Nam nghệ sĩ mua 9000m2 đất xây biệt thự ở Lâm Đồng, đàn anh thốt lên: "Cơ ngơi khủng khiếp"

Mới đây, danh hài Bảo Chung đã tới thăm biệt thự của nghệ sĩ Hoàng Sơn tại Lâm Đồng. Nam danh hài chia sẻ: "Hôm nay tôi đi Lâm Đồng chơi thì gặp được em Hoàng Sơn và được em dẫn về nhà chơi. Đây là một cơ ngơi khủng khiếp, tôi nhìn mà choáng váng. Không nói thì tôi đâu biết đây là nhà của Hoàng Sơn.

Hoàng Sơn là một đứa em trong nghề của tôi, mà giấu tôi mua căn biệt thự này, tôi đâu biết gì đâu, quá trời cơ ngơi".

Hoàng Sơn và Bảo Chung

Nói rồi, Bảo Chung dẫn khán giả đi tham quan biệt thự của nghệ sĩ Hoàng Sơn. Căn biệt thự có diện tích vô cùng rộng lớn, ước chừng lên tới hàng nghìn mét vuông. Phần lớn diện tích được nam nghệ sĩ dùng làm sân vườn để trồng cây. Anh trồng rất nhiều loại cây khác nhau, từ cây ăn quả tới cây cảnh đắt tiền.

Ngoài gian nhà chính, Hoàng Sơn còn xây thêm một gian nhà phụ cho người làm ở. Phía sau nhà là bạt ngàn đất rộng mênh mông để trồng các loại cây ăn quả.

Hoàng Sơn chia sẻ: "Tôi mua miếng đất này, cất nhà lên để về an dưỡng. Tôi cũng cho người ta vào đây trồng cây vì đất để không cũng phí. Họ trồng dâu để nuôi tằm. Ở đây, tôi không cho dùng thuốc sâu nên toàn rau sạch hết.

Tôi có khu vườn này để chăm sóc cũng vui. Nếu tính tổng diện tích cũng gần 9000m2. Tôi chuẩn bị khai phá để trồng vườn thêm".

Hoàng Sơn có tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Sơn, là nam diễn viên, nghệ sĩ hài nổi tiếng. Anh từng giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc hạng mục Phim truyền hình tại Giải Cánh diều 2009 với bộ phim truyền hình Vịt kêu đồng.

Về đời tư, Hoàng Sơn kết hôn với người bạn học cùng khóa là người mẫu Phạm Thị Diệp Thanh. Cả hai có 3 người con, 2 trai và 1 gái. Con trai lớn của nam nghệ sĩ là diễn viên kịch Nguyễn Phạm Hoàng Hải.

Hiện tại, Hoàng Sơn ít hoạt động nghệ thuật, mà chuyển qua làm việc cho một tập đoàn lớn. Anh phụ trách mảng quảng cáo và cũng là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn đó.