Dòng chia sẻ lạ của bà xã ca sĩ Phan Đinh Tùng

Phan Đinh Tùng và bà xã Thái Ngọc Bích bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội những ngày gần đây. Nguồn cơn xuất phát từ việc nam ca sĩ xuất hiện lẻ bóng đưa hai con đi ăn uống, vui chơi mà không có bà xã đồng hành như thường lệ. Song song đó, cư dân mạng cũng "soi" ra một bài đăng khá tâm trạng của Thái Ngọc Bích trên trang cá nhân.

Cụ thể, trong status được đăng cách đây không lâu, vợ Phan Đinh Tùng viết: "Phụ nữ rồi sẽ đến lúc không còn tìm kiếm những điều quá lớn lao, chỉ cần đủ mạnh mẽ để tự lo cho mình, đủ bình yên để không bị cuốn vào những ồn ào ngoài kia... Một mình nhưng không cô đơn, vì đã học được cách yêu lấy chính mình trước tiên".

Dòng chia sẻ với nhiều từ khóa như “một mình”, “cô đơn”, “yêu lấy chính mình” nhanh chóng khiến netizen xôn xao bàn tán. Không ít người cho rằng bài đăng mang nhiều tâm trạng giữa lúc hôn nhân của cô và Phan Đinh Tùng bị réo tên trên các diễn đàn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là một status mang tính chiêm nghiệm cuộc sống bình thường, bởi Thái Ngọc Bích vốn nhiều lần đăng tải những nội dung truyền cảm hứng dành cho phụ nữ. Trước những đồn đoán từ cư dân mạng, người trong cuộc hiện chưa lên tiếng. Tuy nhiên, chuyện đời tư của Phan Đinh Tùng nhận được sự chú ý bởi suốt nhiều năm qua, anh và bà xã luôn được xem là cặp đôi khá kín tiếng nhưng bền chặt của showbiz Việt.

Cách đây ít ngày, Phan Đinh Tùng chia sẻ ảnh đi ăn cùng 2 con, hạn chế nhắc đến vợ trong thời gian gần đây

Phan Đinh Tùng và bà xã Thái Ngọc Bích là một trong những cặp đôi kín tiếng nhưng bền bỉ của showbiz Việt. Bà xã nam ca sĩ sinh năm 1987, kém chồng 12 tuổi và hiện cả hai có tổ ấm với hai con là bé Noel cùng bé Noah. Suốt gần 15 năm bên nhau, Phan Đinh Tùng và Thái Ngọc Bích nhiều lần khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình nhẹ nhàng, ít thị phi nhưng vẫn giữ được sự ngọt ngào như thuở mới yêu. Mỗi lần xuất hiện cùng chồng, Ngọc Bích đều gây chú ý bởi vóc dáng nhỏ nhắn, visual trẻ trung cùng nhan sắc được nhiều người nhận xét là “lão hoá ngược” ở tuổi U40. Bà xã nam ca sĩ từng cho biết cô duy trì ngoại hình nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao mỗi ngày.

Ít ai biết trước khi gặp Thái Ngọc Bích, Phan Đinh Tùng từng có ý định đi tu. Tuy nhiên, sau lần hợp tác chung trong một dự án âm nhạc, nam ca sĩ không chỉ thay đổi suy nghĩ mà còn bước vào chuyện tình cảm với người con gái mình chọn gắn bó cả đời. Trước khi kết hôn, Thái Ngọc Bích từng hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên và xuất hiện trong một số bộ phim. Vì ấn tượng với khả năng diễn xuất của cô, Phan Đinh Tùng đã mời Ngọc Bích tham gia đóng MV. Không ai ngờ màn hợp tác công việc ấy lại trở thành khởi đầu cho chuyện tình kéo dài hơn 10 năm. Về phía Ngọc Bích, cô cũng từng chia sẻ bản thân bất ngờ vì sau này lại yêu và kết hôn với nam ca sĩ mà mình từng thần tượng.

Thái Ngọc Bích cũng từng hoạt động nghệ thuật nhưng lui về hậu trường sau khi kết hôn

Tính đến hiện tại, cả hai đã có có gần 15 năm bên nhau

Trước kia, cả hai rất thường xuyên đăng tải hình ảnh tình tứ bên nhau

Sau khi lập gia đình, Thái Ngọc Bích dần rút lui khỏi showbiz để lui về chăm sóc tổ ấm và đồng hành cùng chồng phía sau hậu trường. Dù từng có lúc cảm thấy chạnh lòng vì cuộc sống phụ thuộc vào chồng, nhưng Phan Đinh Tùng luôn thể hiện sự trân trọng dành cho vợ. Nam ca sĩ từng cho biết anh sẵn sàng lùi lại làm hậu phương nếu bà xã muốn quay trở lại nghệ thuật, giống như cách cô đã hy sinh để vun vén gia đình suốt nhiều năm qua.

Tro ng quá khứ, Phan Đinh Tùng đã nhiều lần dành lời khen cho bà xã. Nam ca sĩ cho biết chính sự chu toàn và khéo léo của vợ giúp anh yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Không chỉ chăm lo gia đình, Thái Ngọc Bích còn đồng hành cùng chồng trong công việc với vai trò hỗ trợ quản lý. Nam ca sĩ từng chia sẻ về vợ: " Vợ tôi hi sinh rất nhiều nên thiệt thòi lắm. Đó chính là lý do tôi tự nhủ phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cũng chính là cách để tôi bù đắp cho bà xã" .

Phan Đinh Tùng từng thừa nhận mình là người gia trưởng nhưng vợ rất nhẹ nhàng, tinh tế

