Du khách Đức ngủ quên bên tiếng karaoke ở miền Tây, phải xin lỗi mẹ vì chưa muốn về nhà

Mới đây, tài khoản mạng xã hội của một nam du khách người Đức tên Chis Wzg đã đăng tải đoạn video ngắn ghi lại trải nghiệm thực tế của mình khi lưu trú tại Việt Nam. Trong video, anh chàng đang nằm ngủ trên một chiếc võng, phía sau là tiếng nhạc karaoke loa kéo công suất lớn đang phát liên tục.

Đi kèm với đoạn video, Chis Wzg chia sẻ dòng trạng thái thể hiện sự thích thú với cuộc sống hiện tại và hài hước gửi lời xin lỗi đến mẹ ở quê nhà vì chưa muốn quay trở lại Đức. Anh hài hước chia sẻ: “Con thật sự xin lỗi mẹ, nhưng con chưa thể về Đức được. Ngủ gật trên võng mà các bác hát karaoke và các cô thì tán phét phía sau, cái gì cũng thấy đúng kiểu nó phải thế”.

Sự tương phản giữa không gian ồn ào và giấc ngủ ngon lành của nam du khách đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận từ cộng đồng mạng.

Chis Wzg không phải là gương mặt quá xa lạ đối với người xem video trực tuyến. Anh hiện là một nhà sáng tạo nội dung, thường xuyên thực hiện các đoạn video ngắn review về ẩm thực đường phố và các quán ăn bình dân tại Việt Nam. Phong cách quay video của anh thường mang năng lượng vui vẻ, cởi mở khi thưởng thức các món ăn truyền thống.

Trước khi gây chú ý với đoạn clip ngủ võng, nam du khách này cũng từng nhận được nhiều lượt yêu thích khi đăng tải khoảnh khắc ngồi hát karaoke giao lưu cùng người dân địa phương tại Bến Tre. Dù chưa sinh sống ở Việt Nam lâu và còn hạn chế về mặt ngôn ngữ, anh vẫn khiến nhiều người bất ngờ khi hát đúng lời, đúng giai điệu chẳng khác gì người bản địa.

Bên dưới các bài đăng của Chis Wzg, đa số cư dân mạng Việt Nam đều để lại những bình luận tích cực. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước khả năng thích nghi nhanh chóng của anh đối với văn hóa karaoke loa kéo, một thói quen sinh hoạt đặc thù đôi khi gây tranh cãi về mặt tiếng ồn nhưng lại rất phổ biến tại các vùng nông thôn. “Vừa nằm võng vừa ngậm tăm là chuẩn bài miền Tây rồi”, “Nhìn mấy can rượu đó thì còn lâu lắm mới về tới Đức”, “Nhìn can rượu là biết đang họp đại hội thần men”.

Việc một người nước ngoài cởi mở đón nhận, không ngần ngại thử nghiệm những nét sinh hoạt bình dị từ ăn uống vỉa hè cho đến lối sống của người bản địa đang giúp anh nhận được nhiều thiện cảm từ người xem. Hiện tại, các đoạn video trải nghiệm của nam du khách người Đức vẫn tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn du lịch.