồng 2 nữ ca sĩ đình đám thả thính vợ: "Người Hải Phòng yêu nghệ thuật, đam mê bóng đá, tôi thì yêu em"

06:26 , 20/05/2026
Ngôi sao là cỗ máy in tiền đỉnh nhất 2026: Viral từ phim rạp đến phim bộ, xem hết khóc nhòe mascara lại cười bò

Ngôi sao là cỗ máy in tiền đỉnh nhất 2026: Viral từ phim rạp đến phim bộ, xem hết khóc nhòe mascara lại cười bò

01:25 , 20/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên