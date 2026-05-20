Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chồng 2 nữ ca sĩ đình đám thả thính vợ: "Người Hải Phòng yêu nghệ thuật, đam mê bóng đá, tôi thì yêu em"

Theo Dạ Vũ | 20-05-2026 - 06:26 AM | Lifestyle

Sự lãng mạn của chồng 2 nữ ca sĩ đình đám khiến nhiều người phải xuýt xoa, trầm trồ.

Mới đây, ông bầu Dũng Taylor gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên vợ là ca sĩ Thu Phương tại Mỹ.

Đi kèm ảnh, ông xã Thu Phương có những dòng chia sẻ đầy tình cảm dành cho vợ: "Người Hải Phòng yêu nghệ thuật và đam mê bóng đá. Tôi ngoài yêu nghệ thuật và bóng đá thì cũng rất yêu em. Đưa chị đẹp Thu Phương và con gái đi Ventura tham gia giải bóng đá cuối mùa, hai tháng nữa con gái ngoài đá cho câu lạc bộ học viện thì sẽ đầu quân cho đội bóng trường cấp ba tại Irvine".

Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người ái mộ bởi sau nhiều năm chung sống, cặp đôi vẫn giữ được lửa yêu như ngày đầu.

Chồng 2 nữ ca sĩ đình đám thả thính vợ: "Người Hải Phòng yêu nghệ thuật, đam mê bóng đá, tôi thì yêu em"- Ảnh 1.

Hình ảnh được Dũng Taylor chia sẻ.

Sau cuộc hôn nhân đầu với Huy MC khép lại vào năm 2007, Thu Phương dần tìm được sự đồng điệu với Dũng Taylor. Nữ ca sĩ từng nhiều lần chia sẻ rằng cô cảm động trước sự quan tâm, chăm sóc chân thành của ông xã hiện tại trong giai đoạn nhiều biến cố.

Năm 2008, Dũng Taylor thay mặt Thu Phương đón hai con riêng của cô sang Mỹ đoàn tụ và trực tiếp chăm sóc, yêu thương như con ruột. Sau đó, tổ ấm của cặp đôi thêm trọn vẹn khi cả hai lần lượt đón hai con chung là Gia Bảo (sinh năm 2009) và Hailey (sinh năm 2012).

Thời điểm công khai mối quan hệ, chuyện tình của Thu Phương và Dũng Taylor từng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, bằng sự gắn bó bền bỉ, cả hai dần chứng minh tình cảm nghiêm túc sau gần hai thập kỷ đồng hành.

Không chỉ là bạn đời, Dũng Taylor còn là người sát cánh cùng Thu Phương trong công việc, hỗ trợ nữ ca sĩ ở nhiều dự án nghệ thuật và các liveshow lớn. Thu Phương cũng nhiều lần bày tỏ sự biết ơn với ông xã vì luôn thấu hiểu, kiên nhẫn và là điểm tựa tinh thần trong cuộc sống.

Hiện tại, cặp đôi có cuộc sống ổn định tại Mỹ bên các con. Trên mạng xã hội, Dũng Taylor và Thu Phương thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, cùng nhau chăm sóc gia đình, đồng hành trong các hoạt động của con cái và giữ sự gắn kết sau nhiều năm bên nhau.

Nữ ca sĩ lộ diện sau 1 năm bị cấm hoạt động , thoát khỏi món nợ nghìn tỷ khí chất thay đổi bất ngờ

Theo Dạ Vũ

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tràn ngập ảnh giao dịch tiết kiệm từ 5 triệu đến hàng tỷ đồng tại Vietcombank trên khắp các mạng xã hội: Chuyện gì đang xảy ra?

Tràn ngập ảnh giao dịch tiết kiệm từ 5 triệu đến hàng tỷ đồng tại Vietcombank trên khắp các mạng xã hội: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Thần tài đến: Tổng tài Nvidia Jensen Huang khiến món trà đào Mixue "cháy hàng"

Thần tài đến: Tổng tài Nvidia Jensen Huang khiến món trà đào Mixue "cháy hàng" Nổi bật

Ngôi sao là cỗ máy in tiền đỉnh nhất 2026: Viral từ phim rạp đến phim bộ, xem hết khóc nhòe mascara lại cười bò

Ngôi sao là cỗ máy in tiền đỉnh nhất 2026: Viral từ phim rạp đến phim bộ, xem hết khóc nhòe mascara lại cười bò

01:25 , 20/05/2026
Không tin nổi mỹ nhân nhìn như 20 tuổi thực ra đã 45: Vẻ đẹp không gì tả nổi, uống thuốc trường sinh thật rồi

Không tin nổi mỹ nhân nhìn như 20 tuổi thực ra đã 45: Vẻ đẹp không gì tả nổi, uống thuốc trường sinh thật rồi

00:06 , 20/05/2026
Sắp tới, khách Việt đi Thái Lan sẽ bị siết visa và tăng phí sân bay

Sắp tới, khách Việt đi Thái Lan sẽ bị siết visa và tăng phí sân bay

23:50 , 19/05/2026
Mỹ nhân đẹp nhất thế giới khiến 1 quốc gia hoàn trả số tiền hơn 1.685 tỷ đồng

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới khiến 1 quốc gia hoàn trả số tiền hơn 1.685 tỷ đồng

23:16 , 19/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên