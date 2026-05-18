Mải mê chụp ảnh, thủy triều lên cao khiến 2 du khách mắc kẹt tại mỏm đá ở biển Sầm Sơn

Theo Tuấn Minh | 18-05-2026 - 23:00 PM | Lifestyle

Do mải mê chụp ảnh, 2 nữ du khách không để ý thủy triều lên dẫn tới mắc kẹt ở mỏm đá khu vực bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Ngày 18-5, tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu 2 nữ du khách mắc kẹt ở khu mỏm đá tại bãi biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do mãi mê chụp ảnh, bị thủy triều lên cô lập.

Vị trí mỏm đá 2 nữ du khách mắc kẹt khi mải mê chụp ảnh ở biển Sầm Sơn - Thanh Hóa

Theo đó, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, tổ cứu nạn cứu hộ (CNCH) và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo có 2 nữ du khách bị thủy triều dâng cao cô lập tại khu vực mỏm đá phía sau chân đền Độc Cước.

Theo thông tin ban đầu, hai du khách gồm chị N.T.T. (SN 1994) và chị T.T.H. (SN 1984; cùng ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) đến biển Sầm Sơn tham quan, chụp ảnh tại khu vực mỏm đá núi Trường Lệ.

Trong quá trình chụp ảnh, do không để ý thủy triều lên nhanh, cả hai bị nước biển cô lập, không thể di chuyển vào bờ, nguy cơ bị sóng đánh, cuốn ra xa bờ.

Hai nữ du khách được giải cứu vào bờ an toàn

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, thông qua công tác tuần tra bảo đảm an toàn tại khu vực bãi biển, Tổ CNCH và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn phát hiện sự việc và nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã sử dụng mô tô nước mang theo áo phao nhanh chóng tiếp cận gần vị trí du khách để trấn an tinh thần. Đồng thời, một mũi khác cơ động theo đường bộ men theo vách đá núi Trường Lệ để phối hợp hỗ trợ, đưa nạn nhân vào bờ.

Đến khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận được vị trí hai du khách, hỗ trợ đưa cả hai vào bờ an toàn.

