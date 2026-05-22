Nữ diễn viên là mẹ đơn thân mở tiệc cho con gái tại biệt thự ở Mỹ: "Tôi kiệt quệ"

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã tổ chức tiệc sinh nhật 15 tuổi cho con gái Nguyệt Cát tại biệt thự riêng ở Mỹ. Dù chỉ là tiệc sinh nhật con gái. nhưng nữ danh hài lại chơi lớn chi nhiều tiền để tổ chức thật hoành tráng. Cô thuê hẳn một ekip tới để trang trí nhà cửa.

Thúy Nga trang hoàng biệt thự

Thúy Nga nói: "Hôm nay Nguyệt Cát tròn 15 tuổi và năm nay con gái tôi sẽ đón sinh nhật tại nhà. Nguyên một team đông đúc đang chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Nguyệt Cát. Chỉ là tiệc sinh nhật thôi mà tôi tưởng con gái tôi đi lấy chồng cơ, rần rần quá.

Bạn của con gái tôi có bao nhiêu đâu, mời khoảng hơn chục đứa thôi mà tôi thuê nguyên một team về set up, làm từ hôm qua tới giờ vẫn chưa xong.

Hôm nay, tôi túc trực ở nhà luôn để đón bạn Nguyệt Cát. Trời ơi, sinh nhật thôi mà tôi cứ như đang cho con đi lấy chồng thế này.

Đây cũng là lần đầu tiên con gái tôi đồng ý cho mẹ làm tiệc sinh nhật tại nhà, vì mọi lần nó chỉ đi ăn với bạn ở ngoài thôi. Tôi sẽ làm tiệc sinh nhật ở căn nhà này, còn Nguyệt Cát vẫn ở nhà kia. Tôi không cho tới trước để hôm đó nó sẽ bất ngờ, xúc động.

Không biết con tôi có xúc động không chứ tôi đang nghẹn ngào quá. Tôi nhờ hẳn team của hoa hậu Ngọc Khánh tới trang trí để theo phong cách hoa hậu luôn.

Chắc tương lai tôi sẽ để hoa hậu Ngọc Khánh và team lấy nhà này làm chỗ tổ chức các đám tiệc, đám cưới, đám giỗ. Hiện tại tôi chỉ để nhà này làm phim trường quay show, phí quá.

Tôi muốn cho con gái có cái kỷ niệm và để tự hào với bạn bè ở Mỹ của nó. Nó sẽ tự hào là có một người mẹ đã lo cho nó quá trời quá đất. Mà thực ra tôi nhắc cái này để kể công thôi, chứ còn lâu con gái tôi mới khoe với bạn bè như vậy.

Ban đầu nó cứ đòi ra mall chơi với bạn, tôi phải bảo năm nay con lớn rồi, cứ ra ngoài không được, phải tổ chức ở nhà nó mới ấm cúng. Tôi sẽ đích thân múa hát ở đây để phục vụ con cái. Tôi nói thật, làm một đêm sinh nhật thế này thôi là tôi đã kiệt quệ rồi, mai phải đi cày cuộc lại".

Thúy Nga dù đã ở tuổi U50 nhưng vẫn ăn mặc trẻ trung, nữ tính. Cả tiệc sinh nhật đều trang hoàng màu hồng rực rỡ.