Mỹ nhân có nụ cười "chân thành nhất showbiz": Đời thường siêu giản dị, mặc đồ basic mà khí chất ngời ngời

Theo Huyền Trang | 20-05-2026 - 09:35 AM | Lifestyle

Mỹ nhân này gây ấn tượng nhờ nụ cười dịu như gió xuân cùng style tối giản mà vẫn sang hết nấc.

Giữa "rừng mỹ nhân" Cbiz muôn hình muôn vẻ, siêu mẫu quốc tế Lưu Văn (Liu Wen) trở thành ngoại lệ đặc biệt. Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt đậm chất Á Đông và thần thái thời trang cao cấp, cô còn nổi tiếng với nụ cười ấm áp như gió xuân, chân thành như ánh nắng đầu ngày, tạo cảm giác gần gũi và dễ chịu hiếm có trong giới thời trang.

Điều khiến khán giả xứ tỷ dân yêu thích Lưu Văn còn nằm ở hình ảnh đời thường rất khác ánh hào quang showbiz. Khi không xuất hiện tại các show diễn hay sự kiện lớn, cô thường để mặt mộc nhẹ nhàng, ăn mặc thoải mái với áo phông, sơ mi rộng, quần jeans hoặc những gam màu trung tính đơn giản. Style của cô không quá cầu kỳ nhưng luôn tạo cảm giác tự nhiên, sạch sẽ và rất có gu theo kiểu "càng nhìn càng thấy dễ chịu". Có lẽ cũng vì vậy mà nhiều người thích phong cách tối giản, thanh lịch kiểu Hàn - Nhật thường xem Lưu Văn như hình mẫu để học lỏm cách phối đồ vừa tinh tế vừa đời thường.

Lưu Văn rất thích diện áo sơ mi denim dáng oversized phối cùng quần jeans suông rộng tạo cảm giác phóng khoáng, thoải mái. Đặc biệt, nhờ phối thêm chiếc thắt lưng nhấn eo nên tổng thể set đồ này vẫn gọn gàng và có tỷ lệ đẹp mắt. Đây cũng là kiểu outfit nhìn tưởng đơn giản nhưng dễ "hack" dáng, đặc biệt hợp với những cô nàng mê phong cách effortless chic kiểu Pháp.

Trong outfit tiếp theo, Lưu Văn chứng minh áo thun trắng basic và chân váy mini tối màu vẫn có thể sang xịn nếu biết chọn phom dáng. Chiếc váy bất đối xứng giúp đôi chân trông dài hơn, trong khi giày loafers tạo cảm giác vừa cổ điển vừa cool. Set đồ này mang đúng tinh thần "quiet luxury" đang hot vài năm gần đây: không quá nổi bật nhưng nhìn là biết người mặc có gu.

Công thức blazer nâu phối áo trắng và quần jeans xanh lại là kiểu outfit rất "Lưu Văn" - tối giản nhưng đầy khí chất. Cô thường ưu tiên các gam màu trung tính như nâu, trắng, denim để tạo cảm giác thanh lịch tự nhiên. Điểm đáng học hỏi là cách nữ siêu mẫu dùng phụ kiện da đen bản lớn như belt hay túi tote để tăng độ sang cho outfit mà không cần layer quá nhiều.

Ở set áo sơ mi xanh baby phối jeans, Lưu Văn tiếp tục cho thấy khả năng biến item văn phòng thành đồ street style cực cuốn. Áo sơ mi được sơ vin gọn gàng, tay áo xắn nhẹ tạo cảm giác thoải mái hơn, phối cùng quần jeans ống suông và túi đeo vai dáng mềm giúp tổng thể vừa trẻ trung vừa có nét "rich girl" rất tự nhiên. Đây gần như là công thức mặc đẹp không bao giờ lỗi mốt.

Ngay cả khi diện nguyên cây tối màu với áo khoác da và quần ống rộng, Lưu Văn vẫn không tạo cảm giác nặng nề. Bí quyết nằm ở việc cô luôn ưu tiên phom dáng rộng vừa đủ, chất liệu mềm và thần thái thoải mái. Lưu Văn không quên kết hợp thêm phụ kiện túi da bản lớn và kính đen để hoàn thiện tổng thể sang chảnh kiểu Pháp.

Điểm thú vị trong style đời thường của Lưu Văn là tủ đồ của nữ siêu mẫu chủ yếu xoay quanh những item ai cũng có thể mặc như sơ mi, áo thun trắng, jeans rộng, blazer hay chân váy basic. Nhưng nhờ tỷ lệ cơ thể đẹp, cách phối màu tinh giản cùng thần thái tự tin, mọi outfit của cô đều có cảm giác rất thời trang mà không cần gồng mình cầu kỳ. Có lẽ đó cũng chính là lý do Lưu Văn luôn được xem là biểu tượng của kiểu phụ nữ hiện đại: mặc đơn giản nhưng khí chất thì luôn nổi bật giữa đám đông.

