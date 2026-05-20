Màn múa côn của Phương Nhi trên VTV gây sốt

Vừa qua, trận thi tuần 3 tháng 1 quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 đã diễn ra với bốn thí sinh tranh tài: Nguyễn Thị Phương Nhi (THPT Nguyễn Văn Trỗi, Hà Tĩnh), Hoàng Minh Đăng (Phổ thông Triệu Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Diệu Anh (THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội), Nguyễn Huỳnh Gia Huy (THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh).

Song, bên cạnh những màn thi “nghẹt thở” giữa các thí sinh, phần giới thiệu mở màn cũng nhận được nhiều sự yêu thích từ cộng đồng mạng. Trong đó phải kể đến Phương Nhi - nữ sinh đến từ Hà Tĩnh đang gây sốt cõi mạng với màn thể hiện tài năng của mình.

Phương Nhi - nữ sinh đến từ Hà Tĩnh thu hút sự chú ý vì ngoại hình xinh xắn cùng cách nói chuyện dễ thương, duyên dáng (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, ngay từ phần giới thiệu bản thân, Phương Nhi đã thu hút sự chú ý không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn có cách nói chuyện cực duyên dáng, hóm hỉnh. Cô bạn cho biết mình rất yêu thích môn Văn và thường “giảng bài cho tường nghe”. Phương Nhi chia sẻ, bình thường sẽ giải bài cùng bạn bè nhưng khi không có ai, cô sẽ làm vậy cho bức tường trong phòng. Điều này giúp Nhi có thể học tốt hơn, nhớ sâu hơn các kiến thức.

Không những vậy, Phương Nhi còn chia sẻ bản thân là một người rất yêu thích các hoạt động thể thao. Tại chương trình, nữ sinh quê Hà Tĩnh trình diễn màn múa côn cực cool ngầu khiến ai cũng bất ngờ. Mặc dù sở hữu ngoại hình nữ tính, dịu dàng nhưng khi thực hiện màn múa côn, Phương Nhi lại rất rắn rỏi, mạnh mẽ.

Phương Nhi trình diễn màn múa côn cực cool ngầu ngay trong chương trình (Nguồn: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia)

Cô bạn còn hóm hỉnh bày tỏ có thể tự tin bảo vệ MC Khánh Vy

Cô bạn nhận được nhiều lời khen, sự ủng hộ từ cư dân mạng. Phương Nhi cũng chia sẻ rằng cô bạn chỉ mới học bộ môn múa côn thời gian gần đây. Thế nhưng với những “đường múa” của mình cùng sự phản xạ nhanh nhẹn, Phương Nhi bày tỏ bản thân tự tin có thể bảo vệ MC Khánh Vy nếu như bị MC Ngọc Huy “bắt nạt”.

Ngoài múa côn, Phương Nhi cũng chia sẻ thêm một kỷ niệm vui của mình với bộ môn chạy bộ. “Khi tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm lớp 11, em thử sức với môn chạy bộ, cự li 800m. Nhưng một phần do chủ quan em ăn hơi ít và một phần chưa quen chạy lắm nên em về đích cuối cùng. Và sau đó, thầy cô phải đưa em vào trạm xá truyền nước vì bị tụt đường huyết”, Phương Nhi hài hước kể lại kỷ niệm đáng nhớ của mình.

Phần lớn người xem đều bày tỏ sự ngưỡng mộ với Phương Nhi. Dù không phải người chiến thắng trong vòng thi lần tuần này nhưng cô bạn khiến nhiều người ấn tượng vì vẻ ngoài dễ thương, văn võ song toàn và rất duyên dáng.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Bạn này nhìn duyên ghê mà nói chuyện cũng đáng yêu nữa. Giỏi thật sự”.

- “Sao ông trời bảo không cho ai tất cả mà tui thấy cô bé này có đủ hết mọi thứ. Màn múa côn nhìn ngầu lắm luôn”.

- “Người đâu đã xinh còn văn võ song toàn”.

- “Ngưỡng mộ quá, các bạn trẻ bây giờ tự tin, bản lĩnh và năng động ghê”.

- “XInh quá, học giỏi còn khéo léo, nói chuyện hay. Xin vía có con gái giống như Phương Nhi”.

- “Nghe tên Phương Nhi là thấy có cả sắc lẫn tài rồi, ngưỡng mộ em”.