Đế chế nghìn tỷ đang khuynh đảo ngành giải trí Việt Nam

Suốt thời kỳ dài phát triển của lĩnh vực truyền hình, khi nhắc tới các game show đình đám hay những chương trình giải trí có sức lan tỏa mạnh nhất thị trường, khán giả Việt gần như luôn bắt gặp dấu ấn của DatVietVAC. Từ Vietnam Idol, Ơn giời cậu đây rồi, Người bí ẩn, Rap Việt, Ca sĩ mặt nạ cho tới Vũ trụ Say hi , thương hiệu đã đi qua gần như toàn bộ các giai đoạn phát triển lớn nhất của ngành công nghiệp giải trí Việt Nam.

Điểm đặc biệt của DatVietVAC không chỉ nằm ở việc sở hữu nhiều chương trình nổi tiếng, mà còn ở cách doanh nghiệp xây dựng cả một hệ sinh thái giải trí - truyền thông - thương mại với khả năng vận hành khép kín.

Sau nhiều năm phát triển, DatVietVAC dần trở thành “ngôi nhà chung” của những thương hiệu nội dung hàng đầu thị trường, nơi tập hợp các công ty con giữ vai trò tiên phong ở nhiều lĩnh vực khác nhau của ngành giải trí.

Cỗ máy sáng tạo đứng sau chương trình đình đám

Sau 32 năm hình thành và phát triển (1994-2026), DatVietVAC đã xây dựng hệ sinh thái với 8 công ty thành viên có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường nội dung Việt Nam. Đáng chú ý, hầu hết đơn vị từng giữ vị trí tiên phong hoặc đi trước thị trường trong từng giai đoạn phát triển của ngành - từ công ty quảng cáo ngoài trời đầu tiên, kênh truyền hình tư nhân đầu tiên, đến đơn vị đưa game show quốc tế đầu tiên vào Việt Nam.

Ở mảng Content Hub, Dong Tay Promotion được xem là một trong những cái tên có ảnh hưởng sâu rộng nhất. Thành lập năm 2000, đây là đơn vị sản xuất chương trình truyền hình đầu tiên đưa các game show quốc tế vào Việt Nam, mở ra giai đoạn bùng nổ của truyền hình thực tế và giải trí đại chúng.

Vie Channel - thành lập năm 2003 - ghi dấu ấn với vị thế kênh truyền hình tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là kênh truyền hình đầu tiên đạt nút Kim Cương YouTube. Trong khi đó, NOMAD MGMT Vietnam được xem là đơn vị đầu tiên áp dụng mô hình quản lý nghệ sĩ theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Hệ sinh thái này còn có VieNETWORK - mạng lưới giải trí đa nền tảng với hơn 216 triệu người theo dõi - cùng VieIP, đơn vị ra đời năm 2025 nhằm khai thác thị trường nội dung bản quyền trong hệ sinh thái giải trí Việt Nam.

Ở mảng Communication Services, DatVietVAC sở hữu DatVietOOH - công ty quảng cáo ngoài trời đầu tiên tại Việt Nam, DatVietMEDIA - công ty truyền thông đầu tiên tại Việt Nam và TKLMEDIA - đơn vị cung cấp nội dung, bản quyền truyền hình đầu tiên của thị trường.

Nhìn vào các con số vận hành, quy mô của cỗ máy này cho thấy mỗi năm Dong Tay Promotion và Vie Channel cùng nhau sản xuất 6-7 blockbuster show (các chương trình giải trí có độ phủ sóng cao - PV), tạo ra hơn 700 giờ nội dung. Kho IP tự sáng tạo và mua bản quyền của DatVietVAC đã tích lũy 26 format - từ Anh trai say hi, Em xinh say hi, Rap Việt, The masked singer Vietnam, 2 Ngày 1 Đêm đến Ơn giời cậu đây rồi, Vietnam idol và nhiều game show khác. Trên các nền tảng số, hệ thống kênh của VieNETWORK đang thu về 67 tỷ lượt xem mỗi năm với tổng cộng 270 triệu người theo dõi trên YouTube, Facebook và TikTok. Tất cả con số đó cho thấy DatVietVAC đã tạo ra hệ sinh thái có khả năng tự sản xuất nội dung, vận hành truyền thông, khai thác thương mại, quản lý nghệ sĩ và mở rộng IP trên nhiều nền tảng khác nhau.

Từ 26 bản quyền truyền hình đình đám đến vũ trụ giải trí

Sự phát triển của DatVietVAC cũng cho thấy lịch sử chuyển dịch của ngành giải trí Việt Nam suốt gần hai thập kỷ qua - từ hàng chục game show định hình văn hóa xem truyền hình cho đến những IP triệu lượt xem trên nền tảng số.

Ở giai đoạn 2007-2017, khi truyền hình vẫn là trung tâm của giải trí đại chúng, DatVietVAC là một trong những doanh nghiệp góp phần định hình thói quen xem gameshow của khán giả Việt.

Vietnam Idol mở ra thời kỳ thần tượng âm nhạc và truyền hình thực tế quy mô lớn. So You Think You Can Dance đưa khái niệm giải trí trình diễn lên chuẩn mới, còn Người bí ẩn hay Ơn giời cậu đây rồi tạo ra mô hình gameshow tương tác mang tính đại chúng mạnh mẽ.

Đó là giai đoạn mà nhiều chương trình của DatVietVAC trở thành “món ăn tinh thần cuối tuần” với hàng triệu gia đình Việt Nam.

Khi thị trường bước sang thời kỳ bùng nổ của mạng xã hội và nền tảng số giai đoạn 2018-2023, DatVietVAC tiếp tục cho thấy khả năng dịch chuyển rất nhanh.

Người ấy là ai trở thành vũ trụ cảm xúc với hàng loạt khoảnh khắc viral trên mạng xã hội, từ câu chuyện đầy cảm xúc của những cặp yêu nhau thể hiện trên sân khấu đến những màn ghép đôi đầy bất ngờ. Nhanh như chớp cho thấy khả năng tạo ra format có tính lan truyền cao, những câu hỏi hóc búa tạo độ thảo luận sâu rộng khắp mạng xã hội. còn Siêu trí tuệ đánh dấu xu hướng nội dung thiên về cảm hứng và năng lực con người.

Nói đúng hơn, DatVietVAC đã "ăn trọn" điểm, tình cảm của khán giả thời kỳ game show thịnh hành.

Tuy nhiên, bước chuyển lớn nhất của DatVietVAC nằm ở giai đoạn khái niệm công nghiệp văn hóa - công nghiệp giải trí manh nha và bùng nổ mạnh từ sau dịch COVID-19.

Bước đầu phải kể đến Rap Việt.

Rap Việt không chỉ là game show âm nhạc thành công về rating, mà còn đưa hip-hop từ underground bước ra đại chúng , tạo nên cộng đồng fandom mạnh mẽ nhất cho rap Việt. Ngay sau đó, Ca sĩ mặt nạ biến chương trình âm nhạc thành hiện tượng mạng xã hội kéo dài nhiều tháng, tạo độ thảo luận, đưa những thần tượng một thời dậy sóng trở lại làng nhạc.

Từ Rap Việt, Ca sĩ mặt nạ và gần nhất là Vũ trụ say hi, DatVietVAC chứng minh vị thế công ty có nhiều game show thành công bậc nhất.

Trong khi đó, 2 Ngày 1 Đêm chứng minh format thực tế có thể duy trì sức nóng suốt nhiều mùa liên tiếp, bất chấp sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường nội dung.

Đáng chú ý nhất là “vũ trụ Say Hi” bùng nổ từ năm 2024 với Anh trai say hi và Em xinh say hi. Đây được xem là mô hình giải trí mới tại Việt Nam khi nội dung không còn dừng ở một chương trình truyền hình, mà được mở rộng sang concert, fandom, cộng đồng người hâm mộ và merchandise.

Theo các số liệu doanh nghiệp công bố, riêng mảng sản xuất blockbuster shows của DatVietVAC hiện đạt khoảng 468 tỷ đồng doanh thu, với hơn 2,4 tỷ lượt xem trên các nền tảng. Mảng tổ chức concert và bán vật phẩm đạt khoảng 391 tỷ đồng, với 130.000 vé concert và 225.000 sản phẩm merchandise bán ra trong năm 2025.

Điều này cho thấy nhiều IP giải trí của DatVietVAC hiện không còn hoạt động theo mô hình gameshow truyền thống, mà đang tiến gần hơn tới mô hình “entertainment franchise” - nơi một thương hiệu nội dung có thể mở rộng doanh thu từ nhiều lớp khai thác khác nhau.

Ngoài sản xuất show (468 tỷ đồng) và concert, merchandise (391 tỷ đồng), DatVietVAC còn thu về 176 tỷ đồng từ khai thác bản quyền hình ảnh và âm nhạc - đặc biệt, đây là mảng có biên lợi nhuận gộp đạt 100%, tức gần như toàn bộ doanh thu chuyển thành lợi nhuận. Đây là lớp giá trị mà chỉ những đơn vị sở hữu IP gốc mới có thể khai thác.

Tài sản lớn nhất của DatVietVAC

Nếu nội dung là nền móng của DatVietVAC, nghệ sĩ và niềm tin thị trường được xem là lớp tài sản quan trọng nhất mà doanh nghiệp này tích lũy sau 32 năm - với hơn 100 nghệ sĩ được quản lý thương mại độc quyền và quan hệ hợp tác bao phủ khoảng 95% nghệ sĩ, người nổi tiếng hàng đầu Việt Nam.

Một trong những khác biệt lớn của DatVietVAC nằm ở khả năng chuyển hóa IP nội dung thành giá trị dài hạn cho nghệ sĩ. Thông qua các chương trình giải trí quy mô lớn, doanh nghiệp không chỉ tạo ra “hit show”, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh, độ phủ và thương hiệu cá nhân cho nhiều nghệ sĩ trẻ.

Gần như mọi thế hệ nghệ sĩ Việt Nam đều từng đi qua hệ sinh thái DatVietVAC ở một giai đoạn nào đó trong sự nghiệp. Từ MC, ca sĩ, rapper cho tới diễn viên hay nghệ sĩ hài, nhiều tên tuổi lớn của thị trường giải trí hiện nay đều từng xuất hiện, trưởng thành hoặc tạo bước ngoặt từ các chương trình thuộc Vie Channel hay Dong Tay Promotion.

Sau hàng chục năm làm việc cùng nghệ sĩ và nhãn hàng, DatVietVAC hiện không chỉ sở hữu quan hệ hợp tác, mà còn tích lũy được “niềm tin thị trường” - thứ rất khó đo đếm bằng các chỉ số tài chính thông thường.

Doanh nghiệp hiện quản lý thương mại độc quyền với hơn 100 nghệ sĩ và cho biết đang có quan hệ hợp tác với khoảng 95% nghệ sĩ, người nổi tiếng hàng đầu Việt Nam.

“Nghệ sĩ tin rằng họ có thể phát triển hình ảnh khi xuất hiện trong hệ sinh thái này. Nhãn hàng tin rằng các chương trình của DatVietVAC có khả năng tạo độ phủ và ảnh hưởng đại chúng. Khán giả cũng hình thành một dạng ‘niềm tin nội dung’, nơi các format thuộc hệ sinh thái Vie Channel hay Đông Tây Promotion mặc nhiên đã có lợi thế về sự quan tâm ngay từ khi công bố”, một chuyên gia trong ngành nhận định.

Riêng mảng khai thác thương mại nghệ sĩ - bao gồm Influencer Marketing, concert và vật phẩm - đã đạt 560 tỷ đồng, với mức hoa hồng 20% trên mỗi hợp đồng. Đây là con số lớn hơn cả mảng sản xuất blockbuster shows (468 tỷ đồng).

Ở góc nhìn thị trường, đây cũng là lý do DatVietVAC vẫn duy trì được vị thế đặc biệt trong ngành giải trí Việt Nam, bất chấp sự thay đổi rất nhanh của xu hướng nội dung và nền tảng công nghệ.

Từ một đơn vị sản xuất chương trình truyền hình, DatVietVAC hiện phát triển thành hệ sinh thái giải trí - truyền thông có khả năng tự tạo IP, vận hành fandom, khai thác thương mại và xây dựng ảnh hưởng văn hóa đại chúng trên quy mô lớn.

Trong một ngành mà hầu hết thành công đều có vòng đời tính bằng tháng, việc DatVietVAC liên tục tái tạo được mình qua nhiều thế hệ khán giả có lẽ mới là thành tích đáng chú ý nhất - và cũng là nền tảng vững chắc nhất cho những gì doanh nghiệp này đang chuẩn bị ở phía trước.