Thông báo nóng của Quân A.P

Theo Tuyết Anh | 18-05-2026 - 22:23 PM | Lifestyle

Chuyện gì đang xảy ra với Quân A.P?

Chiều 18/5, Quân A.P khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải thông báo chính thức về việc khép lại hành trình hợp tác cùng Công ty TNHH Great Entertainment để bước sang giai đoạn hoạt động mới với công ty riêng mang tên Quân A.P Entertainment. Theo thông báo, trong thời gian tới, Quân A.P sẽ phát triển các dự án nghệ thuật thông qua công ty riêng. Đây sẽ là đơn vị đồng hành cùng nam ca sĩ trong việc định hướng, đầu tư và triển khai các kế hoạch âm nhạc, hình ảnh cũng như những hoạt động nghệ thuật mới.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Chỉ sau khoảng 1 giờ đăng tải, bài viết đã nhận về hơn 12,9 nghìn lượt tương tác cùng hàng loạt bình luận từ người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước quyết định tự lập công ty riêng để quản lý sự nghiệp của nam ca sĩ sinh năm 1997. Không ít fan gửi lời chúc mừng, kỳ vọng đây sẽ là cột mốc quan trọng giúp Quân A.P có thêm nhiều bước tiến mới trong sự nghiệp.

Nguyên văn chia sẻ của Quân A.P:

"THÔNG BÁO CHÍNH THỨC

Gửi quý khán giả, người hâm mộ thân thương, các anh chị nhà báo và quý đối tác.

Sau thời gian đồng hành cùng Công ty TNHH Great Entertainment, Quân A.P chính thức khép lại hành trình hợp tác với công ty.

Quân xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ Great Entertainment vì đã đồng hành và hỗ trợ Quân trong thời gian vừa qua.

Trong giai đoạn sắp tới, Quân A.P sẽ hoạt động và phát triển các dự án nghệ thuật thông qua Công ty TNHH Quân A.P Entertainment, đơn vị sẽ cùng Quân định hướng, đầu tư và triển khai các kế hoạch âm nhạc, hình ảnh và hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới.

Quân xin gửi lời cảm ơn đến quý đối tác, các anh chị nhà báo và đặc biệt là toàn thể người hâm mộ đã luôn yêu thương, tin tưởng và đồng hành cùng Quân.

Hy vọng trong chặng đường mới, Quân A.P vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của mọi người.

Thông tin liên hệ công việc và hợp tác: contact@quanap-ent.com

Xin trân trọng cảm ơn."

Với nhiều khán giả yêu nhạc Việt, Quân A.P không còn là cái tên xa lạ. Nam ca sĩ tên thật là Phạm Anh Quân, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Anh từng là học sinh trường THPT Phan Đình Phùng trước khi theo học tại Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội. Trước khi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, Quân A.P từng vấp phải sự phản đối từ gia đình vì định hướng nghệ thuật. Tuy nhiên, nhờ niềm đam mê âm nhạc, anh dần được khán giả biết đến qua loạt bản cover triệu view trên mạng xã hội với danh xưng “hotboy cover”. Nam ca sĩ cũng nhiều lần chia sẻ mình chịu ảnh hưởng lớn từ Tuấn Hưng - thần tượng đã đưa ra nhiều lời khuyên và định hướng quan trọng trong hành trình làm nghề của anh.

Quân A.P nổi danh với dòng nhạc ballad

Sở hữu chất giọng trầm ấm, giàu cảm xúc, Quân A.P nhanh chóng tạo được dấu ấn với dòng nhạc ballad. Năm 2019, anh có màn debut bùng nổ với ca khúc Ai Là Người Thương Em. Bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng và giúp nam ca sĩ phủ sóng rộng rãi trên thị trường nhạc Việt. Sau đó, Quân A.P tiếp tục ghi dấu với nhiều bản hit như Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng, Bông Hoa Đẹp Nhất hay Lời Xin Lỗi Vụng Về. Đặc biệt, Bông Hoa Đẹp Nhất từng lọt top 100 ca khúc hot nhất toàn cầu trên YouTube ở thời điểm phát hành, là bản hit ấn tượng nhất sự nghiệp Quân A.P.

Năm 2021, nam ca sĩ tiếp tục ghi nhận cột mốc đáng nhớ khi được vinh danh “Best Asian Artist - Vietnam” tại MAMA 2021. Bên cạnh âm nhạc, anh cũng mở rộng hoạt động sang lĩnh vực truyền hình thực tế với The Heroes và trở thành một trong những thành viên của Running Man Vietnam mùa 3.

Quân A.P duy trì sức nóng nhiều năm qua

Một trong những bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Quân A.P chính là việc tham gia Anh Trai Say Hi vào năm 2024. Chương trình giúp nam ca sĩ thoát khỏi hình ảnh “hoàng tử ballad” quen thuộc để thử sức với nhiều màu sắc mới. Tại sân chơi này, Quân A.P gây chú ý khi mạnh dạn thử rap, trình diễn vũ đạo cường độ cao và cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong tư duy sân khấu. Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của anh là vai trò đội trưởng tại Livestage 3 với tiết mục hot hit Regret. Sân khấu này nhận về hàng triệu lượt xem cùng nhiều phản hồi tích cực nhờ khả năng dẫn dắt đội nhóm và tinh thần làm việc tập thể của nam ca sĩ.

Với quyết định rời Great Entertainment tự lập công ty mang tên chính mình, Quân A.P được người hâm mộ ủng hộ và chào đón những hoạt động mới trong tương lai

Hành trình tại Anh Trai Say Hi cũng giúp Quân A.P tiến thẳng đến đêm Chung kết, đồng thời chứng minh sự đa năng và khả năng làm mới bản thân sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Sau chương trình, nam ca sĩ tiếp tục cho ra mắt nhiều sản phẩm mang màu sắc trẻ trung, hiện đại hơn như Falling With You kết hợp cùng Pháp Kiều hay Thiên Mệnh kết hợp cùng Hải Đăng Doo. Những dự án này được xem là tín hiệu cho thấy Quân A.P đang từng bước mở rộng giới hạn âm nhạc, hướng đến hình ảnh nghệ sĩ đa dạng và năng động hơn trong chặng đường mới. Với quyết định rời Great Entertainment tự lập công ty mang tên chính mình, Quân A.P được người hâm mộ ủng hộ và chào đón những hoạt động mới trong tương lai.

