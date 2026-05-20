Đây là vùng biển sạch nhất Việt Nam: Được cá voi kéo đến ăn sáng, sở hữu tầm nhìn xuyên thấu 15 mét cực hiếm có

Sự xuất hiện của cặp mẹ con cá voi Bryde liên tục nổi lên ăn sáng, phun nước trắng xóa ngay sát bờ không chỉ tạo nên một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú thu hút hàng trăm du khách, mà còn mở ra những góc nhìn sâu sắc về câu chuyện bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam.

Điềm lành từ tâm thức ngư dân đến bảo chứng vàng cho vùng biển sạch nhất

Đối với cộng đồng ngư dân miền Trung, cá voi từ lâu đã trở thành một biểu tượng văn hóa tâm linh thiêng liêng, thường được gọi kính cẩn là Ông hoặc Ông Hải Nam. Theo niềm tin truyền thống, việc Ông xuất hiện và dừng chân nhiều ngày liên tiếp tại một vùng biển chính là điềm lành, dự báo một mùa biển lặng, tôm cá đầy khoang và mang lại sự bình an cho những chuyến hải trình. Cứ mỗi sáng sớm, cặp mẹ con cá voi lại cùng nhau trình diễn những cú nhảy ngoạn mục giữa làn nước biếc để thưởng thức bữa ăn sáng thịnh soạn. Việc loài thú biển này chọn quay trở lại Phú Yên năm thứ hai liên tiếp cho thấy nơi đây đang dần trở thành một điểm đến quen thuộc trong hành trình di cư của chúng.

Dưới góc nhìn khoa học, sự trở lại mang tính chu kỳ này là một thước đo chính xác cho sức khỏe của môi trường biển. Ông Vũ Long, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và loài nguy cấp, xác định đây là loài cá voi Bryde mang tên khoa học là Balaenoptera brydei, một loài thú biển quý hiếm nằm trong danh mục cần bảo vệ đặc biệt.

Cá voi Bryde cực kỳ nhạy cảm với môi trường sống, chúng chỉ dừng chân tại những vùng biển có nguồn thức ăn dồi dào, dòng hải lưu phù hợp và chất lượng nước phải thật sự trong lành và đạt độ sạch kỷ lục. Vì vậy, sự hiện diện của cặp mẹ con cá voi chính là một chứng nhận tự nhiên cho thấy hệ sinh thái tại Cù Lao Mái Nhà vẫn duy trì được độ đa dạng sinh học cao với những rạn san hô nguyên vẹn và thảm cỏ biển trù phú.

Áp lực nghẹt thở từ ống kính và tiếng động cơ đại dương

Sự hào hứng của cộng đồng trước một hiện tượng thiên nhiên hiếm có là điều dễ hiểu, song sự hiếu kỳ thiếu kiểm soát đang vô tình tạo ra những áp lực lớn lên đời sống tự nhiên của loài sinh vật này. Khảo sát thực tế tại khu vực cho thấy đã xuất hiện tình trạng nhiều ca nô và tàu thuyền du lịch cố tình tiếp cận cá voi ở khoảng cách quá gần, có lúc chỉ cách khoảng 10 mét, thậm chí lao thẳng về phía chúng nhằm giúp du khách có được những góc máy cận cảnh để sống ảo.

Các chuyên gia bảo tồn cảnh báo hành vi tiếp cận cự ly gần tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng cho cả con người lẫn động vật. Việc tàu thuyền bám sát dễ khiến cá voi mẹ rơi vào trạng thái căng thẳng, dẫn đến các phản ứng tự vệ tự nhiên như quẫy đuôi mạnh hoặc thay đổi lộ trình đột ngột, có thể gây va chạm tai nạn.

Nguy hiểm hơn, tiếng động cơ từ các phương tiện thủy nội địa làm suy giảm nghiêm trọng khả năng định vị của cá voi Bryde, loài vốn giao tiếp bằng hạ âm ở tần số dưới 20Hz. Ô nhiễm tiếng ồn đại dương kéo dài có thể khiến chúng bị mất phương hướng, dẫn đến nguy cơ bỏ hoang vùng săn mồi hoặc lao vào vùng nước nông gây mắc cạn. Nếu không có các biện pháp điều phối kịp thời, vùng biển an toàn này có thể sẽ không còn là lựa chọn của chúng trong những mùa di cư tiếp theo.

Tiềm năng du lịch sinh thái gắn liền với trách nhiệm bảo tồn

Sự kiện cá voi xuất hiện một lần nữa khẳng định vị thế độc đáo của Phú Yên trên bản đồ du lịch sinh thái. Cù Lao Mái Nhà, hòn đảo hoang sơ với những thảm cỏ biển phân tầng hiện nằm trong một quần thể danh thắng giàu tiềm năng của địa phương. Từ đầm Ô Loan thơ mộng với hệ sinh thái đầm phá trù phú, Gành Đá Đĩa với cấu trúc địa chất bazan lục giác độc đáo, cho đến Mũi Điện đón bình minh sớm và Bãi Xép thanh bình, tất cả tạo nên một dải cảnh quan thiên nhiên có tính kết nối cao.

Đặc biệt, khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 hằng năm là mùa biển êm tại Phú Yên. Chính nhờ độ trong của nước biển đạt mức tinh khiết kỷ lục với tầm nhìn dưới nước xuyên thấu lên đến 15 mét, vùng biển này đã thiết lập một cột mốc hiếm có tại Việt Nam. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động lặn biển ngắm san hô, đồng thời cũng là mùa các đàn cá nhỏ di cư về, tạo nên nguồn thức ăn chính thu hút cá voi Bryde kéo đến ăn sáng mỗi ngày.

Khai thác thế mạnh thiên nhiên nhưng không phá vỡ sự cân bằng vốn có là bài toán mà du lịch Phú Yên cần hướng tới. Sự xuất hiện của cặp mẹ con cá voi Bryde tại Cù Lao Mái Nhà không chỉ là một món quà của tạo hóa, mà còn là một bài kiểm tra về năng lực quản lý và ý thức phát triển bền vững. Thiên nhiên chỉ có thể gìn giữ được vẻ trù phú khi con người biết tôn trọng các giới hạn khai thác và thiết lập được một hành lang an toàn cho các loài sinh vật biển.